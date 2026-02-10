Mural dla Ursusa. Konkurs z historią w tle i nagroda 15 tys. zł

Urząd Dzielnicy Ursus zaprasza artystów do stworzenia muralu upamiętniającego strajki robotnicze z czerwca 1976 roku. Najlepszy projekt trafi na ścianę budynku przy ul. Mariana Keniga 1 i przyniesie autorowi 15 tys. zł.



Z okazji 50. rocznicy strajków robotniczych z 25 czerwca 1976 roku Ursus stawia na sztukę w przestrzeni miejskiej. Dzielnica ogłosiła konkurs na projekt wielkoformatowego muralu, który ma połączyć historię z nowoczesnym, czytelnym przekazem. To propozycja zarówno dla pasjonatów historii, jak i twórców, którzy chcą opowiedzieć o niej obrazem zrozumiałym także dla młodszych odbiorców.

Gdzie powstanie mural?

Zwycięski projekt zostanie zrealizowany na ścianie szczytowej budynku mieszkalnego przy ul. Mariana Keniga 1 w Ursusie. To miejsce doskonale widoczne, które ma szansę stać się nowym, symbolicznym punktem na mapie dzielnicy.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Konkurs ma charakter otwarty i indywidualny. Mogą w nim wystartować pełnoletnie osoby posiadające obywatelstwo polskie i pełną zdolność do czynności prawnych. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden, autorski projekt, przygotowany specjalnie na potrzeby konkursu.

Jak zgłosić projekt muralu?

Prace należy przygotować w formie elektronicznej – jako plik JPEG lub PDF w rozdzielczości 300 dpi. Projekt trzeba zapisać na nośniku danych i dostarczyć wraz z wizualizacją muralu oraz formularzem zgłoszeniowym do Urzędu Dzielnicy Ursus przy Placu Czerwca 1976 Roku 1. Termin składania prac mija 9 marca 2026 roku o godz. 16.