Zmiana na stanowisku Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie

Publikacja: 04.03.2026 13:30

Nową Miejską Rzeczniczką Konsumentów została Anna Brzozowska

Foto: mat. pras.

M.B.
Anna Brzozowska została nową Miejską Rzeczniczką Konsumentów w stolicy. Doświadczona radca prawny planuje rozwijać dostęp do darmowej pomocy prawnej oraz skutecznie reagować na problemy mieszkańców w relacjach z nieuczciwymi firmami.

Nowa rzeczniczka jest związana z warszawskim samorządem od 1999 roku i posiada ponad 25 lat doświadczenia w administracji publicznej. Przez niemal dwie dekady zarządzała pracami Wydziału Miejskiego Rzecznika Konsumentów, gdzie czuwała nad przebiegiem postępowań interwencyjnych i sądowych. Swoje kompetencje budowała również w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Anna Brzozowska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz wpisanym na listę radcą prawnym.

Zadania stołecznego rzecznika

Miejski Rzecznik Konsumentów pełni kluczową rolę w ochronie interesów mieszkańców Warszawy w sporach z przedsiębiorcami. Instytucja ta oferuje przede wszystkim bezpłatne poradnictwo i informacje prawne w sprawach konsumenckich.

Anna Brzozowska zapowiada kontynuację dotychczasowych działań, kładąc szczególny nacisk na ułatwienie mieszkańcom dostępu do wsparcia prawnego.

Rzecznik ma uprawnienia do występowania bezpośrednio do firm w obronie praw klientów oraz pomaga w dochodzeniu roszczeń na drodze sądowej, w tym przy sporządzaniu pism procesowych. Ważnym elementem działalności są także akcje edukacyjne i współpraca systemowa z administracją rządową.

W jakich sytuacjach można szukać wsparcia

Warszawiacy mogą zgłosić się do rzecznika w wielu zróżnicowanych sprawach. Pomoc dotyczy między innymi problematycznych reklamacji towarów i usług czy umów zawieranych przez internet i poza siedzibą firmy. Eksperci wspierają mieszkańców w sporach dotyczących usług finansowych, bankowych, ubezpieczeniowych oraz deweloperskich.

Wsparcie obejmuje również sektory usług turystycznych, hotelarskich oraz telekomunikacyjnych. Rzecznik interweniuje wszędzie tam, gdzie dochodzi do naruszenia praw konsumenta w relacji z przedsiębiorcą.

Plany i priorytety nowej rzeczniczki

Anna Brzozowska zapowiada kontynuację dotychczasowych działań, kładąc szczególny nacisk na ułatwienie mieszkańcom dostępu do wsparcia prawnego. Wśród priorytetów nowej rzeczniczki znajduje się zwiększenie aktywności w sądach oraz zdecydowana walka z nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Instytucja ma szybko reagować na wszelkie działania firm, które ograniczają lub podważają prawa przysługujące konsumentom.

Jak skorzystać z darmowych porad

Mieszkańcy Warszawy mają możliwość zasięgnięcia opinii specjalistów jeszcze przed podpisaniem umowy, co pozwala uniknąć późniejszych komplikacji prawnych. Bezpłatne porady udzielane są w Wydziale Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Aby ułatwić kontakt z urzędem, wnioski o pomoc można składać drogą elektroniczną, korzystając z portalu Moja WARSZAWA.

