Zatrzymanie na lotnisku w Modlinie. Wpadł poszukiwany czerwoną notą Interpolu

Funkcjonariusze Straży Granicznej z Modlina ujęli 26-letniego obywatela Ukrainy, który przyleciał do Polski z Barcelony. Mężczyzna jest ścigany przez rodzime służby za organizowanie nielegalnej migracji i czeka go teraz procedura ekstradycyjna.



Do zatrzymania doszło w sobotę, 28 lutego 2026 roku, na terenie nowodworskiego portu lotniczego. Strażnicy graniczni z placówki Warszawa-Modlin zidentyfikowali pasażera podczas rutynowych czynności po lądowaniu samolotu z Hiszpanii. Okazało się, że 26-latek widnieje w systemach jako osoba poszukiwana czerwoną notą Interpolu.

Poważne zarzuty i międzynarodowy pościg

Czerwona nota to najwyższy stopień ostrzeżenia, który oznacza poszukiwania w celu aresztowania i ekstradycji. W tym konkretnym przypadku wniosek o ściganie wystawiły władze Ukrainy. Mężczyzna jest podejrzany o udział w organizowaniu nielegalnej migracji, co stało się podstawą do wydania międzynarodowego nakazu aresztowania.

Dalsze kroki prawne

Po zatrzymaniu na lotnisku sprawą zajęła się Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga. Po przeprowadzeniu niezbędnych czynności procesowych, zapadła decyzja o dalszym losie cudzoziemca.