Bizancjum w ratuszu. Rafał Trzaskowski zatrudnił trzecią dyrektorkę-koordynatorkę

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski sprawuje nadzór nad działalnością zastępców prezydenta, sekretarza, skarbnika, dyrektora magistratu, dyrektorów koordynatorów oraz kierowników podstawowych komórek organizacyjnych urzędu miasta
Po dymisji wiceprezydenta Jacka Wiśnickiego, który nadzorował w ratuszu Biuro Pomocy i Projektów Społecznych oraz Centrum Komunikacji Społecznej, prezydent Rafał Trzaskowski podzielił pracę na nowo. Przy okazji zatrudnił trzecią już dyrektorkę–koordynatorkę, czyli osobę w randzie wiceprezydenta, ale nie przewidzianą przez prawo. Co ciekawe, na stanowisko dyrektorki-koordynatorki zgodnie z prawem powinien odbyć się konkurs, jednak prezydent Trzaskowski nigdy takiego konkursu nie przeprowadził.
Trzecią już dyrektorką koordynatorką została Joanna Popielawska. Jej oficjalne stanowisko to dyrektor koordynator ds. strategii i relacji zewnętrznych. Nowa dyrektorka-koordynatorka będzie zarządzała realizacją zadań z zakresu: polityki rozwoju Warszawy, badań społecznych i analiz społeczno-gospodarczych, współpracy z sektorem nauki, monitoringu danych dotyczących polityk i działań Warszawy, organizacji zespołów z udziałem prezydenta, polityki gospodarczej i innowacyjnej Warszawy, realizacji projektów gospodarczych i naukowych przy udziale partnerów prywatnych oraz prowadzenia działalności gospodarczej i zezwoleń, polityki informacyjnej prezydenta i Warszawy oraz marki Warszawa, działań związanych ze współpracą zagraniczną Warszawy, w tym z instytucjami zagranicznymi. Będzie również nadzorowała Biuro Marketingu Miasta, Biuro Rozwoju Gospodarczego, Biuro Strategii i Analiz oraz Biuro Współpracy Międzynarodowej.
Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski sprawuje nadzór nad działalnością zastępców prezydenta, sekretarza, skarbnika, dyrektora magistratu, dyrektorów koordynatorów oraz kierowników podstawowych komórek organizacyjnych urzędu miasta. Bezpośrednio nadzoruje też Biuro Audytu Wewnętrznego, Biuro Zgodności oraz Gabinet Prezydenta.
Wiceprezydent Renata Kaznowska prowadzi spraw z zakresu: architektury, polityki rozwoju przestrzennego, edukacji, ochrony zdrowia i polityki zdrowotnej, sportu i rekreacji oraz obsługi rady miasta. Pełni nadzór nad Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego, Biurem Edukacji, Biurem Polityki Zdrowotnej, Biurem Rady m.st. Warszawy oraz Biurem Sportu i Rekreacji.
Wiceprezydentowi Tomaszowi Mencinie prezydent powierzył sprawy z zakresu: infrastruktury, koordynacji inwestycji i remontów w pasie drogowym, zarządzania ruchem drogowym, ładu korporacyjnego, a także bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Wiceprezydent Mencina sprawuje nadzór nad Biurem Infrastruktury, Biurem Ładu Korporacyjnego, Biurem Zarządzania Ruchem Drogowym i Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa.
Wiceprezydent Aldona Machnowska-Góra według nowego rozdziału obowiązków zajmuje się sprawami z zakresu kultury, polityki lokalowej, rewitalizacji, ochrony konserwatorskiej zabytków, spraw społecznych, komunikacji społecznej oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, a także rejestracji stanu cywilnego. Prowadzi nadzór nad Biurem Kultury, Biurem Polityki Lokalowej, Biurem Pomocy i Projektów Społecznych, Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków, Centrum Komunikacji Społecznej oraz Urzędem Stanu Cywilnego m.st. Warszawy.
Maciejowi Fijałkowskiemu, sekretarzowi miasta, prezydent powierzył zadania z zakresu: polityki związanej z uzyskiwaniem funduszy europejskich, polityki miejskiej i polityki metropolitarnej, polityki inwestycyjnej, polityki mobilności oraz polityki transportowej, a także spraw z zakresu obsługi prawnej urzędu. Pełni on nadzór nad Biurem Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju, Biurem Polityki Inwestycyjnej oraz Biurem Prawnym.
Skarbnikowi Marzannie Krajewskiej prezydent powierzył realizację zadań z zakresu polityki finansowej, księgowości budżetowej i gospodarki finansowej, przestrzegania dyscypliny finansów publicznych, planowania budżetowego oraz polityki długu i restrukturyzacji wierzytelności. Koordynuje pracę Biura Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności, Biura Księgowości i Kontrasygnaty, Biura Planowania Budżetowego oraz Centrum Obsługi Podatnika.
Elżbieta Markowska, dyrektor magistratu, zarządza i koordynuje realizacją zadań z zakresu: administracji i spraw obywatelskich, zapewnienia sprawnego funkcjonowania urzędu miasta, kierowania jego bieżącą pracą, a w szczególności koordynację działalności komórek organizacyjnych oraz przepływu informacji, realizację systemu zarządzania zasobami ludzkimi, w tym wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników urzędu oraz kierowników podstawowych komórek organizacyjnych Urzędu, dbanie o przestrzeganie przez pracowników urzędu Kodeksu Etyki, nadzór nad polityką jakości w urzędzie, a także zadań z zakresu funkcjonowania kontroli w urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy, spraw administracyjno-gospodarczych, ochrony danych osobowych, ochrony osób i mienia urzędu oraz zamówień publicznych. Zarządza i koordynuje pracę Biura Administracji i Spraw Obywatelskich, Biura Administracyjnego, Biura Kontroli, Biura Organizacji Urzędu, Biura Zamówień Publicznych oraz Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
Magdalena Młochowska, dyrektorka koordynatorka ds. zielonej Warszawy zarządza i koordynuje realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami, ochrony i kształtowania środowiska, rozwoju zieleni oraz ochrony powietrza i polityki klimatycznej. Nadzoruje pracę Biura Gospodarki Odpadami, Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej oraz Biura Ochrony Środowiska.
Z kolei Karolina Bober, dyrektorka koordynatorka ds. gospodarowania nieruchomościami zarządza realizacją zadań z zakresu: geodezji i katastru, gospodarki nieruchomościami, oddawania gruntów w użytkowanie wieczyste w trybie Dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy oraz w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami, wypłat odszkodowań za nieruchomości warszawskie na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, a także zapewnienia obsługi informatycznej urzędu oraz cyfryzacji miasta. Koordynuje prace Biura Geodezji i Katastru, Biura Informatyki, Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa oraz Biura Spraw Dekretowych.