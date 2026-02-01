RegioJet ruszył z Warszawy do Poznania. Znamy ceny biletów i rozkład jazdy

Ceny biletów na trasie Warszawa-Poznań zaczynają się już od 27 złotych
Po miesiącach batalii między PKP a RegioJet o przepustowość torów i formalnych sporach z zarządcą infrastruktury, Warszawa zyskała bezpośrednie, komercyjne połączenie z Poznaniem.
RegioJet wchodzi na rynek z bardzo konkurencyjną ofertą pod kątem logistycznym. Pierwszy poranny kurs wyruszył z Warszawy Centralnej punktualnie o 6:28, meldując się w stolicy Wielkopolski już o 8:44. To zaledwie 2 godziny i 16 minut podróży – wynik, który stawia czeskiego operatora w ścisłej czołówce najszybszych połączeń na tej trasie.
Pociągi obsługują wszystkie kluczowe punkty stolicy: Warszawę Wschodnią, Centralną oraz Zachodnią. Drugi kurs z Warszawy zaplanowano na 14:28 (przyjazd o 16:45). Z kolei pasażerowie wracający z Poznania mają do dyspozycji połączenia o 10:11 oraz 18:11.
Największym wstrząsem dla rynku są jednak stawki. W dniu debiutu potwierdziły się zapowiedzi o agresywnej polityce cenowej – bilety na trasę Warszawa-Poznań można kupić już za 27 złotych. Nawet w przypadku rezerwacji z mniejszym wyprzedzeniem, ceny oscylujące wokół 40–60 złotych stanowią sensowną alternatywę dla pociągów Pendolino czy EIC, gdzie kwoty te bywają kilkukrotnie wyższe.
Pasażerowie mogą bezpłatnie anulować bilet do 15 minut przed odjazdem, co w połączeniu z intuicyjną aplikacją mobilną sprawia, że oferta jest skrojona pod dynamiczny tryb życia pasażerów.
Cztery klasy komfortu – od Low Cost po Business
Na trasie do Poznania pasażerowie mogą wybierać spośród czterech standardów podróży:
• Business: Elitarna opcja z przedziałami dla zaledwie 4 osób, skórzanymi fotelami i darmowym poczęstunkiem, w tym prosecco lub kawą premium.
• Relax: Przestronne wagony bezprzedziałowe z ergonomicznymi fotelami, dedykowane osobom planującym pracę podczas podróży.
• Standard i wagony Astra: To serce oferty – wagony wyposażone w indywidualne ekrany multimedialne w zagłówkach (podobnie jak w samolotach długodystansowych), z dostępem do filmów i gier.
• Low Cost: Najtańsza opcja, która mimo braku darmowego poczęstunku, oferuje dostęp do Wi-Fi i klimatyzowane wnętrza.
Dzisiejsza inauguracja dwóch par połączeń to jedynie wstęp do szeroko zakrojonej ofensywy. Jak wynika z informacji portalu KolejowyPortal.pl, już 1 marca 2026 roku liczba kursów zostanie potrojona. Na trasę Warszawa-Poznań wyjadą kolejne cztery pary pociągów, co da łącznie sześć rotacji dziennie.
Taka częstotliwość pozwoli RegioJet stać się realnym graczem w segmencie podróży służbowych. Spółka nie ukrywa, że Warszawa jest dla niej kluczowym węzłem, a sukces linii do Poznania może otworzyć drogę do dalszej ekspansji w kierunku Szczecina, Berlina czy Pragi.