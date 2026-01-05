Pełnomocnik, komitet i koordynatorzy to za mało? Powstał Zespół Sterujący ds. Rewitalizacji

W Warszawie pojawia się coraz więcej zespołów, komitetów i pełnomocników.
Nowy organ w ratuszu ma koordynować wdrażanie Gminnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do roku 2030. Podobnie jak pełnomocnik, koordynatorzy czy komitet.
Zespół, na czele którego stoi wiceprezydent odpowiedzialny za rewitalizację, ma podejmować strategiczne decyzje dotyczące realizacji programu. Chodzi m.in. o sposób prowadzenia interwencji rewitalizacyjnych, wdrażanie rekomendacji z monitoringu programu oraz uruchamianie specjalnych narzędzi przewidzianych w ustawie o rewitalizacji z 2015 r.
W skład 11-osobowego Zespołu wchodzą: zastępca prezydenta ds. rewitalizacji (przewodnicząca), pełnomocnik prezydenta ds. rewitalizacji, dyrektorzy lub ich przedstawiciele z Biur Polityki Lokalowej, Architektury i Planowania Przestrzennego, Pomocy i Projektów Społecznych, dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy oraz Zarządu Dróg Miejskich, dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej oraz koordynatorzy ds. rewitalizacji z dzielnic Praga-Północ, Praga-Południe i Targówek.
Gdyby dyskusji urzędniczej było za mało, do zespołu mogą dołączać („z głosem doradczym”) eksperci z innych komórek urzędu i jednostek miejskich. Posiedzenia odbywać się mają co najmniej raz na kwartał, stacjonarnie lub zdalnie, z protokołem lub nagraniem.
Gminny Program Rewitalizacji, przyjęty przez Radę Warszawy zakłada kompleksową odnowę prawobrzeżnych dzielnic, takich jak Praga czy Targówek, z naciskiem na zieleń, transport, architekturę i projekty społeczne.
W Warszawie powstaje coraz więcej zespołów, komitetów i pełnomocników. Przykładowo zespół sterujący programu „Miasto kultury i obywateli” (powołany wcześniejszym zarządzeniem, np. ok. 2010-2020) koordynuje współpracę z sektorem społecznym w kulturze. Z kolei Zespół ds. Współpracy z Inwestorami reguluje zasady budowy dróg przez prywatnych inwestorów w ramach inwestycji niedrogowych. Zajmuje się umowami, stawkami i strefami miasta, upraszczając procesy inwestycyjne.