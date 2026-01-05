-1°C
Życie Warszawy
Pełnomocnik, komitet i koordynatorzy to za mało? Powstał Zespół Sterujący ds. Rewitalizacji

Publikacja: 05.01.2026 08:15

W Warszawie pojawia się coraz więcej zespołów, komitetów i pełnomocników.

Mimo że rewitalizacją terenów po prawej stronie Wisły zajmował się pełnomocnik prezydenta ds. rewitalizacji, dzielnicowi koordynatorzy i Warszawski Komitet Rewitalizacji, władze miasta stwierdziły, że to za mało. Wiceprezydent Aldona Machnowska-Góra powołała 11-osobowy Zespół Sterujący ds. Rewitalizacji.

Nowy organ w ratuszu ma koordynować wdrażanie Gminnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do roku 2030. Podobnie jak pełnomocnik, koordynatorzy czy komitet.

Gdyby dyskusji urzędniczej było za mało, do zespołu mogą dołączać eksperci z innych komórek urzędu i jednostek miejskich.

Zespół Sterujący ds. Rewitalizacji

Zespół, na czele którego stoi wiceprezydent odpowiedzialny za rewitalizację, ma podejmować strategiczne decyzje dotyczące realizacji programu. Chodzi m.in. o sposób prowadzenia interwencji rewitalizacyjnych, wdrażanie rekomendacji z monitoringu programu oraz uruchamianie specjalnych narzędzi przewidzianych w ustawie o rewitalizacji z 2015 r.

W skład 11-osobowego Zespołu wchodzą: zastępca prezydenta ds. rewitalizacji (przewodnicząca), pełnomocnik prezydenta ds. rewitalizacji, dyrektorzy lub ich przedstawiciele z Biur Polityki Lokalowej, Architektury i Planowania Przestrzennego, Pomocy i Projektów Społecznych, dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy oraz Zarządu Dróg Miejskich, dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej oraz koordynatorzy ds. rewitalizacji z dzielnic Praga-Północ, Praga-Południe i Targówek.

Coraz więcej zespołów w Warszawie

Gminny Program Rewitalizacji, przyjęty przez Radę Warszawy zakłada kompleksową odnowę prawobrzeżnych dzielnic, takich jak Praga czy Targówek, z naciskiem na zieleń, transport, architekturę i projekty społeczne.

W Warszawie powstaje coraz więcej zespołów, komitetów i pełnomocników. Przykładowo zespół sterujący programu „Miasto kultury i obywateli” (powołany wcześniejszym zarządzeniem, np. ok. 2010-2020) koordynuje współpracę z sektorem społecznym w kulturze. Z kolei Zespół ds. Współpracy z Inwestorami reguluje zasady budowy dróg przez prywatnych inwestorów w ramach inwestycji niedrogowych. Zajmuje się umowami, stawkami i strefami miasta, upraszczając procesy inwestycyjne.

