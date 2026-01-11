-3.7°C
Życie Warszawy
Liberty Residence zmieni panoramę Woli. Pozwolenie na budowę 150-metrowej wieży stało się faktem

Publikacja: 11.01.2026 13:30

U podstawy wieżowca zaprojektowano przestronny, dwukondygnacyjny podcień o głębokości ośmiu metrów.

U podstawy wieżowca zaprojektowano przestronny, dwukondygnacyjny podcień o głębokości ośmiu metrów. Ta otwarta przestrzeń zostanie przeznaczona na cele publiczne i usługowe

Foto: mat. pras.

M.B.
Wola przygotowuje się do rozpoczęcia jednej z najbardziej spektakularnych inwestycji mieszkaniowych ostatnich lat. Projekt Liberty Residence, powstający przy skrzyżowaniu ulic Grzybowskiej i Żelaznej, otrzymał prawomocne pozwolenie na budowę.

Inwestycja realizowana przez grupę Cavatina dostarczy blisko 600 lokali mieszkalnych, stając się jednym z najwyższych punktów na mapie stołecznych apartamentowców.

Architektoniczna dominanta w sercu biznesowej Warszawy

Projekt Liberty Residence zakłada powstanie 42-kondygnacyjnej wieży, której wysokość do attyki wyniesie 150 metrów. Konstrukcja budynku zostanie oparta na dwóch zróżnicowanych bryłach: smukłym wysokościowcu oraz niższym skrzydle rozciągającym się wzdłuż ulicy Grzybowskiej. Charakterystycznym elementem projektu są zielone tarasy, które zaplanowano na wysokości 10. oraz 17. piętra, co ma stanowić wyróżnik estetyczny i funkcjonalny obiektu.

U podstawy wieżowca zaprojektowano przestronny, dwukondygnacyjny podcień o głębokości ośmiu metrów. Ta otwarta przestrzeń zostanie przeznaczona na cele publiczne i usługowe, co pozwoli na naturalne połączenie prywatnej strefy mieszkalnej z życiem miejskim Woli. Całość dopełni pięciokondygnacyjny garaż podziemny.

Foto: mat. pras.

Ponad pół tysiąca mieszkań i nowoczesne zaplecze techniczne

Inwestycja przy Grzybowskiej 54 zaoferuje łącznie 583 lokale mieszkalne o zróżnicowanych układach. Poza funkcją mieszkalną, w obiekcie przewidziano dwa duże lokale użytkowe w parterze, które uzupełnią lokalną infrastrukturę handlowo-usługową. Za koncepcję architektoniczną odpowiada zespół projektowy Cavatina, który współpracował przy tym zadaniu z międzynarodowym biurem Epstein.

Budynek o łącznej kubaturze 185 tys. metrów sześciennych zostanie wyposażony w nowoczesne systemy techniczne. W ramach prac budowlanych przewidziano m.in. realizację 10-metrowej korony kondygnacji technicznej oraz zaawansowane instalacje podposadzkowe i odgromowe, co zapewni bezpieczeństwo i efektywność eksploatacji obiektu.

PORR rozpoczyna prace konstrukcyjne. Finał inwestycji w 2027 roku

Proces inwestycyjny nabiera tempa dzięki sfinalizowaniu formalności oraz wyłonieniu wykonawcy kluczowego etapu prac. W kwietniu 2025 roku podpisano umowę z firmą PORR, która odpowiada za projekt wykonawczy oraz wzniesienie konstrukcji żelbetowej wieży. Wartość tego kontraktu opiewa na kwotę ponad 75 mln zł.

