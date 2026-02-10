-0.6°C
Leo Express wjeżdża do Warszawy. Nowe pociągi na trasie do Krakowa już od marca

Publikacja: 10.02.2026 16:15

Nowe połączenie z Warszawy do Krakowa Leo Express uruchomi już 1 marca

Foto: mat. pras.

M.B.
Od 1 marca 2026 roku Warszawa zyska nowego gracza na kolejowej mapie Polski. Leo Express uruchamia regularne połączenia ze stolicy do Krakowa i dalej do Pragi, stawiając na komfort, częstotliwość i konkurencyjne ceny.

Warszawa i Mazowsze będą jednymi z największych beneficjentów kolejowej ofensywy Leo Express. Międzynarodowy przewoźnik od 1 marca 2026 roku wejdzie na jedną z najważniejszych tras w kraju – Warszawa–Kraków – oferując także bezpośrednie połączenia ze stolicy do Pragi. To spora zmiana dla pasażerów szukających alternatywy dla obecnych przewoźników.

Nowe połączenia z Warszawy – godziny i kierunki

Z Warszawy pociągi Leo Express będą odjeżdżać dwa razy dziennie: o 7:21 oraz 22:36. To dobra wiadomość zarówno dla osób planujących jednodniowy wypad do Krakowa, jak i dla tych, którzy chcą wygodnie dojechać nocnym pociągiem do Czech. W przeciwnym kierunku, z Krakowa do Warszawy, składy ruszą o 3:25 oraz 18:45.

Dla Mazowsza oznacza to lepsze skomunikowanie stolicy z południem kraju i Europą Środkową – bez przesiadek i z jasnym, powtarzalnym rozkładem jazdy.

Komfort, który ma przyciągnąć Warszawiaków

Leo Express zapowiada, że trasa Warszawa–Kraków ma być jego wizytówką w Polsce. Na pasażerów czeka bezpłatne Wi-Fi, catering serwowany do miejsca oraz niskopodłogowe składy. Nowością na polskich torach ma być klasa Premium w formule all inclusive – z w pełni rozkładanymi fotelami, które w nocnych kursach zamieniają się w strefę snu.

To oferta szczególnie atrakcyjna dla osób podróżujących służbowo między Warszawą a Krakowem oraz dla tych, którzy cenią komfort zamiast jazdy samochodem.

Przystanki ważne także dla regionu

Na trasie Warszawa–Kraków pociągi Leo Express zatrzymają się także na stacjach Opoczno Południe oraz Włoszczowa Północ, co poprawi dostępność kolei dla mniejszych miejscowości na styku Mazowsza i województwa świętokrzyskiego. To kolejny sygnał, że nowa oferta nie jest skierowana wyłącznie do największych miast.

Duże zainteresowanie jeszcze przed startem

Choć do uruchomienia połączeń pozostało jeszcze trochę czasu, bilety są już dostępne w przedsprzedaży i sprzedają się bardzo dobrze. Do końca stycznia 2026 roku sprzedano ponad 25 tys. biletów, a ponad jedna piąta pasażerów wybrała klasy Premium, Business lub Economy Plus.

Ekspansja większa niż tylko Warszawa

Pozostałe plany Leo Express obejmują m.in. wzmocnienie połączeń Kraków–Praga, uruchomienie międzynarodowej trasy przez Śląsk do Niemiec oraz nowe składy na trasie Praga–Bratysława. Dla Warszawy najważniejsze jest jednak jedno: od marca 2026 roku stolica zyskuje nową, realną alternatywę w kolejowych podróżach krajowych i międzynarodowych.

