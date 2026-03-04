Zmiana na stanowisku Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie

Anna Brzozowska została nową Miejską Rzeczniczką Konsumentów w stolicy. Doświadczona radca prawny planuje rozwijać dostęp do darmowej pomocy prawnej oraz skutecznie reagować na problemy mieszkańców w relacjach z nieuczciwymi firmami.



Nowa rzeczniczka jest związana z warszawskim samorządem od 1999 roku i posiada ponad 25 lat doświadczenia w administracji publicznej. Przez niemal dwie dekady zarządzała pracami Wydziału Miejskiego Rzecznika Konsumentów, gdzie czuwała nad przebiegiem postępowań interwencyjnych i sądowych. Swoje kompetencje budowała również w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Anna Brzozowska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz wpisanym na listę radcą prawnym.

Zadania stołecznego rzecznika

Miejski Rzecznik Konsumentów pełni kluczową rolę w ochronie interesów mieszkańców Warszawy w sporach z przedsiębiorcami. Instytucja ta oferuje przede wszystkim bezpłatne poradnictwo i informacje prawne w sprawach konsumenckich.

Anna Brzozowska zapowiada kontynuację dotychczasowych działań, kładąc szczególny nacisk na ułatwienie mieszkańcom dostępu do wsparcia prawnego.

Rzecznik ma uprawnienia do występowania bezpośrednio do firm w obronie praw klientów oraz pomaga w dochodzeniu roszczeń na drodze sądowej, w tym przy sporządzaniu pism procesowych. Ważnym elementem działalności są także akcje edukacyjne i współpraca systemowa z administracją rządową.

W jakich sytuacjach można szukać wsparcia

Warszawiacy mogą zgłosić się do rzecznika w wielu zróżnicowanych sprawach. Pomoc dotyczy między innymi problematycznych reklamacji towarów i usług czy umów zawieranych przez internet i poza siedzibą firmy. Eksperci wspierają mieszkańców w sporach dotyczących usług finansowych, bankowych, ubezpieczeniowych oraz deweloperskich.