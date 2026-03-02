11.1°C
Życie Warszawy
Zatrzymanie na lotnisku w Modlinie. Wpadł poszukiwany czerwoną notą Interpolu

Publikacja: 02.03.2026 13:55

Ukraiński 26-latek widniał w systemach jako osoba poszukiwana czerwoną notą Interpolu

Foto: Straż Graniczna

M.B.
Funkcjonariusze Straży Granicznej z Modlina ujęli 26-letniego obywatela Ukrainy, który przyleciał do Polski z Barcelony. Mężczyzna jest ścigany przez rodzime służby za organizowanie nielegalnej migracji i czeka go teraz procedura ekstradycyjna.

Do zatrzymania doszło w sobotę, 28 lutego 2026 roku, na terenie nowodworskiego portu lotniczego. Strażnicy graniczni z placówki Warszawa-Modlin zidentyfikowali pasażera podczas rutynowych czynności po lądowaniu samolotu z Hiszpanii. Okazało się, że 26-latek widnieje w systemach jako osoba poszukiwana czerwoną notą Interpolu.

Poważne zarzuty i międzynarodowy pościg

Czerwona nota to najwyższy stopień ostrzeżenia, który oznacza poszukiwania w celu aresztowania i ekstradycji. W tym konkretnym przypadku wniosek o ściganie wystawiły władze Ukrainy. Mężczyzna jest podejrzany o udział w organizowaniu nielegalnej migracji, co stało się podstawą do wydania międzynarodowego nakazu aresztowania.

Dalsze kroki prawne

Po zatrzymaniu na lotnisku sprawą zajęła się Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga. Po przeprowadzeniu niezbędnych czynności procesowych, zapadła decyzja o dalszym losie cudzoziemca.

Zgodnie z postanowieniem sądu, mężczyzna zostanie dziś doprowadzony do aresztu śledczego, gdzie będzie oczekiwał na zakończenie procedur związanych z wydaniem go ukraińskiemu wymiarowi sprawiedliwości.

Źródło: zyciewarszawy.pl

