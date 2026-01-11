Liberty Residence zmieni panoramę Woli. Pozwolenie na budowę 150-metrowej wieży stało się faktem

Ponad pół tysiąca mieszkań i nowoczesne zaplecze techniczne

Inwestycja przy Grzybowskiej 54 zaoferuje łącznie 583 lokale mieszkalne o zróżnicowanych układach. Poza funkcją mieszkalną, w obiekcie przewidziano dwa duże lokale użytkowe w parterze, które uzupełnią lokalną infrastrukturę handlowo-usługową. Za koncepcję architektoniczną odpowiada zespół projektowy Cavatina, który współpracował przy tym zadaniu z międzynarodowym biurem Epstein.

Budynek o łącznej kubaturze 185 tys. metrów sześciennych zostanie wyposażony w nowoczesne systemy techniczne. W ramach prac budowlanych przewidziano m.in. realizację 10-metrowej korony kondygnacji technicznej oraz zaawansowane instalacje podposadzkowe i odgromowe, co zapewni bezpieczeństwo i efektywność eksploatacji obiektu.

PORR rozpoczyna prace konstrukcyjne. Finał inwestycji w 2027 roku

Proces inwestycyjny nabiera tempa dzięki sfinalizowaniu formalności oraz wyłonieniu wykonawcy kluczowego etapu prac. W kwietniu 2025 roku podpisano umowę z firmą PORR, która odpowiada za projekt wykonawczy oraz wzniesienie konstrukcji żelbetowej wieży. Wartość tego kontraktu opiewa na kwotę ponad 75 mln zł.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac, wykonawca ma 16 miesięcy na realizację szkieletu budynku. Jeśli prace będą przebiegać bez zakłóceń, konstrukcja 42-piętrowego wieżowca zostanie ukończona do końca drugiego kwartału 2027 roku. Po sfinalizowaniu budowy Liberty Residence zajmie miejsce w ścisłej czołówce najwyższych budynków mieszkalnych w Polsce, plasując się tuż za takimi obiektami jak Złota 44 czy Cosmopolitan.