Odpoczynek opodal urzędu. Nowy zielony skwer na Białołęce

Projekt zlokalizowany naprzeciwko Urzędu Dzielnicy Białołęka zakłada stworzenie przyjaznego miejsca dla pieszych i rowerzystów. Wzdłuż ulicy Światowida wybudowana zostanie nowa droga rowerowa, a sieć wewnętrznych alejek ułatwi przemieszczanie się po skwerze.
Wykonawcą prac została firma INTATTO Michał Grelus, która na realizację zadania ma dokładnie rok od podpisania umowy, co nastąpiło 3 marca. Dokumentację projektową przygotowała pracownia Kępka Architektura Krajobrazu.
Na terenie zieleńca pojawi się nowa mała architektura, która uczyni to miejsce funkcjonalnym punktem lokalnych spotkań. Projekt przewiduje montaż tradycyjnych ławek oraz ławek-huśtawek, a także dodatkowych siedzisk i pergoli.
Przestrzeń zostanie doświetlona nowymi latarniami i wyposażona w niezbędną infrastrukturę, taką jak kosze na śmieci oraz stojaki na rowery. Całość realizowana jest w ramach szerszego zadania dotyczącego rozwoju zielonej infrastruktury przy ulicy Modlińskiej.
Kluczowym elementem nowej inwestycji będzie zróżnicowana roślinność, dobrana pod kątem odporności na miejskie warunki. Plan nasadzeń obejmuje:
Szczególną rolę odegra ogród deszczowy, który ma wspierać retencję wód opadowych i pozytywnie wpływać na mikroklimat okolicy. Z kolei pergole zostaną obsadzone pnączami, które w przyszłości będą pełnić funkcję naturalnego zadaszenia. Dzięki wykorzystaniu głównie gatunków rodzimych, utrzymanie zieleni ma być łatwiejsze i generować mniejsze koszty.