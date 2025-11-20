1°C
Radni podnieśli pensję Rafałowi Trzaskowskiemu. „To nagroda za brak pracy dla miasta”

Publikacja: 20.11.2025 13:35

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski będzie teraz zarabiał maksymalną kwotę przewidzianą przez prawo

Foto: PAP/Marcin Obara

Radni Warszawy podnieśli wynagrodzenie prezydentowi Rafałowi Trzaskowskiemu o ponad 20 proc. „Ktoś, kto ewidentnie lekceważy obowiązki prezydenta miasta, na pewno nie zasługuje na maksymalne wynagrodzenie” – komentuje opozycja.

Projekt uchwały podwyższającej prezydentowi pensję złożyli radni Koalicji Obywatelskiej. Uzasadniali, że projekt budżetu na rok 2026 jest rekordowy – ponad 28,5 miliarda złotych po stronie dochodów, ponad 31,7 miliarda złotych po stronie wydatków.

KO wnioskuje o podwyżkę dla Rafała Trzaskowskiego

– Prezydent Rafał Trzaskowski otrzymuje wynagrodzenie na poziomie 80 proc. stawki maksymalnej – tłumaczył radny Koalicji Obywatelskiej Jarosław Szostakowski. – Powodem takiego rozwiązania była trudna sytuacja finansowa samorządów po latach destabilizacji wprowadzonych przez poprzedni rząd. Prezydent podjął odpowiedzialną decyzję dostosowaną do tamtych czasów. Wtedy w sierpniu zeszłego roku powiedziałem że gdy sytuacja finansowa miasta się poprawi, zmienimy tę uchwałę. Dlatego w imieniu grupy radnych koalicji Obywatelskiej przekładam przekładam państwu projekt uchwały ustalającej wynagrodzenie prezydenta miasta stołecznego Warszawy na poziomie maksymalnym dopuszczalnym przez prawo. To jest 11,2-krotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. To decyzja zgodna z ustawą konsekwentna wobec naszych wcześniejszych deklaracji i spójna z realną sytuacją finansową miasta – dodał.

