Pełna lista warszawskich lodowisk na sezon 2025/2026

Wypożyczenie łyżew: 12 zł

Wypożyczenie kasku: 5 zł

Wypożyczenie chodzika do nauki jazdy: 10 zł za 30 minut

Karnet normalny (10 wejść): 100 zł

Karnet ulgowy (10 wejść): 85 zł

Godziny otwarcia:

Od poniedziałku do piątku, w godz. 8-21 (sesje łyżwiarskie podzielone zostały na cztery półtoragodzinne bloki, z których każdy kończy 30-minutowa przerwa techniczna.)

Weekendy i święta, w godz. 10-21 (sesje łyżwiarskie podzielone zostały na pięć bloków, z 30-minutowymi przerwami technicznymi pomiędzy nimi. Pierwsza godzina funkcjonowania lodowiska, w godz. 10-11, przeznaczona jest na naukę jazdy i zajęcia zorganizowane.)

Grupom szkolnym, które odwiedzają ośrodek w dni powszednie w godz. 8-15, zapewnione zostało pierwszeństwo i bezpłatny wstęp.

Adres internetowy: https://sport.um.warszawa.pl/waw/bos/-/lodowisko-bos-zaprasza

Mokotów

• Lodowisko w Ośrodku Stegny Inspektowa 1 (otwarte od 1 grudnia)

Bilet normalny: 22 zł

Bilet normalny z Kartą Warszawiaka: 18 zł

Bilet ulgowy: 14 zł

Bilet ulgowy z Kartą Warszawiaka, Młodego Warszawiaka: 11 zł

Bilet normalny poranny: 10 zł

Bilet ulgowy poranny: 9 zł

Bilet szkolny: 7 zł

Bilet instruktorski: 25 zł

Bilet dla opiekuna: 3 zł

Zwolnienie z opłat za korzystanie z obiektów przysługuje: dzieciom do ukończenia 4-go roku życia w ramach wejść indywidualnych, opiekunowi osoby z niepełnosprawnościami towarzyszącemu tej osobie na podstawie uprawnień osoby z niepełnosprawnościami, osobom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa m. in. (weteran i weteran poszkodowany w wyniku działań poza granicami państwa) do bezpłatnego wstępu na halę sportową.

Wypożyczenie łyżew: 10zł

Wypożyczenie kasku: 5 zł

Wypożyczenie chodzika do nauki jazdy: 15 zł

Ostrzenie łyżew: 20 zł

Godziny otwarcia:

Od poniedziałku do piątku, godz. 8:30-14:30 (ślizgawka poranna – godziny wyciszenia); godz. 18:45-20:45 (ślizgawka publiczna)

Weekendy i święta: godz. 12-14; 15-17; 18-20

Godziny otwarcia w okresie świątecznym: 24 grudnia 2025, godz. 8.30-14.30; 25 grudnia 2025 - nieczynne; 26 grudnia 2025, godz. 12-20; 31 grudnia 2025 godz. 8.30-14.30; 1 stycznia 2026 - godz. 15-20; 6 stycznia 2026, godz. 12-20.

Adres internetowy: https://sport.um.warszawa.pl/waw/aktywna-warszawa/osrodek-stegny

Ochota

• Lodowisko Ośrodka Sportu i Rekreacji Ochota ul. Rokosowska 10 (otwarte od 29 listopada)

Bilet normalny: 11 zł

Bilet ulgowy: 7 zł

Wypożyczenie łyżew: 15zł

Wypożyczenie chodzika do nauki jazdy: 30 zł

Ostrzenie łyżew: 20 zł

Godziny otwarcia:

Od poniedziałku do piątku, w godz. 8-15; 16-21

Weekendy, w godz. 10-12 („Godziny wyciszenia” dla osób ze spectrum autyzmu); godz. 12-15; 16-21

Adres internetowy: https://sport.um.warszawa.pl/waw/osir-ochota/-/lodowisko-rokosowska

Praga Południe

• Lodowisko Saska Kępa ul. Aleja Stanów Zjednoczonych 24 (otwarcie 6 grudnia)

Wypożyczenie łyżew: 10 zł - pierwsza godzina, 8 zł - każda kolejna godzina

Wypożyczenie kasku: 5 zł

Wypożyczenie chodzika do nauki jazdy: 10 zł

Płatność na lodowisku tylko gotówką.

Godziny otwarcia:

Od poniedziałku do piątku, godz. 9-15 (grupy zorganizowane, wejście na lodowisko oraz wypożyczenie sprzętu bezpłatne), godz. 16-20 (wejście indywidualne, bezpłatne)

Weekendy:, w godz. 9-15 (wejście indywidualne, bezpłatne); godz. 16-20 (wejście indywidualne, bezpłatne)

Adres internetowy: https://zsl.waw.pl/2025/11/29/lodowisko-2/

Praga Północ

• Praska Ślizgawka Plac Konesera 4 (otwarte od 1 grudnia):

W tym roku partnerem Praskiej Ślizgawki jest marka Lay’s, a muzykę zapewnia Radio Kolor.

Bilet: 10 zł

Wypożyczenie łyżew: 10 zł

Wypożyczenie chodzika do nauki jazdy: 10 zł za 30 min

Ostrzenie łyżew: 25 zł

Bezpłatne wejście i wypożyczenie sprzętu: dla każdego, kto zrobi zakupy w Centrum Praskim Koneser i okaże paragon na min. 50 zł (paragon dotyczy tylko jednej osoby i musi być z tego samego dnia, co wizyta na lodowisku, kwoty na paragonach się nie łączą).

Godziny otwarcia:

Codziennie w godz. 10:15-22; 8:45-10 (grupy szkolne)

Sesje trwają 75 min. Pomiędzy sesjami jest 15 minut przerwy. W ciągu dnia zaplanowane są dwie przerwy techniczne – 90 minutowa przerwa techniczna w godz. 14:30-16:00; 30 minutowa przerwa techniczna w godz. 18:45-19:15

Darmowe wejście dla dzieci do 10 roku życia pod opieką dorosłego: w dni powszednie do godz. 14.30, a także w trakcie przerwy świątecznej: 27, 30-31 grudnia 2025 r. oraz ferii zimowych: 19-23 stycznia i 26-30 stycznia 2026 r. w godzinach funkcjonowania lodowiska

Harmonogram Świąteczny:

24 grudnia do godz. 14:30

25 grudnia - nieczynne

26 grudnia – od godz. 10:15

31 grudnia – do godz. 14:30

1 stycznia - od godz. 16

6 stycznia - od godz. 10:15

Adres internetowy: https://koneser.eu/wp-content/uploads/2025/11/Harmonogram_cennik_A4.pdf

Rembertów

• Lodowisko przy ul. Gen. K. Ziemskiego 22 (otwarte od 5 grudnia)

Inauguracja sezonu łyżwiarskiego w Rembertowie planowana jest na piątek 5 grudnia na godzinę 16. Wypożyczalnia łyżew i wejście są bezpłatne. Obowiązuje kaucja zwrotna w wysokości 10 zł od jednej pary łyżew. Należy posiadać odliczoną kwotę.

Godziny otwarcia:

W dni powszednie w okresie nauki szkolnej w godz. 8-21

W dni powszednie w okresie ferii zimowych w godz. 10-21

W soboty, niedziele i święta w godz. 10-21

Harmonogram Świąteczny:

24 grudnia w godz. 9-15

25 grudnia w godz. 15-21

26 grudnia w godz. 10-21

31 grudnia w godz. 9-15

1 stycznia w godz. 15-21

Przerwa technologiczna codziennie w godz. 15-16 (oprócz 25 grudnia i 1 stycznia). W dniach imprez na lodowisku przerwa technologiczna w godz. 14-16.

Adres internetowy: https://rembertow.um.warszawa.pl/-/rembertowskie-lodowisko

Śródmieście

• COS Torwar Lodowisko ul. Łazienkowska 6A (otwarte od 11 września)

Bilet normalny: 23 zł

Bilet ulgowy: 17 zł

Bilet dla opiekuna: 3 zł

Wypożyczenie łyżew: 15 zł

Wypożyczenie kasku: 5 zł

Wypożyczenie chodzika do nauki jazdy: 10 zł za 30 minut

Karnet normalny (10 wejść): 195 zł

Karnet ulgowy (10 wejść): 145 zł

Karnet 1 x dorosły + 2 x dziecko: 400 zł

Karnet 2 x dorosły + 1 x dziecko: 460 zł

Karnet 2 x dorosły + 2 x dziecko: 600 zł

Nauka jazdy: 50 zł/30 minut

Posiadacz Karty Dużej Rodziny jest uprawniony do otrzymania zniżki o wartości 2 zł przy zakupie biletu, a także za wypożyczenie łyżew.

Godziny otwarcia:

Wtorki i czwartki, w godz. 20-21.30

Soboty, w godz. 18:30-20

Niedziele:, w godz. 11-12:30 (sesja z wydzieloną częścią lodowiska dla dzieci i uczących się jeździć), godz. 18:30-20

Adres internetowy: https://torwar.cos.pl/2702/slizgawki-w-cos-torwar-lodowisko

• Lodowisko przy Westfield Arkadia al. Jana Pawła II 82 (otwarte od 21 listopada)

Tej zimy, Westfield Arkadia połączyła siły z marką Decathlon, która z okazji otwarcia przygotowała wyjątkowe promocje. Na użytkowników aplikacji DecathlonGo czeka 15% proc. rabatu na zakup łyżew dowolnej marki. Wystarczy pokazać aplikację Decathlon dokonując zakupu w sklepie marki zlokalizowanym w Westfield Arkadia. Promocja trwa do 14 grudnia br. W każdą sobotę i niedzielę w godz. 12-14 odbywają się bezpłatne zajęcia z instruktorem dla dzieci i młodzieży.

Bilet normalny: 20 zł

Bilet ulgowy: 15 zł

Wypożyczenie łyżew: 15 zł

Wypożyczenie kasku: 10 zł

Wypożyczenie chodzika do nauki jazdy: 20 zł za 30 minut

Ostrzenie łyżew: 30 zł

Dla członków Westfield Club dodatkowe 30 minut jazdy gratis (do wykorzystania raz w tygodniu). Zeskanuj kod QR ze strefy lodowiska i ciesz się dłuższą jazdą.

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – sobota, w godz. 10-22

Niedziela, w godz. 10–21

Podczas funkcjonowania lodowiska obowiązują trzydziestominutowe przerwy techniczne.

Happy Hours: Od poniedziałku do piątku w godz. 10-14

Bilet normalny: 15 zł

Bilet ulgowy: 10 zł

Adres internetowy: https://www.westfield.com/pl/poland/arkadia/aktualnosci-i-wydarzenia/lodowisko-przed-westfield-arkadia-wraca-juz-21-listopada/133091

• Lodowisko PKiN pl. Defilad 1 (otwarcie 3 grudnia)

Wstęp na lodowisko i wypożyczalnia są bezpłatne.

Jedynie obowiązują kaucje:

Łyżwy (1 para): 50 zł

Kask ochronny: 20 zł

Chodzik do nauki jazdy: 50 zł

Godziny otwarcia:

Codziennie w godz. 10-13 (godziny wyciszenia); godz. 14-17; 18-21

Harmonogram świąteczny:

24 grudnia w godz. 10-13

26 grudnia w godz. 10-21

31 grudnia w godz. 10-17

1 stycznia w godz. 15-21

6 stycznia w godz. 10-21

Adres internetowy: https://sport.um.warszawa.pl/waw/aktywna-warszawa/palac-kultury-i-nauki

• Lodowisko na Rynku Starego Miasta (otwarcie 3 grudnia)

Wejście na lodowisko jest bezpłatne.

Wypożyczenie łyżew: 15 zł

Wypożyczenie łyżew z Kartą Warszawiaka, Młodego Warszawiaka: 13 zł

Wypożyczenie kasku: 6 zł

Wypożyczenie chodzika do nauki jazdy: 12 zł/60 minut

Godziny otwarcia:

Codzienni, w godz. 10-12 (godziny wyciszenia); godz. 13-15; 16-18; 19-21

Harmonogram świąteczny:

24 grudnia w godz. 10-15

25 grudnia - nieczynne

26 grudnia w godz. 10-21

31 grudnia w godz.10-21

1 stycznia w godz. 16-21

6 stycznia w godz. 10-21

Adres internetowy: https://sport.um.warszawa.pl/waw/aktywna-warszawa/rynek-starego-miasta

Targówek

• Lodowisko OSiR Targówek ul. Łabiszyńska 20A (otwarte od 8 listopada)

Bilet normalny: 15 zł

Bilet normalny z Kartą warszawianki/warszawiaka: 12 zł

Bilet ulgowy: 9 zł

Bilet ulgowy z Kartą warszawianki/warszawiaka: 7 zł

Wypożyczenie łyżew: 10 zł

Wypożyczenie kasku: 2 zł

Wypożyczenie chodzika do nauki jazdy: 10 zł za 30 minut

Opłata za szafkę na lodowisku: 3 zł

Kaucja za wypożyczenie szafki na lodowisku: 20 zł

Kaucja za wypożyczenie łyżew (w przypadku braku wypełnienia formularza): 100 zł

Ostrzenie łyżew: 20 zł

Godziny otwarcia:

Od poniedziałku do piątku, w godz. 14-21

Od soboty do niedzieli, w godz. 9-21; w soboty godziny wyciszenia w godz. 9-10

Ferie świąteczne i zimowe, w godz. 9-21

Przerwy techniczne:

Od poniedziałku do piątku, w godz. 18:30-19

Od soboty do niedzieli:, w godz. 12-12:30, 15-15:30, 18:30-19

Ferie świąteczne, w godz. 12-12:30, 15-15:30, 18:30-19

Ferie zimowe (z wyłączeniem weekendów), w godz. 13-14, 18:30-19

Adres internetowy: https://sport.um.warszawa.pl/waw/osir-targowek/-/lodowisko-labiszynska-20

• Lodowisko w Parku Bródnowskim (otwarte od 1 grudnia)

W sezonie 2025/2026 w ramach Budżetu Obywatelskiego wejście na lodowisko w Parku Bródnowskim jest bezpłatne.

Wypożyczenie łyżew: 10 zł

Wypożyczenie kasku: 2 zł

Wypożyczenie chodzika do nauki jazdy: 10 zł za 30 minut

Godziny otwarcia:

Codziennie w godz. 10:30-22

Sesje wejść: 10:30, 12:00, 13:30, 16:00, 17:30, 19:15 i 20:45

Przerwy techniczne codziennie: 14:45-16:00, 18:45-19:15

Adres internetowy: https://sport.um.warszawa.pl/waw/osir-targowek/-/lodowisko-park-brodnowski

Ursus

• Lodowisko odkryte ul. Keniga 20 (otwarcie 6 grudnia)

Wstęp na lodowisko jest bezpłatny. Dostępna będzie również bezpłatna wypożyczalnia sprzętu, która oferuje kaski ochronne, chodziki „Pingwin” oraz łyżwy.

Godziny otwarcia:

Od poniedziałku do piątku, w godz. 8-14 (dedykowane zajęcia dla szkół); godz. 14-15 (przerwa techniczna); w godz. 15-21 ogólnodostępne (z godziną wyciszenia w godz. 15-16)

Soboty i niedziele w godz. 9-14 (ogólnodostępne); w godz. 14-15 (przerwa techniczna); w godz. 15-21 (ogólnodostępne, z godziną wyciszenia w godz. 15-16)

Adres internetowy: https://ursus.um.warszawa.pl/lodowisko

Ursynów

• Lodowisko FIGLOWISKO 24/7 ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 60 (otwarte od 30 września)

Lodowisko jest czynne do końca sezonu jak zawsze 24/7, również we wszystkie niedziele i święta.

Przez całą dobę, 7 dni w tygodniu można korzystać ze ślizgawki, a także wypożyczyć łyżwy, kaski, pingwinki do nauki jazdy oraz naostrzyć łyżwy.

Bilet: 30 zł

Bilet wstępu i wypożyczenie łyżew: 40 zł

Wypożyczenie łyżew: 15 zł

Wypożyczenie kasku: 5 zł

Wypożyczenie chodzika do nauki jazdy: 15 zł za 60 minut

Ostrzenie łyżew: 15 zł

Lodowisko honoruje wszystkie karty MultiSport, FitProfit i Medicover Sport

Adres internetowy: http://www.figlowisko.pl/

• Lodowisko przy Dzielnicowym Ośrodku Kultury Ursynów ul. Kajakowa 12b (otwarte od 28 listopada)

Wstęp na lodowisko jest bezpłatny. Na lodowisku znajduje się główna, zadaszona tafla: 40x18 m, dla nawet 100 osób jednocześnie oraz małe lodowisko (niezadaszone): 10x10 m, idealne do nauki jazdy.

Wypożyczalnia z darmowymi łyżwami, kaskami i pomocnymi „pingwinkami” do nauki jazdy (Dla dzieci, młodzieży i posiadaczy Karty Warszawiaka. Pozostałe osoby zapłacą tylko 10 zł za wypożyczenie łyżew. Korzystanie z kasków jest bezpłatne)

Specjalne, atestowane urządzenie pozwalające na skorzystanie z lodowiska osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim.

Godziny otwarcia:

Codziennie w godz. 10-21, z przerwami technicznymi: sesja I w godz. 10-12:30; przerwa techniczna w godz. 12:30-13; sesja II w godz. 13-15; przerwa techniczna w godz. 15-16; sesja III w godz. 16-18:30; przerwa techniczna w godz. 18:30-19; sesja IV w godz. 19-21.

W godz. 16-17:30 obowiązują „godziny ciszy” – z wyłączoną muzyką, by ułatwić korzystanie z lodowiska osobom ze spektrum autyzmu.

Harmonogram świąteczny:

24 grudnia w godz. 10-12:30

25 grudnia – nieczynne

26 grudnia w godz. 13-21

31 grudnia w godz. 10-15:30

1 stycznia w godz. 15-21

Adres internetowy: https://ursynow.um.warszawa.pl/-/lodowisko

Wawer

• Lodowisko w OSiR Wawer V Poprzeczna 22 (otwarcie 6 grudnia)

Lodowisko w OSiR Wawer otworzy się 6 grudnia o godz. 16:30. O godz. 17 odbędzie się widowiskowy pokaz jazdy figurowej, który zachwyci zarówno najmłodszych, jak i dorosłych. Dla pierwszych 200 osób przewidziana jest gorąca czekolada gratis. W tym dniu wejścia są bezpłatne. Ślizgawka będzie udostępniona od godz. 17:45 do 20:45 (bez przerw).

Bilet normalny: 13 zł

Bilet normalny z Kartą warszawianki/warszawiaka: 10,40 zł

Bilet ulgowy: 8 zł

Bilet ulgowy z Kartą warszawianki/warszawiaka: 6,40 zł

Bilet Opiekuna osoby niepełnosprawnej: 0 zł

Bilet grupowy - zorganizowane grupy szkolne i przedszkolne: 5 zł/osoba

BILET KW „weterana, działacza opozycji, kombatanta”: 6,40 zł

Wypożyczenie łyżew: 10 zł

Wypożyczenie łyżew - zorganizowane grupy szkolne i przedszkolne: 5zł

Wypożyczenie kasku: 10 zł

Wypożyczenie chodzika do nauki jazdy: 15 zł/30 minut

Kaucja za wynajęcie szafki: 30 zł

Ostrzenie łyżew: 30 zł

Lodowisko honoruje karty: FIT PROFIT, MULTISPORT, OK SYSTEM lub innych

Godziny otwarcia:

Codziennie w godz. 11-12:30; 13-14:30; 15:30-17; 17:30-19; 19:30-20:45; w godz. 9-10:30 (godziny ciszy)

Adres internetowy: https://sport.um.warszawa.pl/waw/osir-wawer/-/lodowisko-osir-wawer-v-poprzeczna

Wesoła

• Lodowisko przy ul. Armii Krajowej 72 (otwarcie 7 grudnia)

7 i 14 grudnia zaplanowane są imprezy rekreacyjne dla mieszkańców „Mikołaj na Hawajach”, które odbędą się w dwóch turach: w godz. 12-14 i 15-17. W programie m.in.: pokaz jazdy figurowej, nauka jazdy na łyżwach, domek Świętego Mikołaja w stylu tropikalnym, tropikalna olimpiada konkurencje sportowo- rekreacyjne, tropikalny turniej rodzinny dla dzieci i opiekunów, warsztaty tworzenia bransoletek, gorące napoje i słodkie przekąski w „kąciku łasucha”. W godz. 18-21:30 lodowisko będzie dostępne dla wszystkich chętnych. Obowiązują bezpłatne wejściówki do odebrania od 1 grudnia w Informacji Urzędu Dzielnicy Wesoła w godzinach pracy urzędu.

Na miejscu dostępna jest wypożyczalnia łyżew oraz chodzików do nauki jazdy dla najmłodszych mieszkańców. W obu przypadkach pobierana jest zwrotna kaucja w wysokości 10 zł. Wejście jest bezpłatne.

Godziny otwarcia:

Od poniedziałku do piątku, w godz. 16-21; przerwa techniczna w godz. 18-18.30

W soboty i niedziele, w godz. 10-21.30

Przerwy techniczne, w godz. 12-12:30; 14-15; 17:30-18:30

Godziny ciszy na lodowisku:

poniedziałek w godz. 16-17:30;

czwartek w godz. 16-17:30;

sobota w godz. 10-11:30

Harmonogram świąteczny:

22, 23, 29, 30 grudnia oraz 2, 5, 6 stycznia 2026 r. – czynne w godz. 10-21

24-25 grudnia oraz 1 stycznia – nieczynne

26 grudnia – czynne w godz. 12-21

31 grudnia – czynne w godz. 10-16

W czasie ferii zimowych (19 stycznia – 1 lutego):

W dni powszednie czynne w godz. 12-21

Przerwy techniczne w godz. 14-15; 18-18:30

Adres internetowy: https://wesola.um.warszawa.pl/lodowisko

Wilanów

• Lodowisko na plaży Wilanów ul. Klimczaka 2 (otwarte od 24 listopada)

Wstęp na lodowisko jest bezpłatny.

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – piątek, w godz. 11-13:45; 14-15; 15:30-16:30; 16:45-17:45; 18-19; 19:15-21

Sobota – niedziela, w godz. 10-11:45; 12-13:45; 14-15; 15-16:30; 16:45-17:45; 18-19; 19:15-21

Ciche godziny: wtorek-niedziela: 14-15; poniedziałek: 20-21

Harmonogram świąteczny:

24 grudnia – nieczynne

25-30 grudnia, w godz. 10-21

Ferie zimowe, w godz. 10-21

Adres internetowy: https://wilanow.um.warszawa.pl/-/wilanowskie-lodowisko-rusza-juz-od-24-listopada

• Lodowisko CSW ul. Gubinowska 28/30 (otwarte od 1 grudnia)

Bilet normalny: 15 zł

Bilet normalny z Kartą warszawianki/warszawiaka: 13 zł

Bilet ulgowy: 12 zł

Bilet ulgowy z Kartą warszawianki/warszawiaka: 10 zł

Bilet jednorazowy (Grupowa nauka jazdy na łyżwach 90 min (45 min nauka + 45 min w strefie płatnej): 40 zł

Wypożyczenie łyżew: 15 zł

Wypożyczenie chodzika do nauki jazdy: 10 zł za 30 minut

Ostrzenie łyżew: 20 zł

Godziny otwarcia:

Dni powszednie w godz. 16:00-19:30

Weekendy w godz. 10-21:30.

Godzina wyciszenia w godz. 16-17:30 w tygodniu.

Pełny harmonogram dostępny jest na stronie lodowiska

Adres internetowy: https://sport.um.warszawa.pl/waw/csw/-/lodowisko-gubinowska-28-30

Wola

• Lodowisko Moczydło ul. Górczewska 69/73 (otwarte od 1 grudnia):

Bilet normalny: 16 zł

Bilet normalny z Kartą warszawianki/warszawiaka: 13 zł

Bilet ulgowy: 11 zł

Bilet ulgowy z Kartą warszawianki/warszawiaka: 9 zł

Bilet dla grup zorganizowanych: 10 zł/osoba

Wypożyczenie łyżew (pierwsza godzina): 10 zł

Wypożyczenie łyżew (każda następna godzina): 7 zł

Skarpety jednorazowe: 4 zł

Wypożyczenie chodzika do nauki jazdy: 12 zł za 60 minut

Wypożyczenie kasku: 7 zł

W Ośrodku honorowane są karty MultiSport, FitProfit, Multisport oraz Karta Warszawianki i Warszawiaka.

Godziny otwarcia:

codziennie w godz. 9-13 (godziny wyciszenia); godz. 14-17; 18-21

Adres internetowy: https://sport.um.warszawa.pl/waw/aktywna-warszawa/lodowisko-moczydlo

Żoliborz

• Lodowisko OSiR Żoliborz Potocka 1 (otwarcie 6 grudnia)

Bilet normalny: 14 zł

Bilet ulgowy: 8 zł.

Wypożyczenie łyżew: 10 zł

Wypożyczenie chodzika do nauki jazdy: 15 zł

Godziny otwarcia:

Codziennie w godz. 9-22

Przerwa techniczna codziennie w godz. 15-16 (dodatkowo krótkie przerwy zależne od pogody i stanu tafli)

Adres internetowy: https://sport.um.warszawa.pl/waw/osir-zoliborz/-/regulamin-lodowiska