Nowe życie terenów po dawnej mleczarni. Na Targówku powstanie osiedle ze szkołą

Publikacja: 28.02.2026 09:00

Projekt przewiduje wzniesienie czterech budynków w układzie kwartałowym. W ich wnętrzu znajdą się 632 mieszkania o różnych metrażach

Foto: mat. pras.

M.B.
Nieużytki przy ulicy Bieżuńskiej zmienią się w nowoczesną dzielnicę mieszkaniową. Inwestor planuje budowę ponad 600 mieszkań, lokali usługowych oraz nowej szkoły podstawowej, która zostanie przekazana miastu. Konsultacje społeczne już trwają.

Teren o powierzchni niemal 40 tys. m2 na warszawskim Targówku, który przez lata służył przemysłowi mleczarskiemu, ma zostać całkowicie zrewitalizowany. Spółka Skanska Residential Development Poland zamierza wykorzystać przepisy specustawy mieszkaniowej, aby przekształcić ten zdegradowany obszar w wielofunkcyjne osiedle.

Koncepcja architektoniczna, przygotowana przez renomowaną pracownię JEMS Architekci, zakłada stworzenie otwartej i przyjaznej przestrzeni miejskiej, zlokalizowanej zaledwie 800 metrów od stacji metra.

Mieszkania, usługi i dużo zieleni

Projekt przewiduje wzniesienie czterech budynków w układzie kwartałowym. W ich wnętrzu znajdą się 632 mieszkania o różnych metrażach. Partery budynków zostaną przeznaczone na działalność komercyjną, oferując ponad 2400 metrów kwadratowych powierzchni pod sklepy, kawiarnie czy punkty usługowe.

Ważnym elementem inwestycji jest dbałość o ekologię i rekreację. Plan zakłada posadzenie ponad 220 nowych drzew oraz utworzenie ogólnodostępnych terenów zielonych. Projektanci pomyśleli również o zrównoważonym transporcie – na terenie osiedla powstanie aż 1500 miejsc dla rowerów oraz 628 stanowisk dla samochodów.

Mieszkańcy Targówka mają realny wpływ na ostateczny kształt planowanego osiedla. Proces konsultacji społecznych rozpoczął się 27 lutego i potrwa do 25 marca 2026 roku.

Foto: mat. pras.

Inwestycja w edukację i infrastrukturę

Kluczowym punktem porozumienia z dzielnicą jest budowa infrastruktury towarzyszącej. Deweloper zadeklarował postawienie szkoły podstawowej dla klas I-III, która pomieści około 200 uczniów. Budynek wraz z działką ma zostać przekazany samorządowi. Za projekt placówki oświatowej odpowiada znane biuro WWAA.

Dodatkowo planowane są zmiany w układzie drogowym. Przebudowana zostanie ulica Bieżuńska oraz skrzyżowanie ulic Radzymińskiej, Bieżuńskiej i Trockiej. W ramach inwestycji powstanie także nowa studnia oligoceńska oraz publicznie dostępne obiekty sportowe, w tym boisko i urządzenia do rekreacji.

Trwają konsultacje społeczne

Mieszkańcy Targówka mają realny wpływ na ostateczny kształt planowanego osiedla. Proces konsultacji społecznych rozpoczął się 27 lutego i potrwa do 25 marca 2026 roku. To czas, w którym można zapoznać się ze szczegółami dokumentacji i zgłosić swoje uwagi do projektu.

Inwestycja przy Bieżuńskiej 1 wpisuje się w trend zabudowywania terenów poprzemysłowych na Targówku, sąsiadując z nowymi osiedlami przy ulicy Radzymińskiej czy Trockiej. Realizacja projektu pozwoli na przywrócenie tej części dzielnicy mieszkańcom i uzupełnienie lokalnej infrastruktury o brakujące placówki edukacyjne.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

