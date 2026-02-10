Libretto – nowe centrum handlu i rozrywki na Czerniakowie

Dolny Mokotów szykuje się na duże zmiany. W rejonie Jeziora Czerniakowskiego powstaje Retail Park Libretto – nowoczesne, trzykondygnacyjne centrum handlu i rozrywki, które ma stać się nowym sercem dzielnicy.



Na Dolnym Mokotowie trwa realizacja inwestycji, która ma ambicje wykraczające daleko poza klasyczny park handlowy. Retail Park Libretto, budowany przez Mayland Real Estate we współpracy z P.A. Nova, to element większej koncepcji urbanistycznej Czerniaków Libretto – informuje propertynews.pl. Jej celem jest stworzenie miejsca, które połączy zakupy, rozrywkę, usługi i codzienne życie mieszkańców.

Retail Park Libretto powstaje u zbiegu Trasy Siekierkowskiej i Alei Polski Walczącej. Foto: mat. pras.

Nowy park handlowy na mapie Warszawy

Retail Park Libretto powstaje u zbiegu Trasy Siekierkowskiej i Alei Polski Walczącej. Lokalizacja nie jest przypadkowa – inwestorzy chcą, by obiekt stał się naturalnym punktem spotkań dla mieszkańców Dolnego Mokotowa i okolic Jeziora Czerniakowskiego.

Kompleks będzie trzykondygnacyjny i obejmie cztery budynki o łącznej powierzchni około 17 tys. mkw. Dwa pierwsze poziomy zajmą sklepy oraz strefy rozrywki, a na trzecim zaplanowano przestronną antresolę, która ma nadać miejscu bardziej otwarty, miejski charakter.

Kaufland, Murall i prawie pełna komercjalizacja

Jak podkreśla Mayland Real Estate, projekt cieszy się dużym zainteresowaniem najemców. Trzy z czterech budynków są już w pełni skomercjalizowane. Wśród potwierdzonych marek znalazły się m.in. Kaufland oraz centrum wspinaczkowe Murall, które ma przyciągnąć nie tylko miłośników sportu.