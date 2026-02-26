2°C
1030.5 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Zieleń i historia w sercu Woli. Towarowa 22 z pozwoleniem na budowę

Publikacja: 26.02.2026 11:00

Wśród zieleni znajdą się atrakcje dla osób w każdym wieku: naturalny amfiteatr, plac zabaw z trampol

Wśród zieleni znajdą się atrakcje dla osób w każdym wieku: naturalny amfiteatr, plac zabaw z trampolinami i karuzelami oraz meandrujące alejki spacerowe.

Foto: mat. pras.

M.B.
Inwestorzy odpowiedzialni za powstający kompleks Towarowa 22 otrzymali zgodę na rewitalizację pawilonu Domu Słowa Polskiego oraz urządzenie jego otoczenia. Projekt zakłada stworzenie ogólnodostępnej przestrzeni pełnej roślinności, która połączy funkcje miejskie z odpoczynkiem.

Koncepcja Ogrodów Towarowa opiera się na stworzeniu spójnego systemu terenów zielonych, które będą przenikać się z zabudową biurową i mieszkalną. Projektanci z pracowni JEMS Architekci oraz Landscape Practice zaplanowali nasadzenie 140 drzew oraz tysięcy krzewów, bylin i kwiatów.

Całość została zaprojektowana w duchu biophilic design, co oznacza, że przyroda nie jest tu jedynie dekoracją, ale fundamentem całej przestrzeni, podobnie jak w nowoczesnych metropoliach takich jak Singapur czy Mediolan.

Parkowa oaza przy ulicy Miedzianej

W zachodniej części inwestycji, wzdłuż ulicy Miedzianej, powstanie ogród o charakterze parkowym. Wykorzystanych zostanie tam prawie 60 istniejących już drzew (zostały posadzone przez miasto przed rozpoczęciem inwestycji), w tym wysokie dęby czerwone, a kolejnych 50 zostanie dosadzonych.

Wśród zieleni znajdą się atrakcje dla osób w każdym wieku: naturalny amfiteatr, plac zabaw z trampolinami i karuzelami oraz meandrujące alejki spacerowe. Ta część terenu ma zostać oddana do użytku w drugiej połowie 2026 roku.

Reklama
Reklama
Pozostałości konstrukcji jednej z drukarnianych hal z wkomponowaną zielenią to pomysł na ogrody Towa

Pozostałości konstrukcji jednej z drukarnianych hal z wkomponowaną zielenią to pomysł na ogrody Towarowej 22

Foto: mat. pras.

Modernistyczny pawilon w nowym wydaniu

Kluczowym elementem projektu jest odnowienie dawnego wejścia do drukarni Domu Słowa Polskiego. Budynek zostanie poddany starannej adaptacji pod nadzorem konserwatora, zachowując historyczne detale, takie jak słupy kielichowe czy oryginalne balustrady. Obiekt zyska nową funkcję i zostanie otoczony tak zwanym Ogrodem Hala, który powstanie na bazie stalowych konstrukcji dawnych hal produkcyjnych. Przyroda wkroczy tam bezpośrednio na betonowe stropy i belki, tworząc wielopoziomowy ogród miejski.

Według koncepcji projektantów ogrody Towarowej 22 mają żyć również wieczorem

Według koncepcji projektantów ogrody Towarowej 22 mają żyć również wieczorem

Foto: Towarowa 22

Wpływ na komfort życia i mikroklimat

Twórcy inwestycji kładą duży nacisk na to, by nowe ogrody realnie poprawiały jakość życia w centrum Warszawy. Dzięki analizom klimatycznym wykonanym przez ekspertów, układ roślinności i budynków ma pomagać w walce z miejską wyspą ciepła, chłodzić powietrze i zatrzymywać wodę opadową.

Polecane
Aby uniknąć problemu silnych przeciągów przy ziemi, charakterystycznych dla wysokiej zabudowy, zdecy
inwestycje
Powstaje najwyższa część kompleksu Towarowa 22. AFI Tower inna niż wszystkie

Przestrzeń ma być miejscem spotkań, gdzie będą odbywać się targi śniadaniowe, koncerty czy pokazy filmowe, co ma sprzyjać integracji mieszkańców i gości. Centralna część ogrodów z pawilonem zostanie udostępniona w pierwszej połowie 2027 roku.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Prezydent Rafał Trzaskowski podpisał zarządzenie, w którym podwyższa maksymalne wynagrodzenie miejsk
samorządowe finanse

Podwyżki dla miejskich notabli. Hojny gest Rafała Trzaskowskiego

Od 2018 roku Warszawa inwestuje w edukację na niespotykaną wcześniej skalę. Od tego czasu wybudowano
edukacja przedszkolna

Nie będzie dzieci? To niestety przedszkola publiczne będą zamykane

Wśród zabezpieczonych środków znalazła się amfetamina oraz susz roślinny.
bezpieczeństwo

Policja przejęła 1,7 kg narkotyków. 42-latek trafił do aresztu

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 18-latek przedłożył w banku dokumenty poświadczające nieprawdę
bezpieczeństwo

Z podrobionymi dokumentami po kredyt na 50 tys. złotych

Radne Żoliborza żądają, by na imprezach organizowanych przez urząd w ogóle nie podawano mięsa
kampanie społeczne

Radne Żoliborza walczą z mięsem. Czy posiłki na imprezach będą tylko roślinne?

Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli prawie 400 gramów środków odurzających i substancji ps
bezpieczeństwo

Wyczuli charakterystyczny zapach marihuany. 30-latek z dozorem

38-letniemu obywatelowi Ukrainy śledczy zarzucają aktywne organizowanie nielegalnego przekraczania g
bezpieczeństwo

Organizator nielegalnych przerzutów w rękach służb

Szacunkowa wartość rynkowa przejętego towaru to niemal 4 mln zł
bezpieczeństwo

Przemyt z Dubaju. Milionowe straty udaremnione na lotnisku

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA