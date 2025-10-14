10°C
1021.3 hPa
Życie Warszawy

Bizancjum w ratuszu. Rafał Trzaskowski zatrudnił trzecią dyrektorkę-koordynatorkę

Publikacja: 14.10.2025 09:15

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski sprawuje nadzór nad działalnością zastępców prezydenta, sekreta

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski sprawuje nadzór nad działalnością zastępców prezydenta, sekretarza, skarbnika, dyrektora magistratu, dyrektorów koordynatorów oraz kierowników podstawowych komórek organizacyjnych urzędu miasta

Foto: PAP/Marcin Obara

Robert Biskupski
Prezydent Rafał Trzaskowski zatrudnił kolejną dyrektorkę-koordynatorkę, czyli osobę, która ma taki zakres obowiązków jak wiceprezydent. Pomimo że prawo przewiduje w Warszawie czterech zastępców prezydenta, Trzaskowski ma ich siedmioro. A na uzupełnienie czeka jeszcze wakat po wiceprezydencie Jacki Wiśnickim.

Po dymisji wiceprezydenta Jacka Wiśnickiego, który nadzorował w ratuszu Biuro Pomocy i Projektów Społecznych oraz Centrum Komunikacji Społecznej, prezydent Rafał Trzaskowski podzielił pracę na nowo. Przy okazji zatrudnił trzecią już dyrektorkę–koordynatorkę, czyli osobę w randzie wiceprezydenta, ale nie przewidzianą przez prawo. Co ciekawe, na stanowisko dyrektorki-koordynatorki zgodnie z prawem powinien odbyć się konkurs, jednak prezydent Trzaskowski nigdy takiego konkursu nie przeprowadził.

Trzecią już dyrektorką koordynatorką została Joanna Popielawska. Jej oficjalne stanowisko to dyrektor koordynator ds. strategii i relacji zewnętrznych. Nowa dyrektorka-koordynatorka będzie zarządzała realizacją zadań z zakresu: polityki rozwoju Warszawy, badań społecznych i analiz społeczno-gospodarczych, współpracy z sektorem nauki, monitoringu danych dotyczących polityk i działań Warszawy, organizacji zespołów z udziałem prezydenta, polityki gospodarczej i innowacyjnej Warszawy, realizacji projektów gospodarczych i naukowych przy udziale partnerów prywatnych oraz prowadzenia działalności gospodarczej i zezwoleń, polityki informacyjnej prezydenta i Warszawy oraz marki Warszawa, działań związanych ze współpracą zagraniczną Warszawy, w tym z instytucjami zagranicznymi. Będzie również nadzorowała Biuro Marketingu Miasta, Biuro Rozwoju Gospodarczego, Biuro Strategii i Analiz oraz Biuro Współpracy Międzynarodowej.

Podział pracy między prezydenta Warszawy i wiceprezydentów

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski sprawuje nadzór nad działalnością zastępców prezydenta, sekretarza, skarbnika, dyrektora magistratu, dyrektorów koordynatorów oraz kierowników podstawowych komórek organizacyjnych urzędu miasta. Bezpośrednio nadzoruje też Biuro Audytu Wewnętrznego, Biuro Zgodności oraz Gabinet Prezydenta.

Wiceprezydent Renata Kaznowska prowadzi spraw z zakresu: architektury, polityki rozwoju przestrzennego, edukacji, ochrony zdrowia i polityki zdrowotnej, sportu i rekreacji oraz obsługi rady miasta. Pełni nadzór nad Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego, Biurem Edukacji, Biurem Polityki Zdrowotnej, Biurem Rady m.st. Warszawy oraz Biurem Sportu i Rekreacji.

Wiceprezydentowi Tomaszowi Mencinie prezydent powierzył sprawy z zakresu: infrastruktury, koordynacji inwestycji i remontów w pasie drogowym, zarządzania ruchem drogowym, ładu korporacyjnego, a także bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Wiceprezydent Mencina sprawuje nadzór nad Biurem Infrastruktury, Biurem Ładu Korporacyjnego, Biurem Zarządzania Ruchem Drogowym i Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa.

Reklama
Reklama

Wiceprezydent Aldona Machnowska-Góra według nowego rozdziału obowiązków zajmuje się sprawami z zakresu kultury, polityki lokalowej, rewitalizacji, ochrony konserwatorskiej zabytków, spraw społecznych, komunikacji społecznej oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, a także rejestracji stanu cywilnego. Prowadzi nadzór nad Biurem Kultury, Biurem Polityki Lokalowej, Biurem Pomocy i Projektów Społecznych, Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków, Centrum Komunikacji Społecznej oraz Urzędem Stanu Cywilnego m.st. Warszawy.

Maciejowi Fijałkowskiemu, sekretarzowi miasta, prezydent powierzył zadania z zakresu: polityki związanej z uzyskiwaniem funduszy europejskich, polityki miejskiej i polityki metropolitarnej, polityki inwestycyjnej, polityki mobilności oraz polityki transportowej, a także spraw z zakresu obsługi prawnej urzędu. Pełni on nadzór nad Biurem Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju, Biurem Polityki Inwestycyjnej oraz Biurem Prawnym.

Polecane
Rafał Trzaskowski tłumaczył się nie tylko za siebie, ale również za radnych
polityka
Trzaskowski stracił władzę w stolicy. „Nie boją się go nawet urzędnicy”

Skarbnikowi Marzannie Krajewskiej prezydent powierzył realizację zadań z zakresu polityki finansowej, księgowości budżetowej i gospodarki finansowej, przestrzegania dyscypliny finansów publicznych, planowania budżetowego oraz polityki długu i restrukturyzacji wierzytelności. Koordynuje pracę Biura Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności, Biura Księgowości i Kontrasygnaty, Biura Planowania Budżetowego oraz Centrum Obsługi Podatnika.

Co nadzorują dyrektorki-koordynatorki?

Elżbieta Markowska, dyrektor magistratu, zarządza i koordynuje realizacją zadań z zakresu: administracji i spraw obywatelskich, zapewnienia sprawnego funkcjonowania urzędu miasta, kierowania jego bieżącą pracą, a w szczególności koordynację działalności komórek organizacyjnych oraz przepływu informacji, realizację systemu zarządzania zasobami ludzkimi, w tym wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników urzędu oraz kierowników podstawowych komórek organizacyjnych Urzędu, dbanie o przestrzeganie przez pracowników urzędu Kodeksu Etyki, nadzór nad polityką jakości w urzędzie, a także zadań z zakresu funkcjonowania kontroli w urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy, spraw administracyjno-gospodarczych, ochrony danych osobowych, ochrony osób i mienia urzędu oraz zamówień publicznych. Zarządza i koordynuje pracę Biura Administracji i Spraw Obywatelskich, Biura Administracyjnego, Biura Kontroli, Biura Organizacji Urzędu, Biura Zamówień Publicznych oraz Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Magdalena Młochowska, dyrektorka koordynatorka ds. zielonej Warszawy zarządza i koordynuje realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami, ochrony i kształtowania środowiska, rozwoju zieleni oraz ochrony powietrza i polityki klimatycznej. Nadzoruje pracę Biura Gospodarki Odpadami, Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej oraz Biura Ochrony Środowiska.

Reklama
Reklama
Polecane
Jarosław Szostakowski został twarzą blokady projektów nocnej prohibicji w Warszawie
nocna prohibicja
Blokował uchwalenie zakazu. Sam donosi o libacjach, bójkach i hałasie. Jaki ma cel?

Z kolei Karolina Bober, dyrektorka koordynatorka ds. gospodarowania nieruchomościami zarządza realizacją zadań z zakresu: geodezji i katastru, gospodarki nieruchomościami, oddawania gruntów w użytkowanie wieczyste w trybie Dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy oraz w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami, wypłat odszkodowań za nieruchomości warszawskie na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, a także zapewnienia obsługi informatycznej urzędu oraz cyfryzacji miasta. Koordynuje prace Biura Geodezji i Katastru, Biura Informatyki, Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa oraz Biura Spraw Dekretowych.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

W miejscu centrum handlowo-rozrywkowego powstanie ponad 2 tys. mieszkań
inwestycje

Jest wniosek o rozbiórkę Galerii Nowa Praga. Powstanie nowe osiedle

Niskie ceny i potężny wybór przyciągają tłumy roślinomaniaków
hobby

Wielki targ tanich roślin powraca na PGE Narodowy

Air China Airbus A330-300
samolot

Air China zmienia typ samolotu na trasie Warszawa-Pekin

Prace przy budowie pierwszej nitki kolektora Mokotowskiego Bis - tarcza „Jolanta” drążyła tunel pod
wodociągi

Umowa na drugą nitkę kolektora Mokotowskiego Bis podpisana

Oficjalna nazwa Mostu Północnego nie zakorzeniła się w mowie potocznej mieszkańców
toponimy

Kto naprawdę nazywa obiekty w Warszawie?

Konflikt Rafała Trzaskowskiego z władzami warszawskiej Platformy nie jest czymś nowym.
polityka

To koniec Rafała Trzaskowskiego? Historia pokazuje, że może być odwrotnie

W Mazowieckiej Wspólnocie Samorządowej Piotr Guział został członkiem zarządu ds. nowoczesnych techno
polityka

Piotr Guział wraca do Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej

Przewodniczącą stołecznych struktur Nowej Lewicy została posłanka Anna Maria Żukowska.
polityka

Warszawska Lewica wybrała nowe władze

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama