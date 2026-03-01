Narodowy przewoźnik, dbając o bezpieczeństwo załóg i pasażerów, podjął ważne decyzje dotyczące kluczowych kierunków
Przedstawiamy sytuację dotyczącą Lotniska Chopina, innych portów lotniczych w Polsce oraz na świecie.
Sytuacja na największym polskim porcie lotniczym jest dynamiczna. Od wczorajszego wieczora tablica odlotów w terminalu A zapełnia się komunikatami o odwołanych rejsach (status „Cancelled”). Decyzje przewoźników wynikają bezpośrednio z zamknięcia przestrzeni powietrznej nad Izraelem, Iranem, Irakiem oraz Jordanią.
PLL LOT
Narodowy przewoźnik, dbając o bezpieczeństwo załóg i pasażerów, podjął ważne decyzje dotyczące kluczowych kierunków:
Wizz Air
Węgierski przewoźnik, posiadający dużą bazę w Warszawie, ogłosił wstrzymanie operacji na wszystkich trasach bliskowschodnich z Lotniska Chopina co najmniej do 7 marca 2026 roku. Dotyczy to lotów do:
Emirates i FlyDubai
Flagowy przewoźnik ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich wstrzymał loty na trasie Warszawa–Dubaj. Lotnisko w Dubaju (DXB), będące największym hubem przesiadkowym na świecie, ogłosiło czasowe wstrzymanie operacji. Pasażerowie, którzy mieli zaplanowane przesiadki do Azji czy Australii przez Dubaj, proszeni są o nieprzyjeżdżanie na lotnisko Okęcie bez wcześniejszego potwierdzenia statusu rejsu.
Kryzys nie ogranicza się jedynie do stolicy. Pozostałe polskie lotniska również odczuwają skutki eskalacji militarnej:
Sytuacja globalna jest najtrudniejsza od lat. Według danych systemu NOTAM (Notice to Airmen), przestrzeń powietrzna nad Iranem, Irakiem oraz częścią Syrii i Jordanii jest całkowicie wyłączona z ruchu cywilnego.
Większość linii lotniczych operujących w Polsce (w tym LOT i Wizz Air) oferuje pasażerom dotkniętym odwołaniami:
Zdecydowania należy samodzielnie śledzić komunikaty na stronach przewoźników oraz oficjalnej stronie Lotniska Chopina (lotnisko-chopina.pl) przed wyruszeniem z domu. Żadne media nie podadzą wyczerpującej wiadomości dotyczącej poszczególnego lotu czy połączenia.