To koniec Rafała Trzaskowskiego? Historia pokazuje, że może być odwrotnie

Konflikt Rafała Trzaskowskiego z władzami warszawskiej Platformy nie jest czymś nowym.
Dla niektórych rozstanie się z lokalnymi strukturami partyjnymi było nawet odskocznią do nowej kariery.
Doświadczyła tego m.in. ówczesna posłanka Platformy Obywatelskiej Małgorzata Kidawa-Błońska. Posłanka była szefową warszawskich struktur partii, lecz jej działania były przez działaczy dość mocno krytykowane. Jak twierdzili, Kidawa-Błońska nie dbała o swoich ludzi, a kontakt z nią był dość mocno utrudniony. Wykorzystał to Marcin Kierwiński, który cierpliwie zbierał wokół siebie niezadowolonych oferując im współpracę m.in. z urzędem marszałkowskim.
Niezadowolenie z przewodniczącej było tak duże, że w krótkim czasie po stronie Kierwińskiego znalazła się większość członków stołecznej PO. Wówczas Kierwiński mógł otwarcie wystąpić przeciw Kidawie-Błońskiej i podjąć rywalizację o stołek szefa stołecznych struktur Platformy. „Małgosiu, ty nawet nie startuj, jesteś skończona” – miał powiedzieć posłance przed partyjnymi wyborami jeden z przybocznych Marcina Kierwińskiego.
„Skończona Małgosia” rzeczywiście straciła fotel szefowej warszawskiej PO, po czym została Marszałkiem Sejmu, czyli drugą osobą w państwie, a przez chwilę wydawało się nawet, że ma szansę na wygranie wyborów prezydenckich w Polsce. Obecnie Kidawa-Błońska jest Marszałkiem Senatu, czyli trzecią osobą w Polsce. Jak komentują złośliwi, „jest to wygodniejszy fotel niż partyjnego kacyka w Warszawie”.
Podobne doświadczenie stało się udziałem Hanny Gronkiewicz-Waltz. Pod koniec jej trzeciej kadencji na stanowisku prezydent Warszawy, stołeczna Platforma Obywatelska, wspierana przez Grzegorza Schetynę i Marcina Kierwińskiego, postanowiła zaatakować. Wprawdzie od początku trzeciej kadencji Gronkiewicz-Waltz deklarowała, że nie zamierza ona startować w kolejnych wyborach, działacze PO jednak postanowili „grillować” swoją prezydentkę. Co ciekawe, Gronkiewicz-Waltz pełniła wówczas funkcje prezydent Warszawy i krajowej wiceprzewodniczącej Platformy Obywatelskiej – tak samo jak obecnie Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy dokończyła kadencję i odeszła, lecz zaczęła aktywnie działać w strukturach europejskich. Obecnie jest posłanką do Parlamentu Europejskiego, jedną z najlepiej ocenianych spośród wszystkich eurodeputowanych.
Skonfliktowany z Marcinem Kierwińskim i wierchuszką stołecznej Platformy był także pierwszy zastępca Hanny Gronkiewicz-Waltz Jacek Wojciechowicz. Członkowie partii liczyli na to, że będzie on wypełniał ich polecenia, jednak Wojciechowicz był lojalny przede wszystkim wobec swojej szefowej. Władzom PO nie udało się go w żaden sposób odwołać, gdyż Hanna Gronkiewicz-Waltz nie przyjmowała żadnych poleceń ani sugestii od partii i nie pozwalała, by ktokolwiek postronny wtrącał się w politykę kadrową ratusza.
Partyjnym działaczom udało się zmusić ją do odwołania Wojciechowicza dopiero podczas wybuchu tzw. afery reprywatyzacyjnej. Mieli wówczas zagrozić, że jeśli Gronkiewicz-Waltz tego nie zrobi, partia nie będzie jej broniła przed atakami opozycji, a wręcz przeciwnie – przyłączy się do tych ataków.
Wojciechowicz odszedł z ratusza, ale po kilku latach fotel wiceprezydenta zamienił na fotel prezydenta w rodzinnym Raciborzu. Wystartował tam w wyborach jako kandydat niezależny i je wygrał, co oznacza, że jako urzędnik samorządowy znacznie awansował. Gdyby posypał głowę popiołem i został w stołecznej PO, mógłby dziś być co najwyżej szeregowym radnym.
W atmosferze skandalu odchodził z partii również były wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski. Skonfliktowany z władzami PO Kozłowski zarzucił członkom swojej partii, że „ustawili” wybory w partii tak, by do władz dostały się tylko osoby wierne Marcinowi Kierwińskiemu. „Zorganizowane i zaplanowane działanie, które miało spowodować oczekiwany wynik wyborów” - skomentował. W odpowiedzi na taką opinię sąd koleżeński wyrzucił go z partii. Kozłowski przeniósł się wówczas do Polski 2050, gdzie został wiceprzewodniczącym zarządu krajowego. Następnie został powołany na wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli, gdzie pracuje do dziś.
Obecnie działacze Platformy wytoczyli działa przeciw prezydentowi Rafałowi Trzaskowskiemu. Próbują mu udowodnić, że nie ma on nic do powiedzenia, a każde jego działanie musi być zaakceptowane przez wierchuszkę stołecznej PO. Czy prezydent pójdzie na taki układ? Konflikt Rafała Trzaskowskiego z władzami warszawskiej Platformy nie jest ani czymś nowym, ani nawet najbardziej intensywnym. Zamiast poddawać się naciskom, prezydent może znaleźć inną drogę, bez Marcina Kierwińskiego i jego przybocznych. Nie da się bowiem nie zauważyć, że ci, którzy zostali przez warszawską Platformę wypchnięci, są dzisiaj w zupełnie nowych, bardziej prestiżowych miejscach, zaś większość tych, którzy te konflikty napędzają, od wielu lat znajdują się w tym samym grajdołku.