Węgierski przewoźnik, posiadający dużą bazę w Warszawie, ogłosił wstrzymanie operacji na wszystkich trasach bliskowschodnich z Lotniska Chopina co najmniej do 7 marca 2026 roku. Dotyczy to lotów do:

Tel Awiwu

Dubaju

Abu Zabi

Ammanu

Emirates i FlyDubai

Flagowy przewoźnik ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich wstrzymał loty na trasie Warszawa–Dubaj. Lotnisko w Dubaju (DXB), będące największym hubem przesiadkowym na świecie, ogłosiło czasowe wstrzymanie operacji. Pasażerowie, którzy mieli zaplanowane przesiadki do Azji czy Australii przez Dubaj, proszeni są o nieprzyjeżdżanie na lotnisko Okęcie bez wcześniejszego potwierdzenia statusu rejsu.

Sytuacja w innych polskich portach lotniczych

Kryzys nie ogranicza się jedynie do stolicy. Pozostałe polskie lotniska również odczuwają skutki eskalacji militarnej:

Katowice-Pyrzowice (KTW): Odwołano dzisiejsze rejsy czarterowe obsługiwane przez linie Enter Air oraz regularne połączenia Wizz Air w kierunku Bliskiego Wschodu i Egiptu (loty w pobliżu strefy konfliktu).

Kraków-Balice (KRK): Rejsy linii FlyDubai oraz połączenia do Ammanu zostały wstrzymane do odwołania. Pasażerowie oczekujący na loty do Zjednoczonych Emiratów Arabskich otrzymują komunikaty o konieczności przebukowania biletów.

Inne lotniska: Rejsy do Turcji (Antalya, Alanya) oraz Egiptu (Hurghada, Sharm el-Sheikh) odbywają się, ale ich trasy są korygowane, co wydłuża czas przelotu o ok. 45–90 minut.

Globalny paraliż korytarzy powietrznych

Sytuacja globalna jest najtrudniejsza od lat. Według danych systemu NOTAM (Notice to Airmen), przestrzeń powietrzna nad Iranem, Irakiem oraz częścią Syrii i Jordanii jest całkowicie wyłączona z ruchu cywilnego.

Lufthansa Group: Zawiesiła loty do Teheranu, Bejrutu, Ammanu i Tel Awiwu do 7 marca.

Qatar Airways: Linia wstrzymała operacje w regionie, a rejsy do Europy są kierowane nad Turcją i Egiptem, co powoduje ogromne kongestie (zatory) w tych korytarzach.

British Airways i Air France: Przewoźnicy omijają zagrożoną strefę „szerokim łukiem”, co zmusza samoloty lecące do Indii i Azji Południowo-Wschodniej do dodatkowych międzylądowań technicznych w celu dotankowania paliwa.

Co powinni zrobić pasażerowie?

Większość linii lotniczych operujących w Polsce (w tym LOT i Wizz Air) oferuje pasażerom dotkniętym odwołaniami:

Pełny zwrot kosztów biletu. Bezpłatną zmianę terminu lotu na termin po 15 marca. Vouchery o wartości 120 proc. ceny biletu (w przypadku niektórych tanich linii).

Apel do podróżnych

Zdecydowania należy samodzielnie śledzić komunikaty na stronach przewoźników oraz oficjalnej stronie Lotniska Chopina (lotnisko-chopina.pl) przed wyruszeniem z domu. Żadne media nie podadzą wyczerpującej wiadomości dotyczącej poszczególnego lotu czy połączenia.