Całodobowe zakupy w Warszawie. Lidl testuje nowy model pracy

Jeden z niemal tysiąca sklepów Lidl jakie możemy spotkać na terenie całego kraju
nwestycje sieci w stolicy nabierają tempa, co przekłada się na konkretne udogodnienia dla warszawiaków. Najważniejszą zmianą jest objęcie sklepu przy ul. Kasprowicza 117 specjalnym programem pilotażowym. Od 2 marca placówka ta jest dostępna dla klientów w trybie ciągłym – od godziny 01:00 w poniedziałek aż do 23:00 w sobotę. To odpowiedź na potrzeby osób pracujących w niestandardowych godzinach oraz tych, którzy cenią sobie unikanie największego tłoku. Warto jedynie pamiętać o krótkiej przerwie technicznej w dostępie do kas, która trwa codziennie od 23:45 do 00:15.
Rozwój sieci w regionie to nie tylko wydłużanie godzin pracy, ale też nowe lokalizacje. Przy ul. Szwedzkiej 20 został otwarty 54. sklep Lidla w Warszawie. Nowa placówka zajmuje powierzchnię około 967 metrów kwadratowych i oferuje 38 miejsc parkingowych w garażu podziemnym.
Lidl przy metrze Szwedzka w kompleksie dawnej Polleny-Urody
Sklep ten pracuje w standardowych godzinach, czyli od 6:00 do 23:00 w dni powszednie oraz od 8:00 do 21:00 w niedziele handlowe. Inwestycja ta przyniosła również 19 nowych miejsc pracy dla lokalnej społeczności.
Zarówno w nowo otwartym obiekcie na Pradze, jak i w punkcie całodobowym na Bielanach, klienci mogą liczyć na szereg nowoczesnych rozwiązań. Sieć stawia na kasy samoobsługowe oraz elektroniczne oznaczenia cenowe, które eliminują pomyłki przy półkach. Ważnym elementem są również udogodnienia społeczne, takie jak kasy pierwszeństwa dla kobiet w ciąży i osób z niepełnosprawnościami. W trosce o osoby neuroatypowe w warszawskich sklepach obowiązują ciche godziny – w piątki rano i soboty wieczorem muzyka oraz komunikaty głosowe są wyciszane.
W warszawskich placówkach dostępny jest pełny asortyment marek własnych, w tym produkty świeże z Ryneczku Lidla, pieczywo oraz Strefa Wege. Sieć zachęca również do korzystania z aplikacji mobilnej, która umożliwia dostęp do dodatkowych promocji i płatności telefonem. Obecnie Lidl posiada w Polsce ponad 950 sklepów, a warszawski rynek pozostaje jednym z kluczowych obszarów dla dalszej ekspansji firmy, co potwierdzają zarówno nowe otwarcia, jak i testowanie innowacyjnych formatów sprzedaży.