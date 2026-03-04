Odpoczynek opodal urzędu. Nowy zielony skwer na Białołęce

Przestrzeń zostanie doświetlona nowymi latarniami i wyposażona w niezbędną infrastrukturę, taką jak kosze na śmieci oraz stojaki na rowery. Całość realizowana jest w ramach szerszego zadania dotyczącego rozwoju zielonej infrastruktury przy ulicy Modlińskiej.

Tysiące roślin i ekologiczne rozwiązania

Kluczowym elementem nowej inwestycji będzie zróżnicowana roślinność, dobrana pod kątem odporności na miejskie warunki. Plan nasadzeń obejmuje:

18 nowych drzew.

1250 krzewów.

Ponad 1000 bylin.

Szczególną rolę odegra ogród deszczowy, który ma wspierać retencję wód opadowych i pozytywnie wpływać na mikroklimat okolicy. Z kolei pergole zostaną obsadzone pnączami, które w przyszłości będą pełnić funkcję naturalnego zadaszenia. Dzięki wykorzystaniu głównie gatunków rodzimych, utrzymanie zieleni ma być łatwiejsze i generować mniejsze koszty.