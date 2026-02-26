Zieleń i historia w sercu Woli. Towarowa 22 z pozwoleniem na budowę

Inwestorzy odpowiedzialni za powstający kompleks Towarowa 22 otrzymali zgodę na rewitalizację pawilonu Domu Słowa Polskiego oraz urządzenie jego otoczenia. Projekt zakłada stworzenie ogólnodostępnej przestrzeni pełnej roślinności, która połączy funkcje miejskie z odpoczynkiem.



Koncepcja Ogrodów Towarowa opiera się na stworzeniu spójnego systemu terenów zielonych, które będą przenikać się z zabudową biurową i mieszkalną. Projektanci z pracowni JEMS Architekci oraz Landscape Practice zaplanowali nasadzenie 140 drzew oraz tysięcy krzewów, bylin i kwiatów.

Całość została zaprojektowana w duchu biophilic design, co oznacza, że przyroda nie jest tu jedynie dekoracją, ale fundamentem całej przestrzeni, podobnie jak w nowoczesnych metropoliach takich jak Singapur czy Mediolan.

Parkowa oaza przy ulicy Miedzianej

W zachodniej części inwestycji, wzdłuż ulicy Miedzianej, powstanie ogród o charakterze parkowym. Wykorzystanych zostanie tam prawie 60 istniejących już drzew (zostały posadzone przez miasto przed rozpoczęciem inwestycji), w tym wysokie dęby czerwone, a kolejnych 50 zostanie dosadzonych.

Wśród zieleni znajdą się atrakcje dla osób w każdym wieku: naturalny amfiteatr, plac zabaw z trampolinami i karuzelami oraz meandrujące alejki spacerowe. Ta część terenu ma zostać oddana do użytku w drugiej połowie 2026 roku.