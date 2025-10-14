Bizancjum w ratuszu. Rafał Trzaskowski zatrudnił trzecią dyrektorkę-koordynatorkę

Prezydent Rafał Trzaskowski zatrudnił kolejną dyrektorkę-koordynatorkę, czyli osobę, która ma taki zakres obowiązków jak wiceprezydent. Pomimo że prawo przewiduje w Warszawie czterech zastępców prezydenta, Trzaskowski ma ich siedmioro. A na uzupełnienie czeka jeszcze wakat po wiceprezydencie Jacki Wiśnickim.



Po dymisji wiceprezydenta Jacka Wiśnickiego, który nadzorował w ratuszu Biuro Pomocy i Projektów Społecznych oraz Centrum Komunikacji Społecznej, prezydent Rafał Trzaskowski podzielił pracę na nowo. Przy okazji zatrudnił trzecią już dyrektorkę–koordynatorkę, czyli osobę w randzie wiceprezydenta, ale nie przewidzianą przez prawo. Co ciekawe, na stanowisko dyrektorki-koordynatorki zgodnie z prawem powinien odbyć się konkurs, jednak prezydent Trzaskowski nigdy takiego konkursu nie przeprowadził.

Trzecią już dyrektorką koordynatorką została Joanna Popielawska. Jej oficjalne stanowisko to dyrektor koordynator ds. strategii i relacji zewnętrznych. Nowa dyrektorka-koordynatorka będzie zarządzała realizacją zadań z zakresu: polityki rozwoju Warszawy, badań społecznych i analiz społeczno-gospodarczych, współpracy z sektorem nauki, monitoringu danych dotyczących polityk i działań Warszawy, organizacji zespołów z udziałem prezydenta, polityki gospodarczej i innowacyjnej Warszawy, realizacji projektów gospodarczych i naukowych przy udziale partnerów prywatnych oraz prowadzenia działalności gospodarczej i zezwoleń, polityki informacyjnej prezydenta i Warszawy oraz marki Warszawa, działań związanych ze współpracą zagraniczną Warszawy, w tym z instytucjami zagranicznymi. Będzie również nadzorowała Biuro Marketingu Miasta, Biuro Rozwoju Gospodarczego, Biuro Strategii i Analiz oraz Biuro Współpracy Międzynarodowej.

Podział pracy między prezydenta Warszawy i wiceprezydentów

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski sprawuje nadzór nad działalnością zastępców prezydenta, sekretarza, skarbnika, dyrektora magistratu, dyrektorów koordynatorów oraz kierowników podstawowych komórek organizacyjnych urzędu miasta. Bezpośrednio nadzoruje też Biuro Audytu Wewnętrznego, Biuro Zgodności oraz Gabinet Prezydenta.

Wiceprezydent Renata Kaznowska prowadzi spraw z zakresu: architektury, polityki rozwoju przestrzennego, edukacji, ochrony zdrowia i polityki zdrowotnej, sportu i rekreacji oraz obsługi rady miasta. Pełni nadzór nad Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego, Biurem Edukacji, Biurem Polityki Zdrowotnej, Biurem Rady m.st. Warszawy oraz Biurem Sportu i Rekreacji.

Wiceprezydentowi Tomaszowi Mencinie prezydent powierzył sprawy z zakresu: infrastruktury, koordynacji inwestycji i remontów w pasie drogowym, zarządzania ruchem drogowym, ładu korporacyjnego, a także bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Wiceprezydent Mencina sprawuje nadzór nad Biurem Infrastruktury, Biurem Ładu Korporacyjnego, Biurem Zarządzania Ruchem Drogowym i Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa.