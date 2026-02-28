Nowe życie terenów po dawnej mleczarni. Na Targówku powstanie osiedle ze szkołą

Nieużytki przy ulicy Bieżuńskiej zmienią się w nowoczesną dzielnicę mieszkaniową. Inwestor planuje budowę ponad 600 mieszkań, lokali usługowych oraz nowej szkoły podstawowej, która zostanie przekazana miastu. Konsultacje społeczne już trwają.



Teren o powierzchni niemal 40 tys. m2 na warszawskim Targówku, który przez lata służył przemysłowi mleczarskiemu, ma zostać całkowicie zrewitalizowany. Spółka Skanska Residential Development Poland zamierza wykorzystać przepisy specustawy mieszkaniowej, aby przekształcić ten zdegradowany obszar w wielofunkcyjne osiedle.

Koncepcja architektoniczna, przygotowana przez renomowaną pracownię JEMS Architekci, zakłada stworzenie otwartej i przyjaznej przestrzeni miejskiej, zlokalizowanej zaledwie 800 metrów od stacji metra.

Mieszkania, usługi i dużo zieleni

Projekt przewiduje wzniesienie czterech budynków w układzie kwartałowym. W ich wnętrzu znajdą się 632 mieszkania o różnych metrażach. Partery budynków zostaną przeznaczone na działalność komercyjną, oferując ponad 2400 metrów kwadratowych powierzchni pod sklepy, kawiarnie czy punkty usługowe.

Ważnym elementem inwestycji jest dbałość o ekologię i rekreację. Plan zakłada posadzenie ponad 220 nowych drzew oraz utworzenie ogólnodostępnych terenów zielonych. Projektanci pomyśleli również o zrównoważonym transporcie – na terenie osiedla powstanie aż 1500 miejsc dla rowerów oraz 628 stanowisk dla samochodów.