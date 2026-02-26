Podwyżki dla miejskich notabli. Hojny gest Rafała Trzaskowskiego

Maksymalne wynagrodzenie zasadnicze dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych wzrosło do ponad 16 tys. zł, kierownicy jednostek związanych z pomocą społeczną mogą zarobić do prawie 15,5 tys. zł, a szefowie domów pomocy społecznej lub placówek rodzinnych – do prawie 13 tys. zł. Do tych kwot dochodzą dodatki.



Prezydent Rafał Trzaskowski podpisał zarządzenie, w którym podwyższa maksymalne wynagrodzenie miejskim notablom o około 10 proc.

16 tys. zł dla kierowników miejskich jednostek

„Ustala się maksymalną kwotę wynagrodzenia zasadniczego (...) dla kierowników jednostek organizacyjnych o charakterze ponaddzielnicowym, kierujących Zarządem Transportu Miejskiego, Zarządem Dróg Miejskich, Zarządem Mienia m.st. Warszawy, Zarządem Mienia Skarbu Państwa, Zarządem Oczyszczania Miasta, Zarządem Cmentarzy Komunalnych, Strażą Miejską m.st. Warszawy, Urzędem Pracy m.st. Warszawy, Zakładem Obsługi Systemu Monitoringu, Zakładem Remontów i Konserwacji Dróg, Miejskim Biurem Finansów Oświaty m.st. Warszawy, Miejskim Ogrodem Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich, Lasami Miejskimi – Warszawa, Schroniskiem Na Paluchu im. Jana Lityńskiego, Stołecznym Biurem Turystyki, Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta, Zarządem Zieleni m.st. Warszawy w wysokości 16.080 zł” – czytamy w zarządzeniu. Taka sama kwota przewidziana jest dla osób kierujących jednostkami z zakresu sportu, kultury.

24 tys. zł może wynieść pensja kierownika jedostki organizacyjnej razem z dodatkiem motywacyjnym

Osobom kierującym jednostkami z zakresu pomocy społecznej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 15.490 zł, a kierującym domami pomocy społecznej lub placówkami rodzinnymi – w wysokości 12.860 zł.

Do tych kwot należy dodać różne dodatki, które znaczenie zwiększają urzędnicze pensje. Prezydent Trzaskowski przewiduje m.in. dodatek motywacyjny. „Kierownikom jednostek organizacyjnych może zostać przyznany dodatek motywacyjny na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące (...). Dodatek motywacyjny jest ustalany kwotowo, w wysokości nieprzekraczającej 50% wynagrodzenia zasadniczego” – zdecydował prezydent, Oznacza to, że sama pensja z dodatkiem motywacyjnym może wynieść 24 tys. zł.