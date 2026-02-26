5.8°C
Życie Warszawy
Kontrole w wawerskich hostelach. Służby zatrzymały sześciu obcokrajowców

Publikacja: 26.02.2026 14:20

Podczas sprawdzania dokumentów w jednym z hosteli okazało się, że sześciu lokatorów przebywa w Polsc

Podczas sprawdzania dokumentów w jednym z hosteli okazało się, że sześciu lokatorów przebywa w Polsce wbrew obowiązującym przepisom.

Foto: Straż Graniczna

M.B.
Funkcjonariusze Straży Granicznej i policjanci z Wawra sprawdzili legalność pobytu osób mieszkających w lokalnych hostelach. Akcja, prowadzona w ostatnią niedzielę, zakończyła się zatrzymaniem sześciu mężczyzn i wszczęciem procedur deportacyjnych.

Działania zostały zaplanowane i zainicjowane przez Placówkę Straży Granicznej w Warszawie. Funkcjonariusze współpracowali z policjantami pionu kryminalnego z komisariatu przy ulicy Mrówczej.

Głównym celem kontroli było przeciwdziałanie nielegalnej migracji oraz weryfikacja celu i warunków, w jakich cudzoziemcy przebywają w stolicy. Służby odwiedziły łącznie siedem wytypowanych wcześniej placówek oferujących noclegi.

Szczegóły dotyczące zatrzymanych osób

Podczas sprawdzania dokumentów okazało się, że sześciu lokatorów przebywa w Polsce wbrew obowiązującym przepisom. W grupie tej znalazło się czterech obywateli Uzbekistanu, z których część nie posiadała dokumentów pobytowych i przekroczyła granicę nielegalnie.

Zatrzymano również obywatela Wenezueli, który został w kraju mimo upływu dopuszczalnego terminu pobytu. Szóstym zatrzymanym był obywatel Gruzji, który figurował w systemach jako osoba niepożądana w strefie Schengen i również nie miał wymaganych pozwoleń na pobyt.

Decyzje o deportacji i zakazy wjazdu

Wobec wszystkich zatrzymanych wszczęto postępowania administracyjne, które zakończyły się konkretnymi decyzjami o opuszczeniu kraju. Trzech obywateli Uzbekistanu oraz obywatel Wenezueli muszą wrócić do swoich ojczyzn, a dodatkowo otrzymali zakaz wjazdu do Polski i strefy Schengen na okres od 6 do 18 miesięcy.

W przypadku pozostałych dwóch osób – jednego obywatela Uzbekistanu oraz obywatela Gruzji – zapadły decyzje o przymusowym opuszczeniu terytorium Polski. Otrzymali oni surowsze zakazy ponownego wjazdu na teren Schengen, obowiązujące odpowiednio przez 2 i 3 lata. Do czasu wykonania deportacji mężczyźni będą przebywać w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.

Statystyki działań w regionie i kraju

Działania w Wawrze wpisują się w szerszą strategię kontroli prowadzoną przez Nadwiślański Oddział Straży Granicznej:

  • Skala regionalna – od początku 2025 roku do połowy czerwca funkcjonariusze tego oddziału przeprowadzili ponad 3 250 kontroli legalności pobytu, zatrzymując niemal 1 250 osób.
  • Efektywność ogólnokrajowa – w 2025 roku Straż Graniczna wykonała ponad 9,4 tys. decyzji o powrocie, co stanowiło dwukrotny wzrost w porównaniu do roku poprzedniego.
  • Bieżące działania – tylko w ostatnich dniach lutego 2026 roku, podczas kontroli w różnych częściach kraju, zatrzymano kilkudziesięciu obcokrajowców z nieuregulowanym statusem, wśród których dominowali obywatele Kolumbii.
Źródło: zyciewarszawy.pl

