Odpoczynek opodal urzędu. Nowy zielony skwer na Białołęce

Publikacja: 04.03.2026 07:35

Projekt przewiduje montaż tradycyjnych ławek oraz ławek-huśtawek, a także dodatkowych siedzisk i pergoli.

Foto: Kępka Architektura Krajobrazu

M.B.
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy podpisał umowę na urządzenie niemal 5450 mkw. terenu u zbiegu ulic Modlińskiej i Światowida. Mieszkańcy zyskają nową przestrzeń z ogrodem deszczowym, alejkami i bogatą roślinnością w I kwartale 2027 roku.

Projekt zlokalizowany naprzeciwko Urzędu Dzielnicy Białołęka zakłada stworzenie przyjaznego miejsca dla pieszych i rowerzystów. Wzdłuż ulicy Światowida wybudowana zostanie nowa droga rowerowa, a sieć wewnętrznych alejek ułatwi przemieszczanie się po skwerze.

Wykonawcą prac została firma INTATTO Michał Grelus, która na realizację zadania ma dokładnie rok od podpisania umowy, co nastąpiło 3 marca. Dokumentację projektową przygotowała pracownia Kępka Architektura Krajobrazu.

Komfortowe miejsca do siedzenia i rekreacji

Na terenie zieleńca pojawi się nowa mała architektura, która uczyni to miejsce funkcjonalnym punktem lokalnych spotkań. Projekt przewiduje montaż tradycyjnych ławek oraz ławek-huśtawek, a także dodatkowych siedzisk i pergoli.

Kluczowym elementem nowej inwestycji będzie zróżnicowana roślinność, dobrana pod kątem odporności na miejskie warunki.

Foto: Kępka Architektura Krajobrazu

Przestrzeń zostanie doświetlona nowymi latarniami i wyposażona w niezbędną infrastrukturę, taką jak kosze na śmieci oraz stojaki na rowery. Całość realizowana jest w ramach szerszego zadania dotyczącego rozwoju zielonej infrastruktury przy ulicy Modlińskiej.

Tysiące roślin i ekologiczne rozwiązania

Kluczowym elementem nowej inwestycji będzie zróżnicowana roślinność, dobrana pod kątem odporności na miejskie warunki. Plan nasadzeń obejmuje:

  • 18 nowych drzew.
  • 1250 krzewów.
  • Ponad 1000 bylin.
© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

