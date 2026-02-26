2°C
1030.5 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Podwyżki dla miejskich notabli. Hojny gest Rafała Trzaskowskiego

Publikacja: 26.02.2026 10:05

Prezydent Rafał Trzaskowski podpisał zarządzenie, w którym podwyższa maksymalne wynagrodzenie miejsk

Prezydent Rafał Trzaskowski podpisał zarządzenie, w którym podwyższa maksymalne wynagrodzenie miejskim notablom o około 10 proc.

Foto: Adobe Stock

rbi
Maksymalne wynagrodzenie zasadnicze dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych wzrosło do ponad 16 tys. zł, kierownicy jednostek związanych z pomocą społeczną mogą zarobić do prawie 15,5 tys. zł, a szefowie domów pomocy społecznej lub placówek rodzinnych – do prawie 13 tys. zł. Do tych kwot dochodzą dodatki.

Prezydent Rafał Trzaskowski podpisał zarządzenie, w którym podwyższa maksymalne wynagrodzenie miejskim notablom o około 10 proc.

16 tys. zł dla kierowników miejskich jednostek

„Ustala się maksymalną kwotę wynagrodzenia zasadniczego (...) dla kierowników jednostek organizacyjnych o charakterze ponaddzielnicowym, kierujących Zarządem Transportu Miejskiego, Zarządem Dróg Miejskich, Zarządem Mienia m.st. Warszawy, Zarządem Mienia Skarbu Państwa, Zarządem Oczyszczania Miasta, Zarządem Cmentarzy Komunalnych, Strażą Miejską m.st. Warszawy, Urzędem Pracy m.st. Warszawy, Zakładem Obsługi Systemu Monitoringu, Zakładem Remontów i Konserwacji Dróg, Miejskim Biurem Finansów Oświaty m.st. Warszawy, Miejskim Ogrodem Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich, Lasami Miejskimi – Warszawa, Schroniskiem Na Paluchu im. Jana Lityńskiego, Stołecznym Biurem Turystyki, Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta, Zarządem Zieleni m.st. Warszawy w wysokości 16.080 zł” – czytamy w zarządzeniu. Taka sama kwota przewidziana jest dla osób kierujących jednostkami z zakresu sportu, kultury.

24 tys. zł

może wynieść pensja kierownika jedostki organizacyjnej razem z dodatkiem motywacyjnym

Osobom kierującym jednostkami z zakresu pomocy społecznej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 15.490 zł, a kierującym domami pomocy społecznej lub placówkami rodzinnymi – w wysokości 12.860 zł.

Do tych kwot należy dodać różne dodatki, które znaczenie zwiększają urzędnicze pensje. Prezydent Trzaskowski przewiduje m.in. dodatek motywacyjny. „Kierownikom jednostek organizacyjnych może zostać przyznany dodatek motywacyjny na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące (...). Dodatek motywacyjny jest ustalany kwotowo, w wysokości nieprzekraczającej 50% wynagrodzenia zasadniczego” – zdecydował prezydent, Oznacza to, że sama pensja z dodatkiem motywacyjnym może wynieść 24 tys. zł.

Reklama
Reklama
Polecane
Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski będzie teraz zarabiał maksymalną kwotę przewidzianą przez prawo
rada warszawy
Radni podnieśli pensję Rafałowi Trzaskowskiemu. „To nagroda za brak pracy dla miasta”

Ile zarabiają dyrektorzy dzielnicowych jednostek w Warszawie?

Prezydent ustalił też maksymalną kwotę wynagrodzenia zasadniczego kierowników dzielnicowych jednostek organizacyjnych.

Dyrektorzy zakładów gospodarowania nieruchomościami, Zarządu Terenów Publicznych i Zarządu Praskich Terenów Publicznych mogą liczyć na pensję zasadniczą w wysokości 15.100 zł, zaś dyrektorzy Dzielnicowych Biur Finansów Oświaty i jednostek z zakresu sportu i rekreacji (OSiR) – wysokości 13.290 zł.

Polecane
Warto pamiętać, że do pensji urząd proponuje premie liczne dodatki, np. stażowy. Urzędnicy mogą licz
administracja
Rafał Trzaskowski dał podwyżki. Ile można zarobić w urzędzie?

Dyrektorzy dzielnicowych ośrodków pomocy społecznej oraz pozostałych jednostek z zakresu pomocy społecznej mogą liczyć na wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 12.860 zł.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Wśród zieleni znajdą się atrakcje dla osób w każdym wieku: naturalny amfiteatr, plac zabaw z trampol
inwestycje

Zieleń i historia w sercu Woli. Towarowa 22 z pozwoleniem na budowę

Od 2018 roku Warszawa inwestuje w edukację na niespotykaną wcześniej skalę. Od tego czasu wybudowano
edukacja przedszkolna

Nie będzie dzieci? To niestety przedszkola publiczne będą zamykane

Wśród zabezpieczonych środków znalazła się amfetamina oraz susz roślinny.
bezpieczeństwo

Policja przejęła 1,7 kg narkotyków. 42-latek trafił do aresztu

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 18-latek przedłożył w banku dokumenty poświadczające nieprawdę
bezpieczeństwo

Z podrobionymi dokumentami po kredyt na 50 tys. złotych

Radne Żoliborza żądają, by na imprezach organizowanych przez urząd w ogóle nie podawano mięsa
kampanie społeczne

Radne Żoliborza walczą z mięsem. Czy posiłki na imprezach będą tylko roślinne?

Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli prawie 400 gramów środków odurzających i substancji ps
bezpieczeństwo

Wyczuli charakterystyczny zapach marihuany. 30-latek z dozorem

38-letniemu obywatelowi Ukrainy śledczy zarzucają aktywne organizowanie nielegalnego przekraczania g
bezpieczeństwo

Organizator nielegalnych przerzutów w rękach służb

Szacunkowa wartość rynkowa przejętego towaru to niemal 4 mln zł
bezpieczeństwo

Przemyt z Dubaju. Milionowe straty udaremnione na lotnisku

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA