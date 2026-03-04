10.6°C
1024.9 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Całodobowe zakupy w Warszawie. Lidl testuje nowy model pracy

Publikacja: 04.03.2026 12:45

Jeden z niemal tysiąca sklepów Lidl jakie możemy spotkać na terenie całego kraju

Jeden z niemal tysiąca sklepów Lidl jakie możemy spotkać na terenie całego kraju

Foto: Adobe Stock

M.B.
Mieszkańcy stolicy zyskają nową możliwość robienia zakupów o dowolnej porze dnia i nocy. Lidl Polska uruchamia w Warszawie pilotażowy program sklepu całodobowego, a jednocześnie otwiera kolejną, 54. już placówkę w mieście.

nwestycje sieci w stolicy nabierają tempa, co przekłada się na konkretne udogodnienia dla warszawiaków. Najważniejszą zmianą jest objęcie sklepu przy ul. Kasprowicza 117 specjalnym programem pilotażowym. Od 2 marca placówka ta jest dostępna dla klientów w trybie ciągłym – od godziny 01:00 w poniedziałek aż do 23:00 w sobotę. To odpowiedź na potrzeby osób pracujących w niestandardowych godzinach oraz tych, którzy cenią sobie unikanie największego tłoku. Warto jedynie pamiętać o krótkiej przerwie technicznej w dostępie do kas, która trwa codziennie od 23:45 do 00:15.

Kolejny punkt na mapie handlowej Warszawy

Rozwój sieci w regionie to nie tylko wydłużanie godzin pracy, ale też nowe lokalizacje. Przy ul. Szwedzkiej 20 został otwarty 54. sklep Lidla w Warszawie. Nowa placówka zajmuje powierzchnię około 967 metrów kwadratowych i oferuje 38 miejsc parkingowych w garażu podziemnym.

Lidl przy metrze Szwedzka w kompleksie dawnej Polleny-Urody

Lidl przy metrze Szwedzka w kompleksie dawnej Polleny-Urody

Foto: mat. pras.

Sklep ten pracuje w standardowych godzinach, czyli od 6:00 do 23:00 w dni powszednie oraz od 8:00 do 21:00 w niedziele handlowe. Inwestycja ta przyniosła również 19 nowych miejsc pracy dla lokalnej społeczności.

Reklama
Reklama

Standardy i udogodnienia dla każdego

Zarówno w nowo otwartym obiekcie na Pradze, jak i w punkcie całodobowym na Bielanach, klienci mogą liczyć na szereg nowoczesnych rozwiązań. Sieć stawia na kasy samoobsługowe oraz elektroniczne oznaczenia cenowe, które eliminują pomyłki przy półkach. Ważnym elementem są również udogodnienia społeczne, takie jak kasy pierwszeństwa dla kobiet w ciąży i osób z niepełnosprawnościami. W trosce o osoby neuroatypowe w warszawskich sklepach obowiązują ciche godziny – w piątki rano i soboty wieczorem muzyka oraz komunikaty głosowe są wyciszane.

Polecane
Kompleks będzie trzykondygnacyjnym obiektem z ofertą handlową i rozrywkową oraz przestronną antresol
handel
Libretto – nowe centrum handlu i rozrywki na Czerniakowie

Szeroka oferta i zrównoważony rozwój

W warszawskich placówkach dostępny jest pełny asortyment marek własnych, w tym produkty świeże z Ryneczku Lidla, pieczywo oraz Strefa Wege. Sieć zachęca również do korzystania z aplikacji mobilnej, która umożliwia dostęp do dodatkowych promocji i płatności telefonem. Obecnie Lidl posiada w Polsce ponad 950 sklepów, a warszawski rynek pozostaje jednym z kluczowych obszarów dla dalszej ekspansji firmy, co potwierdzają zarówno nowe otwarcia, jak i testowanie innowacyjnych formatów sprzedaży.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

45-latek od dłuższego czasu miał pozbawiać psa opieki weterynaryjnej
prawa zwierząt

45-latek z Ursynowa odpowie za znęcanie się nad psem

Inwestor zagrodził wjazd na parking bramą
inwestycje miejskie

Radni wskazują alternatywę, miasto stawia bramę. Co dalej z parkingiem przy Namysłowskiej?

W sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2026 r. zatrudnionych było 1117,6 tys. osób
statystyka

W Warszawie płacą coraz gorzej. Jak wygląda stołeczny rynek pracy i przedsiębiorczości?

W magistracie bez problemów wydano zezwolenie na otwarcie kawiarni, a także przydział na lokal – a w
warszawskie historie...

Lampa na sznurku, wystrój z drutów i kawałków blachy. Najwytworniejszy lokal stolicy

Projekt przewiduje montaż tradycyjnych ławek oraz ławek-huśtawek, a także dodatkowych siedzisk i per
przestrzeń miejska

Odpoczynek opodal urzędu. Nowy zielony skwer na Białołęce

Do zatrzymania doszło na terenie warszawskiego Wawra. W trakcie przeszukania policjanci odnaleźli me
bezpieczeństwo

Zatrzymania po brutalnym pobiciu na Woli. Podejrzani trafili do aresztu

Budynek powstał na podłużnej, nieregularnej działce. To właśnie ona wymusiła charakterystyczne zaokr
zabytki

Kamienica Wolframów po remoncie jak nowa

Przedstawiciele powiatów przekonywali, że bez systemowych zmian dostęp do leczenia w mniejszych miej
polityka

„Nie możemy leczyć na kredyt”. Protest przed Ministerstwem Zdrowia

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA