Podszywali się pod wodociągi i okradali seniorów

Zatrzymana 61-latka usłyszała siedem zarzutów
Zatrzymane osoby, dwie kobiety w wieku 30 i 61 lat oraz 65-letni mężczyzna, działały według sprawdzonego schematu. Wybierali głównie osoby starsze, wzbudzając ich zaufanie ofertą pomocy, na przykład przy wniesieniu zakupów. Po wejściu do środka podawali się za pracowników administracji lub wodociągów, twierdząc, że muszą sprawdzić czystość wody w kranach.
Sprawcy wybierali głównie osoby starsze, wzbudzając ich zaufanie ofertą pomocy, na przykład przy wniesieniu zakupów.
Podczas gdy jeden z oszustów zajmował lokatora rozmową w łazience, pozostali członkowie grupy szybko przeszukiwali pokoje w poszukiwaniu gotówki i biżuterii. W ten sposób okradli siedem mieszkań na terenie warszawskiego Mokotowa i Bielan, a także w Otwocku oraz Skierniewicach.
Funkcjonariusze z wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu dokładnie przeanalizowali każde zgłoszenie. Porównanie sposobu działania sprawców pozwoliło połączyć poszczególne kradzieże w jedną całość i wytypować konkretne osoby. Dzięki pracy operacyjnej cała trójka została zatrzymana w ubiegłym tygodniu.
Porównanie sposobu działania sprawców pozwoliło połączyć poszczególne kradzieże w jedną całość i wytypować konkretne osoby
Zgromadzony materiał dowodowy był na tyle mocny, że prokuratura zawnioskowała o tymczasowe aresztowanie podejrzanych. Sąd przychylił się do tego wniosku, wyznaczając termin izolacji na niemal dwa miesiące. 61-latka usłyszała siedem zarzutów, natomiast pozostali zatrzymani po sześć.
Policja przy okazji tej sprawy przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Przede wszystkim nie należy wpuszczać do domu obcych osób bez wcześniejszego umówienia wizyty przez administrację. Każdy pracownik instytucji publicznej ma obowiązek okazać legitymację, a jego tożsamość można potwierdzić telefonicznie w biurze danej firmy.
Ważne jest również, aby rozmawiać o takich zagrożeniach ze starszymi członkami rodziny. To właśnie seniorzy są najczęściej typowani przez złodziei jako cel ze względu na swoją życzliwość i ufność. Każde podejrzane zachowanie na klatce schodowej warto zgłosić pod numer alarmowy.
Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów. Policjanci podejrzewają, że ofiar tej grupy mogło być więcej. Osoby, które znalazły się w podobnej sytuacji, a dotychczas nie zgłosiły kradzieży, proszone są o kontakt z Komendą Rejonową Policji Warszawa II.