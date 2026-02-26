Kontrole w wawerskich hostelach. Służby zatrzymały sześciu obcokrajowców

Funkcjonariusze Straży Granicznej i policjanci z Wawra sprawdzili legalność pobytu osób mieszkających w lokalnych hostelach. Akcja, prowadzona w ostatnią niedzielę, zakończyła się zatrzymaniem sześciu mężczyzn i wszczęciem procedur deportacyjnych.



Działania zostały zaplanowane i zainicjowane przez Placówkę Straży Granicznej w Warszawie. Funkcjonariusze współpracowali z policjantami pionu kryminalnego z komisariatu przy ulicy Mrówczej.

Głównym celem kontroli było przeciwdziałanie nielegalnej migracji oraz weryfikacja celu i warunków, w jakich cudzoziemcy przebywają w stolicy. Służby odwiedziły łącznie siedem wytypowanych wcześniej placówek oferujących noclegi.

Szczegóły dotyczące zatrzymanych osób

Podczas sprawdzania dokumentów okazało się, że sześciu lokatorów przebywa w Polsce wbrew obowiązującym przepisom. W grupie tej znalazło się czterech obywateli Uzbekistanu, z których część nie posiadała dokumentów pobytowych i przekroczyła granicę nielegalnie.

Zatrzymano również obywatela Wenezueli, który został w kraju mimo upływu dopuszczalnego terminu pobytu. Szóstym zatrzymanym był obywatel Gruzji, który figurował w systemach jako osoba niepożądana w strefie Schengen i również nie miał wymaganych pozwoleń na pobyt.