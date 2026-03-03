Rozcinał dachy i okradał auta. Jest w rękach policji

Mężczyzna przebywał na terenie powiatu węgrowskiego, a do Warszawy przyjeżdżał jedynie w celu popełniania przestępstw.
Sprawa miała swój początek w listopadzie ubiegłego roku, kiedy w centrum Warszawy doszło do fali kradzieży. Sprawca w ciągu zaledwie dwóch dni włamał się do co najmniej sześciu luksusowych pojazdów. Jego metoda działania była nietypowa i bardzo kosztowna dla właścicieli aut. Mężczyzna wybierał kabriolety, w których rozcinał składane dachy, aby dostać się do środka.
Z wnętrza samochodów zabierał pozostawione tam przedmioty. Jednak to nie kradzież mienia była najbardziej dotkliwa dla poszkodowanych. Wandal dodatkowo wybijał szyby i niszczył elementy wyposażenia, przez co koszty naprawy pojazdów wielokrotnie przewyższały wartość skradzionych fantów. Łączne straty oszacowano na ponad 100 tys. zł.
Nad rozwiązaniem zagadki pracowali funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu. Dzięki działaniom operacyjnym udało im się ustalić tożsamość oraz miejsce pobytu podejrzanego.
Okazało się, że 39-letni obywatel Polski nie mieszka w stolicy na stałe. Mężczyzna przebywał na terenie powiatu węgrowskiego, a do Warszawy przyjeżdżał jedynie w celu popełniania przestępstw.
Zatrzymanie miało miejsce w lutym w miejscowości Łochów. Policjanci ustalili, że skradzione przedmioty trafiały do paserów. Wcześniej w tej samej sprawie śródmiejscy kryminalni zatrzymali dwóch innych mężczyzn zajmujących się handlem kradzionym towarem. Oni również usłyszeli już odpowiednie zarzuty.
Zatrzymany 39-latek usłyszał łącznie sześć zarzutów. Dotyczą one kradzieży z włamaniem oraz celowego uszkodzenia mienia. Zgodnie z polskimi przepisami za te czyny grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.
Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście, która nadzoruje całe postępowanie, zdecydowała o zastosowaniu wobec mężczyzny środka zapobiegawczego. Podejrzany został objęty dozorem policyjnym. Oznacza to, że do czasu finału sprawy w sądzie będzie musiał regularnie meldować się w wyznaczonej jednostce policji.