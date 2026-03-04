Zmiana na stanowisku Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie

Nową Miejską Rzeczniczką Konsumentów została Anna Brzozowska
Nowa rzeczniczka jest związana z warszawskim samorządem od 1999 roku i posiada ponad 25 lat doświadczenia w administracji publicznej. Przez niemal dwie dekady zarządzała pracami Wydziału Miejskiego Rzecznika Konsumentów, gdzie czuwała nad przebiegiem postępowań interwencyjnych i sądowych. Swoje kompetencje budowała również w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Anna Brzozowska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz wpisanym na listę radcą prawnym.
Miejski Rzecznik Konsumentów pełni kluczową rolę w ochronie interesów mieszkańców Warszawy w sporach z przedsiębiorcami. Instytucja ta oferuje przede wszystkim bezpłatne poradnictwo i informacje prawne w sprawach konsumenckich.
Rzecznik ma uprawnienia do występowania bezpośrednio do firm w obronie praw klientów oraz pomaga w dochodzeniu roszczeń na drodze sądowej, w tym przy sporządzaniu pism procesowych. Ważnym elementem działalności są także akcje edukacyjne i współpraca systemowa z administracją rządową.
Warszawiacy mogą zgłosić się do rzecznika w wielu zróżnicowanych sprawach. Pomoc dotyczy między innymi problematycznych reklamacji towarów i usług czy umów zawieranych przez internet i poza siedzibą firmy. Eksperci wspierają mieszkańców w sporach dotyczących usług finansowych, bankowych, ubezpieczeniowych oraz deweloperskich.
Wsparcie obejmuje również sektory usług turystycznych, hotelarskich oraz telekomunikacyjnych. Rzecznik interweniuje wszędzie tam, gdzie dochodzi do naruszenia praw konsumenta w relacji z przedsiębiorcą.
Anna Brzozowska zapowiada kontynuację dotychczasowych działań, kładąc szczególny nacisk na ułatwienie mieszkańcom dostępu do wsparcia prawnego. Wśród priorytetów nowej rzeczniczki znajduje się zwiększenie aktywności w sądach oraz zdecydowana walka z nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Instytucja ma szybko reagować na wszelkie działania firm, które ograniczają lub podważają prawa przysługujące konsumentom.
Mieszkańcy Warszawy mają możliwość zasięgnięcia opinii specjalistów jeszcze przed podpisaniem umowy, co pozwala uniknąć późniejszych komplikacji prawnych. Bezpłatne porady udzielane są w Wydziale Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Aby ułatwić kontakt z urzędem, wnioski o pomoc można składać drogą elektroniczną, korzystając z portalu Moja WARSZAWA.