Podszywali się pod wodociągi i okradali seniorów

Policjanci z Mokotowa zatrzymali grupę oszustów, która pod pretekstem kontroli wody okradała mieszkańców Warszawy i okolic. Straty oszacowano na 110 tys. zł, a podejrzani trafili już do aresztu. Grozi im do 5 lat więzienia.



Zatrzymane osoby, dwie kobiety w wieku 30 i 61 lat oraz 65-letni mężczyzna, działały według sprawdzonego schematu. Wybierali głównie osoby starsze, wzbudzając ich zaufanie ofertą pomocy, na przykład przy wniesieniu zakupów. Po wejściu do środka podawali się za pracowników administracji lub wodociągów, twierdząc, że muszą sprawdzić czystość wody w kranach.

Podczas gdy jeden z oszustów zajmował lokatora rozmową w łazience, pozostali członkowie grupy szybko przeszukiwali pokoje w poszukiwaniu gotówki i biżuterii. W ten sposób okradli siedem mieszkań na terenie warszawskiego Mokotowa i Bielan, a także w Otwocku oraz Skierniewicach.

Skuteczna akcja policjantów z mienia

Funkcjonariusze z wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu dokładnie przeanalizowali każde zgłoszenie. Porównanie sposobu działania sprawców pozwoliło połączyć poszczególne kradzieże w jedną całość i wytypować konkretne osoby. Dzięki pracy operacyjnej cała trójka została zatrzymana w ubiegłym tygodniu.