13.1°C
1027.3 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Rozcinał dachy i okradał auta. Jest w rękach policji

Publikacja: 03.03.2026 13:25

Mężczyzna przebywał na terenie powiatu węgrowskiego, a do Warszawy przyjeżdżał jedynie w celu popełn

Mężczyzna przebywał na terenie powiatu węgrowskiego, a do Warszawy przyjeżdżał jedynie w celu popełniania przestępstw.

Foto: policja

M.B.
Policjanci ze Śródmieścia zatrzymali 39-latka podejrzanego o serię włamań do drogich samochodów. Mężczyzna niszczył poszycia dachowe i wybijał szyby, powodując straty przekraczające 100 tys zł. Teraz grozi mu do 10 lat więzienia.

Sprawa miała swój początek w listopadzie ubiegłego roku, kiedy w centrum Warszawy doszło do fali kradzieży. Sprawca w ciągu zaledwie dwóch dni włamał się do co najmniej sześciu luksusowych pojazdów. Jego metoda działania była nietypowa i bardzo kosztowna dla właścicieli aut. Mężczyzna wybierał kabriolety, w których rozcinał składane dachy, aby dostać się do środka.

100 tys. złotych

wyniosły straty poszkodowanych w wyniku działań zatrzymanego

Z wnętrza samochodów zabierał pozostawione tam przedmioty. Jednak to nie kradzież mienia była najbardziej dotkliwa dla poszkodowanych. Wandal dodatkowo wybijał szyby i niszczył elementy wyposażenia, przez co koszty naprawy pojazdów wielokrotnie przewyższały wartość skradzionych fantów. Łączne straty oszacowano na ponad 100 tys. zł.

Kryminalni na tropie włamywacza

Nad rozwiązaniem zagadki pracowali funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu. Dzięki działaniom operacyjnym udało im się ustalić tożsamość oraz miejsce pobytu podejrzanego.

Okazało się, że 39-letni obywatel Polski nie mieszka w stolicy na stałe. Mężczyzna przebywał na terenie powiatu węgrowskiego, a do Warszawy przyjeżdżał jedynie w celu popełniania przestępstw.

Reklama
Reklama
Polecane
Na początku grudnia 2025 roku właściciel Maserati zaparkowanego przy ulicy Figowej przeżył niemiłe z
bezpieczeństwo
Maserati skradzione na Mokotowie. Policja rozbiła duet złodziei

Zatrzymanie miało miejsce w lutym w miejscowości Łochów. Policjanci ustalili, że skradzione przedmioty trafiały do paserów. Wcześniej w tej samej sprawie śródmiejscy kryminalni zatrzymali dwóch innych mężczyzn zajmujących się handlem kradzionym towarem. Oni również usłyszeli już odpowiednie zarzuty.

Surowe konsekwencje i dozór policji

Zatrzymany 39-latek usłyszał łącznie sześć zarzutów. Dotyczą one kradzieży z włamaniem oraz celowego uszkodzenia mienia. Zgodnie z polskimi przepisami za te czyny grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Polecane
Komenda Stołeczna ujawniła statystyki aut skradzionych w 2025 r.
statystyka kradzieży
Gdzie w Warszawie kradną najwięcej samochodów? Giną zwłaszcza pojazdy jednej marki

Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście, która nadzoruje całe postępowanie, zdecydowała o zastosowaniu wobec mężczyzny środka zapobiegawczego. Podejrzany został objęty dozorem policyjnym. Oznacza to, że do czasu finału sprawy w sądzie będzie musiał regularnie meldować się w wyznaczonej jednostce policji.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Lasy Miejskie – Warszawa, które prowadzą działania w celu redukcji dzików, nie mają możliwości szcze
zwierzę warszawskie

Dziki terroryzują Warszawę. „Wyczerpaliśmy pełną gamę możliwości”

Finał działań operacyjnych nastąpił w kilku lokalizacjach jednocześnie.
bezpieczeństwo

Po pożarze na Ursynowie. Grupa pseudokibiców w rękach policji

Mężczyzna został natychmiast przewieziony do komisariatu, gdzie policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-
bezpieczeństwo

Przejrzeli go na Roentgena. 19-latek zatrzymany z marihuaną

Analiza nagrań z okolicznych kamer pozwoliła na szybką identyfikację podejrzanych.
bezpieczeństwo

Nocny napad w Karczewie. Sprawcy zatrzymani dzięki monitoringowi

Niewielki mikroprocesor z unikalnym numerem jest wszczepiany pod skórę zwierzęcia, a dane trafiają d
zwierzę warszawskie

Ruszyła nowa warszawska kampania kastracji i czipowania pupili

Według wstępnych szacunków w kampanii Rowerowy Maj może wziąć udział niemal 190 tysięcy osób
z perpsektywy siodełka

Rekordowy Rowerowy Maj. Pojedzie ponad pół tysiąca stołecznych placówek

Ukraiński 26-latek widniał w systemach jako osoba poszukiwana czerwoną notą Interpolu
bezpieczeństwo

Zatrzymanie w Modlinie. Wpadł poszukiwany czerwoną notą Interpolu

Dzięki działaniom operacyjnym mundurowi dowiedzieli się o planowanej wypłacie środków pochodzących z
bezpieczeństwo

Zasadzka w banku na Ochocie. Policja zatrzymała oszustów

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA