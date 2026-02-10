-3.5°C
Życie Warszawy
Libretto – nowe centrum handlu i rozrywki na Czerniakowie

Publikacja: 10.02.2026 13:50

Kompleks będzie trzykondygnacyjnym obiektem z ofertą handlową i rozrywkową oraz przestronną antresolą na trzecim poziomie. Całość zajmie cztery budynki o łącznej powierzchni około 17 tys. mkw.,

M.B.
Dolny Mokotów szykuje się na duże zmiany. W rejonie Jeziora Czerniakowskiego powstaje Retail Park Libretto – nowoczesne, trzykondygnacyjne centrum handlu i rozrywki, które ma stać się nowym sercem dzielnicy.

Na Dolnym Mokotowie trwa realizacja inwestycji, która ma ambicje wykraczające daleko poza klasyczny park handlowy. Retail Park Libretto, budowany przez Mayland Real Estate we współpracy z P.A. Nova, to element większej koncepcji urbanistycznej Czerniaków Libretto – informuje propertynews.pl. Jej celem jest stworzenie miejsca, które połączy zakupy, rozrywkę, usługi i codzienne życie mieszkańców.

Nowy park handlowy na mapie Warszawy

Retail Park Libretto powstaje u zbiegu Trasy Siekierkowskiej i Alei Polski Walczącej. Lokalizacja nie jest przypadkowa – inwestorzy chcą, by obiekt stał się naturalnym punktem spotkań dla mieszkańców Dolnego Mokotowa i okolic Jeziora Czerniakowskiego.

Kompleks będzie trzykondygnacyjny i obejmie cztery budynki o łącznej powierzchni około 17 tys. mkw. Dwa pierwsze poziomy zajmą sklepy oraz strefy rozrywki, a na trzecim zaplanowano przestronną antresolę, która ma nadać miejscu bardziej otwarty, miejski charakter.

Kaufland, Murall i prawie pełna komercjalizacja

Jak podkreśla Mayland Real Estate, projekt cieszy się dużym zainteresowaniem najemców. Trzy z czterech budynków są już w pełni skomercjalizowane. Wśród potwierdzonych marek znalazły się m.in. Kaufland oraz centrum wspinaczkowe Murall, które ma przyciągnąć nie tylko miłośników sportu.

– Na gruntach przeznaczonych pod handel realizujemy projekt retail parku z udziałem dwóch operatorów spożywczych. Będzie to trzykondygnacyjny obiekt, z czego dwa piętra zajmą najemcy z branży handlowej i rozrywkowej, a na trzeciej kondygnacji powstanie przestronna antresola – mówi Grzegorz Latała, dyrektor ds. komercjalizacji i członek zarządu Mayland Real Estate.

Czerniaków Libretto, czyli miasto w mieście

Retail Park Libretto to tylko część większej układanki. Cała koncepcja Czerniaków Libretto zakłada stworzenie nowoczesnego centrum dzielnicy, w którym handel, mieszkania i usługi będą się naturalnie przenikać. Projekt ma stawiać na przestrzenie wspólne, miejsca do spędzania wolnego czasu i integrację lokalnej społeczności.

W praktyce oznacza to nowe podejście do urbanistyki – bliżej ludzi, ich potrzeb i rytmu życia Dolnego Mokotowa.

Źródło: zyciewarszawy.pl

