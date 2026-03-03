Rozcinał dachy i okradał auta. Jest w rękach policji

Policjanci ze Śródmieścia zatrzymali 39-latka podejrzanego o serię włamań do drogich samochodów. Mężczyzna niszczył poszycia dachowe i wybijał szyby, powodując straty przekraczające 100 tys zł. Teraz grozi mu do 10 lat więzienia.



Sprawa miała swój początek w listopadzie ubiegłego roku, kiedy w centrum Warszawy doszło do fali kradzieży. Sprawca w ciągu zaledwie dwóch dni włamał się do co najmniej sześciu luksusowych pojazdów. Jego metoda działania była nietypowa i bardzo kosztowna dla właścicieli aut. Mężczyzna wybierał kabriolety, w których rozcinał składane dachy, aby dostać się do środka.

100 tys. złotych wyniosły straty poszkodowanych w wyniku działań zatrzymanego

Z wnętrza samochodów zabierał pozostawione tam przedmioty. Jednak to nie kradzież mienia była najbardziej dotkliwa dla poszkodowanych. Wandal dodatkowo wybijał szyby i niszczył elementy wyposażenia, przez co koszty naprawy pojazdów wielokrotnie przewyższały wartość skradzionych fantów. Łączne straty oszacowano na ponad 100 tys. zł.

Kryminalni na tropie włamywacza

Nad rozwiązaniem zagadki pracowali funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu. Dzięki działaniom operacyjnym udało im się ustalić tożsamość oraz miejsce pobytu podejrzanego.

Okazało się, że 39-letni obywatel Polski nie mieszka w stolicy na stałe. Mężczyzna przebywał na terenie powiatu węgrowskiego, a do Warszawy przyjeżdżał jedynie w celu popełniania przestępstw.