Kontrole w wawerskich hostelach. Służby zatrzymały sześciu obcokrajowców

Podczas sprawdzania dokumentów w jednym z hosteli okazało się, że sześciu lokatorów przebywa w Polsce wbrew obowiązującym przepisom.
Działania zostały zaplanowane i zainicjowane przez Placówkę Straży Granicznej w Warszawie. Funkcjonariusze współpracowali z policjantami pionu kryminalnego z komisariatu przy ulicy Mrówczej.
Głównym celem kontroli było przeciwdziałanie nielegalnej migracji oraz weryfikacja celu i warunków, w jakich cudzoziemcy przebywają w stolicy. Służby odwiedziły łącznie siedem wytypowanych wcześniej placówek oferujących noclegi.
Podczas sprawdzania dokumentów okazało się, że sześciu lokatorów przebywa w Polsce wbrew obowiązującym przepisom. W grupie tej znalazło się czterech obywateli Uzbekistanu, z których część nie posiadała dokumentów pobytowych i przekroczyła granicę nielegalnie.
Zatrzymano również obywatela Wenezueli, który został w kraju mimo upływu dopuszczalnego terminu pobytu. Szóstym zatrzymanym był obywatel Gruzji, który figurował w systemach jako osoba niepożądana w strefie Schengen i również nie miał wymaganych pozwoleń na pobyt.
Wobec wszystkich zatrzymanych wszczęto postępowania administracyjne, które zakończyły się konkretnymi decyzjami o opuszczeniu kraju. Trzech obywateli Uzbekistanu oraz obywatel Wenezueli muszą wrócić do swoich ojczyzn, a dodatkowo otrzymali zakaz wjazdu do Polski i strefy Schengen na okres od 6 do 18 miesięcy.
W przypadku pozostałych dwóch osób – jednego obywatela Uzbekistanu oraz obywatela Gruzji – zapadły decyzje o przymusowym opuszczeniu terytorium Polski. Otrzymali oni surowsze zakazy ponownego wjazdu na teren Schengen, obowiązujące odpowiednio przez 2 i 3 lata. Do czasu wykonania deportacji mężczyźni będą przebywać w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.
Działania w Wawrze wpisują się w szerszą strategię kontroli prowadzoną przez Nadwiślański Oddział Straży Granicznej: