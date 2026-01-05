Pełnomocnik, komitet i koordynatorzy to za mało? Powstał Zespół Sterujący ds. Rewitalizacji

Mimo że rewitalizacją terenów po prawej stronie Wisły zajmował się pełnomocnik prezydenta ds. rewitalizacji, dzielnicowi koordynatorzy i Warszawski Komitet Rewitalizacji, władze miasta stwierdziły, że to za mało. Wiceprezydent Aldona Machnowska-Góra powołała 11-osobowy Zespół Sterujący ds. Rewitalizacji.



Nowy organ w ratuszu ma koordynować wdrażanie Gminnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do roku 2030. Podobnie jak pełnomocnik, koordynatorzy czy komitet.

Gdyby dyskusji urzędniczej było za mało, do zespołu mogą dołączać eksperci z innych komórek urzędu i jednostek miejskich.

Zespół Sterujący ds. Rewitalizacji

Zespół, na czele którego stoi wiceprezydent odpowiedzialny za rewitalizację, ma podejmować strategiczne decyzje dotyczące realizacji programu. Chodzi m.in. o sposób prowadzenia interwencji rewitalizacyjnych, wdrażanie rekomendacji z monitoringu programu oraz uruchamianie specjalnych narzędzi przewidzianych w ustawie o rewitalizacji z 2015 r.

W skład 11-osobowego Zespołu wchodzą: zastępca prezydenta ds. rewitalizacji (przewodnicząca), pełnomocnik prezydenta ds. rewitalizacji, dyrektorzy lub ich przedstawiciele z Biur Polityki Lokalowej, Architektury i Planowania Przestrzennego, Pomocy i Projektów Społecznych, dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy oraz Zarządu Dróg Miejskich, dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej oraz koordynatorzy ds. rewitalizacji z dzielnic Praga-Północ, Praga-Południe i Targówek.