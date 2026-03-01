11.3°C
Życie Warszawy
Lotnisko Chopina odwołuje rejsy. Co muszą wiedzieć pasażerowie w obliczu konfliktu na Bliskim Wschodzie?

Publikacja: 01.03.2026 11:45

Narodowy przewoźnik, dbając o bezpieczeństwo załóg i pasażerów, podjął ważne decyzje dotyczące kluczowych kierunków

Foto: Filip Frydrykiewicz

M.B.
Eskalacja konfliktu na linii Izrael–Iran doprowadziła do bezprecedensowego chaosu w ruchu lotniczym. Od niedzielnego poranka, 1 marca 2026 roku, pasażerowie odlatujący z Warszawy oraz innych polskich miast muszą liczyć się z odwołaniami lotów i częstokroć wielogodzinnymi opóźnieniami.

Przedstawiamy sytuację dotyczącą Lotniska Chopina, innych portów lotniczych w Polsce oraz na świecie.

Lotnisko Chopina w cieniu komunikatów „Cancelled”

Sytuacja na największym polskim porcie lotniczym jest dynamiczna. Od wczorajszego wieczora tablica odlotów w terminalu A zapełnia się komunikatami o odwołanych rejsach (status „Cancelled”). Decyzje przewoźników wynikają bezpośrednio z zamknięcia przestrzeni powietrznej nad Izraelem, Iranem, Irakiem oraz Jordanią.

PLL LOT

Narodowy przewoźnik, dbając o bezpieczeństwo załóg i pasażerów, podjął ważne decyzje dotyczące kluczowych kierunków:

  • Tel Awiw (Izrael): Wszystkie rejsy z i do Warszawy zostały oficjalnie zawieszone do 15 marca 2026 roku. Decyzja ta wiąże się z całkowitym wstrzymaniem operacji cywilnych na lotnisku Ben Guriona.
  • Dubaj (ZEA) i Rijad (Arabia Saudyjska): Loty są odwołane co najmniej do 2 marca 2026 roku włącznie. Przypomnijmy, że wczorajszy rejs LO121 do Dubaju musiał zawrócić do Warszawy z powodu nagłego zamknięcia korytarzy powietrznych.
  • Bejrut (Liban): Połączenia pozostają zawieszone bez podania konkretnej daty wznowienia.
Wizz Air

Węgierski przewoźnik, posiadający dużą bazę w Warszawie, ogłosił wstrzymanie operacji na wszystkich trasach bliskowschodnich z Lotniska Chopina co najmniej do 7 marca 2026 roku. Dotyczy to lotów do:

  • Tel Awiwu
  • Dubaju
  • Abu Zabi
  • Ammanu

Emirates i FlyDubai

Flagowy przewoźnik ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich wstrzymał loty na trasie Warszawa–Dubaj. Lotnisko w Dubaju (DXB), będące największym hubem przesiadkowym na świecie, ogłosiło czasowe wstrzymanie operacji. Pasażerowie, którzy mieli zaplanowane przesiadki do Azji czy Australii przez Dubaj, proszeni są o nieprzyjeżdżanie na lotnisko Okęcie bez wcześniejszego potwierdzenia statusu rejsu.

Sytuacja w innych polskich portach lotniczych

Kryzys nie ogranicza się jedynie do stolicy. Pozostałe polskie lotniska również odczuwają skutki eskalacji militarnej:

  • Katowice-Pyrzowice (KTW): Odwołano dzisiejsze rejsy czarterowe obsługiwane przez linie Enter Air oraz regularne połączenia Wizz Air w kierunku Bliskiego Wschodu i Egiptu (loty w pobliżu strefy konfliktu).
  • Kraków-Balice (KRK): Rejsy linii FlyDubai oraz połączenia do Ammanu zostały wstrzymane do odwołania. Pasażerowie oczekujący na loty do Zjednoczonych Emiratów Arabskich otrzymują komunikaty o konieczności przebukowania biletów.
  • Inne lotniska: Rejsy do Turcji (Antalya, Alanya) oraz Egiptu (Hurghada, Sharm el-Sheikh) odbywają się, ale ich trasy są korygowane, co wydłuża czas przelotu o ok. 45–90 minut.

Globalny paraliż korytarzy powietrznych

Sytuacja globalna jest najtrudniejsza od lat. Według danych systemu NOTAM (Notice to Airmen), przestrzeń powietrzna nad Iranem, Irakiem oraz częścią Syrii i Jordanii jest całkowicie wyłączona z ruchu cywilnego.

  • Lufthansa Group: Zawiesiła loty do Teheranu, Bejrutu, Ammanu i Tel Awiwu do 7 marca.
  • Qatar Airways: Linia wstrzymała operacje w regionie, a rejsy do Europy są kierowane nad Turcją i Egiptem, co powoduje ogromne kongestie (zatory) w tych korytarzach.
  • British Airways i Air France: Przewoźnicy omijają zagrożoną strefę „szerokim łukiem”, co zmusza samoloty lecące do Indii i Azji Południowo-Wschodniej do dodatkowych międzylądowań technicznych w celu dotankowania paliwa.

Co powinni zrobić pasażerowie?

Większość linii lotniczych operujących w Polsce (w tym LOT i Wizz Air) oferuje pasażerom dotkniętym odwołaniami:

  1. Pełny zwrot kosztów biletu.
  2. Bezpłatną zmianę terminu lotu na termin po 15 marca.
  3. Vouchery o wartości 120 proc. ceny biletu (w przypadku niektórych tanich linii).

Apel do podróżnych

Zdecydowania należy samodzielnie śledzić komunikaty na stronach przewoźników oraz oficjalnej stronie Lotniska Chopina (lotnisko-chopina.pl) przed wyruszeniem z domu. Żadne media nie podadzą wyczerpującej wiadomości dotyczącej poszczególnego lotu czy połączenia.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

