Całodobowe zakupy w Warszawie. Lidl testuje nowy model pracy

Mieszkańcy stolicy zyskają nową możliwość robienia zakupów o dowolnej porze dnia i nocy. Lidl Polska uruchamia w Warszawie pilotażowy program sklepu całodobowego, a jednocześnie otwiera kolejną, 54. już placówkę w mieście.



nwestycje sieci w stolicy nabierają tempa, co przekłada się na konkretne udogodnienia dla warszawiaków. Najważniejszą zmianą jest objęcie sklepu przy ul. Kasprowicza 117 specjalnym programem pilotażowym. Od 2 marca placówka ta jest dostępna dla klientów w trybie ciągłym – od godziny 01:00 w poniedziałek aż do 23:00 w sobotę. To odpowiedź na potrzeby osób pracujących w niestandardowych godzinach oraz tych, którzy cenią sobie unikanie największego tłoku. Warto jedynie pamiętać o krótkiej przerwie technicznej w dostępie do kas, która trwa codziennie od 23:45 do 00:15.

Kolejny punkt na mapie handlowej Warszawy

Rozwój sieci w regionie to nie tylko wydłużanie godzin pracy, ale też nowe lokalizacje. Przy ul. Szwedzkiej 20 został otwarty 54. sklep Lidla w Warszawie. Nowa placówka zajmuje powierzchnię około 967 metrów kwadratowych i oferuje 38 miejsc parkingowych w garażu podziemnym.

Lidl przy metrze Szwedzka w kompleksie dawnej Polleny-Urody Foto: mat. pras.

Sklep ten pracuje w standardowych godzinach, czyli od 6:00 do 23:00 w dni powszednie oraz od 8:00 do 21:00 w niedziele handlowe. Inwestycja ta przyniosła również 19 nowych miejsc pracy dla lokalnej społeczności.