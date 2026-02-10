Leo Express wjeżdża do Warszawy. Nowe pociągi na trasie do Krakowa już od marca

Od 1 marca 2026 roku Warszawa zyska nowego gracza na kolejowej mapie Polski. Leo Express uruchamia regularne połączenia ze stolicy do Krakowa i dalej do Pragi, stawiając na komfort, częstotliwość i konkurencyjne ceny.



Warszawa i Mazowsze będą jednymi z największych beneficjentów kolejowej ofensywy Leo Express. Międzynarodowy przewoźnik od 1 marca 2026 roku wejdzie na jedną z najważniejszych tras w kraju – Warszawa–Kraków – oferując także bezpośrednie połączenia ze stolicy do Pragi. To spora zmiana dla pasażerów szukających alternatywy dla obecnych przewoźników.

Nowe połączenia z Warszawy – godziny i kierunki

Z Warszawy pociągi Leo Express będą odjeżdżać dwa razy dziennie: o 7:21 oraz 22:36. To dobra wiadomość zarówno dla osób planujących jednodniowy wypad do Krakowa, jak i dla tych, którzy chcą wygodnie dojechać nocnym pociągiem do Czech. W przeciwnym kierunku, z Krakowa do Warszawy, składy ruszą o 3:25 oraz 18:45.

Dla Mazowsza oznacza to lepsze skomunikowanie stolicy z południem kraju i Europą Środkową – bez przesiadek i z jasnym, powtarzalnym rozkładem jazdy.

Komfort, który ma przyciągnąć Warszawiaków

Leo Express zapowiada, że trasa Warszawa–Kraków ma być jego wizytówką w Polsce. Na pasażerów czeka bezpłatne Wi-Fi, catering serwowany do miejsca oraz niskopodłogowe składy. Nowością na polskich torach ma być klasa Premium w formule all inclusive – z w pełni rozkładanymi fotelami, które w nocnych kursach zamieniają się w strefę snu.