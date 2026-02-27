12.1°C
Życie Warszawy
Podszywali się pod wodociągi i okradali seniorów

Publikacja: 27.02.2026 08:25

Zatrzymana 61-latka usłyszała siedem zarzutów

Zatrzymana 61-latka usłyszała siedem zarzutów

Foto: policja

M.B.
Policjanci z Mokotowa zatrzymali grupę oszustów, która pod pretekstem kontroli wody okradała mieszkańców Warszawy i okolic. Straty oszacowano na 110 tys. zł, a podejrzani trafili już do aresztu. Grozi im do 5 lat więzienia.

Zatrzymane osoby, dwie kobiety w wieku 30 i 61 lat oraz 65-letni mężczyzna, działały według sprawdzonego schematu. Wybierali głównie osoby starsze, wzbudzając ich zaufanie ofertą pomocy, na przykład przy wniesieniu zakupów. Po wejściu do środka podawali się za pracowników administracji lub wodociągów, twierdząc, że muszą sprawdzić czystość wody w kranach.

Sprawcy wybierali głównie osoby starsze, wzbudzając ich zaufanie ofertą pomocy, na przykład przy wniesieniu zakupów.

Foto: policja

Podczas gdy jeden z oszustów zajmował lokatora rozmową w łazience, pozostali członkowie grupy szybko przeszukiwali pokoje w poszukiwaniu gotówki i biżuterii. W ten sposób okradli siedem mieszkań na terenie warszawskiego Mokotowa i Bielan, a także w Otwocku oraz Skierniewicach.

Skuteczna akcja policjantów z mienia

Funkcjonariusze z wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu dokładnie przeanalizowali każde zgłoszenie. Porównanie sposobu działania sprawców pozwoliło połączyć poszczególne kradzieże w jedną całość i wytypować konkretne osoby. Dzięki pracy operacyjnej cała trójka została zatrzymana w ubiegłym tygodniu.

Porównanie sposobu działania sprawców pozwoliło połączyć poszczególne kradzieże w jedną całość i wytypować konkretne osoby

Foto: policja

Zgromadzony materiał dowodowy był na tyle mocny, że prokuratura zawnioskowała o tymczasowe aresztowanie podejrzanych. Sąd przychylił się do tego wniosku, wyznaczając termin izolacji na niemal dwa miesiące. 61-latka usłyszała siedem zarzutów, natomiast pozostali zatrzymani po sześć.

Jak chronić się przed oszustami

Policja przy okazji tej sprawy przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Przede wszystkim nie należy wpuszczać do domu obcych osób bez wcześniejszego umówienia wizyty przez administrację. Każdy pracownik instytucji publicznej ma obowiązek okazać legitymację, a jego tożsamość można potwierdzić telefonicznie w biurze danej firmy.

Ważne jest również, aby rozmawiać o takich zagrożeniach ze starszymi członkami rodziny. To właśnie seniorzy są najczęściej typowani przez złodziei jako cel ze względu na swoją życzliwość i ufność. Każde podejrzane zachowanie na klatce schodowej warto zgłosić pod numer alarmowy.

