Zieleń i historia w sercu Woli. Towarowa 22 z pozwoleniem na budowę

Wśród zieleni znajdą się atrakcje dla osób w każdym wieku: naturalny amfiteatr, plac zabaw z trampolinami i karuzelami oraz meandrujące alejki spacerowe.
Koncepcja Ogrodów Towarowa opiera się na stworzeniu spójnego systemu terenów zielonych, które będą przenikać się z zabudową biurową i mieszkalną. Projektanci z pracowni JEMS Architekci oraz Landscape Practice zaplanowali nasadzenie 140 drzew oraz tysięcy krzewów, bylin i kwiatów.
Całość została zaprojektowana w duchu biophilic design, co oznacza, że przyroda nie jest tu jedynie dekoracją, ale fundamentem całej przestrzeni, podobnie jak w nowoczesnych metropoliach takich jak Singapur czy Mediolan.
W zachodniej części inwestycji, wzdłuż ulicy Miedzianej, powstanie ogród o charakterze parkowym. Wykorzystanych zostanie tam prawie 60 istniejących już drzew (zostały posadzone przez miasto przed rozpoczęciem inwestycji), w tym wysokie dęby czerwone, a kolejnych 50 zostanie dosadzonych.
Wśród zieleni znajdą się atrakcje dla osób w każdym wieku: naturalny amfiteatr, plac zabaw z trampolinami i karuzelami oraz meandrujące alejki spacerowe. Ta część terenu ma zostać oddana do użytku w drugiej połowie 2026 roku.
Pozostałości konstrukcji jednej z drukarnianych hal z wkomponowaną zielenią to pomysł na ogrody Towarowej 22
Kluczowym elementem projektu jest odnowienie dawnego wejścia do drukarni Domu Słowa Polskiego. Budynek zostanie poddany starannej adaptacji pod nadzorem konserwatora, zachowując historyczne detale, takie jak słupy kielichowe czy oryginalne balustrady. Obiekt zyska nową funkcję i zostanie otoczony tak zwanym Ogrodem Hala, który powstanie na bazie stalowych konstrukcji dawnych hal produkcyjnych. Przyroda wkroczy tam bezpośrednio na betonowe stropy i belki, tworząc wielopoziomowy ogród miejski.
Według koncepcji projektantów ogrody Towarowej 22 mają żyć również wieczorem
Twórcy inwestycji kładą duży nacisk na to, by nowe ogrody realnie poprawiały jakość życia w centrum Warszawy. Dzięki analizom klimatycznym wykonanym przez ekspertów, układ roślinności i budynków ma pomagać w walce z miejską wyspą ciepła, chłodzić powietrze i zatrzymywać wodę opadową.
Przestrzeń ma być miejscem spotkań, gdzie będą odbywać się targi śniadaniowe, koncerty czy pokazy filmowe, co ma sprzyjać integracji mieszkańców i gości. Centralna część ogrodów z pawilonem zostanie udostępniona w pierwszej połowie 2027 roku.