Sport przez cały rok. Nowa hala z lodowiskiem i skateparkiem na Bemowie

Publikacja: 27.02.2026 15:40

Oprócz skateparku i lodowiska powstanie także sala uniwersalna lub siłownia, magazyny sprzętu sportowego oraz pełne zaplecze techniczne i sanitarne.

Oprócz skateparku i lodowiska powstanie także sala uniwersalna lub siłownia, magazyny sprzętu sportowego oraz pełne zaplecze techniczne i sanitarne.

Foto: mat. pras.

M.B.
Na Bemowie powstanie nowoczesna, całoroczna hala sportowa z pełnowymiarowym lodowiskiem i skateparkiem. Inwestycja za 20 mln zł otrzymała ponad 8 mln zł dofinansowania z rządowego programu budowy lodowisk. Otwarcie planowane jest na przełomie 2027 i 2028 roku.

Na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Obrońców Tobruku 40 szykuje się jedna z najciekawszych sportowych inwestycji w tej części Warszawy. Nowa hala będzie miejscem, które połączy miłośników łyżew, hokeja, rolek i deskorolek – i to niezależnie od pogody.

Dofinansowanie na budowę przyznało Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach ogólnopolskiego programu budowy lodowisk. W całym kraju, dzięki rządowemu wsparciu w wysokości 211 mln zł, powstaną 94 nowe obiekty.

Decyzję o przyznaniu Warszawie ponad 8 mln zł wsparcia przekazał minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki na ręce prezydenta stolicy Rafał Trzaskowski.

Decyzję o przyznaniu Warszawie ponad 8 mln zł wsparcia przekazał minister sportu i turystyki Jakub R

Decyzję o przyznaniu Warszawie ponad 8 mln zł wsparcia przekazał minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki na ręce prezydenta stolicy Rafał Trzaskowski.

Foto: Rafał Motyl

Pełnowymiarowe lodowisko przez większą część roku

Sercem nowej hali będzie lodowisko o wymiarach 60 na 30 metrów – czyli takie, jakie wymagane jest do rozgrywek hokejowych i zawodów łyżwiarskich. Tafla zostanie wyposażona w stałą instalację mrożenia wbudowaną w posadzkę oraz modułowe bandy o wysokości 1,2 m.

Obiekt ma być czynny przez cały rok, z wyjątkiem przerwy letniej. Skorzystają z niego zarówno amatorzy jazdy rekreacyjnej, jak i zawodnicy trenujący hokej, łyżwiarstwo figurowe czy szybkie. Standard techniczny pozwoli także na organizację profesjonalnych zawodów.

Budowa hali na Bemowie to element szerszego planu rozwoju infrastruktury sportowej w stolicy. 

Minister podkreślił, że w Polsce – a szczególnie w Warszawie – brakuje całorocznych lodowisk o pełnych wymiarach. Nowa hala na Bemowie ma wypełnić tę lukę i stworzyć warunki do szkolenia kolejnych pokoleń sportowców.

Skatepark pod dachem – nowoczesna przestrzeń dla młodych

Drugą część obiektu zajmie skatepark, który będzie działał niezależnie od lodowiska. Zaprojektowano go w nowoczesnej technologii – z betonową konstrukcją, drewnianymi modułami i kompozytową nawierzchnią przeszkód.

Przestrzeń zostanie dostosowana do jazdy na deskorolce, rolkach i hulajnodze. Dzięki zadaszeniu będzie można trenować przez cały rok, bez względu na deszcz czy niską temperaturę.

To rozwiązanie szczególnie ucieszy młodszych mieszkańców Bemowa, dla których dotychczasowe obiekty plenerowe bywały niedostępne w sezonie jesienno-zimowym.

Nowa hala na Bemowie ma być gotowa na przełomie 2027 i 2028 roku.

Nowa hala na Bemowie ma być gotowa na przełomie 2027 i 2028 roku.

Foto: mat. pras.

Nowoczesny obiekt z zapleczem sportowym

Planowana hala będzie miała formę prostopadłościanu o wymiarach około 130 na 42,5 metra. Powierzchnia użytkowa wyniesie około 6,5 tys. m kw., a kubatura – prawie 66,8 tys. m3.

W budynku zaplanowano dwie kondygnacje. Oprócz lodowiska i skateparku powstanie także sala uniwersalna lub siłownia, magazyny sprzętu sportowego oraz pełne zaplecze techniczne i sanitarne. Wokół obiektu pojawią się nowe miejsca parkingowe, drogi dojazdowe, chodniki i zieleń.

Warszawa inwestuje w sportową przyszłość

Budowa hali na Bemowie to element szerszego planu rozwoju infrastruktury sportowej w stolicy. Jak podkreślił Rafał Trzaskowski, miasto modernizuje istniejące stadiony i przygotowuje kolejne inwestycje, stawiając nie tylko na sport wyczynowy, ale przede wszystkim na sport powszechny.



Tegoroczne działania są kontynuacją szeroko zakrojonego planu ratowania zabytku, który realizowany j
zabytki

Kościół pw. Św. Ducha w coraz lepszej kondycji

