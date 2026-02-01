RegioJet ruszył z Warszawy do Poznania. Znamy ceny biletów i rozkład jazdy

W niedzielę, 1 lutego, o godzinie 6:28 z Warszawy Centralnej ruszył pierwszy pociąg RegioJet do Poznania. Czeski przewoźnik rzuca wyzwanie PKP, oferując bilety od 27 zł, komfortowe wagony i rekordowy czas przejazdu.



Po miesiącach batalii między PKP a RegioJet o przepustowość torów i formalnych sporach z zarządcą infrastruktury, Warszawa zyskała bezpośrednie, komercyjne połączenie z Poznaniem.

Reklama Reklama

Ekspresowe tempo

RegioJet wchodzi na rynek z bardzo konkurencyjną ofertą pod kątem logistycznym. Pierwszy poranny kurs wyruszył z Warszawy Centralnej punktualnie o 6:28, meldując się w stolicy Wielkopolski już o 8:44. To zaledwie 2 godziny i 16 minut podróży – wynik, który stawia czeskiego operatora w ścisłej czołówce najszybszych połączeń na tej trasie.

Pociągi obsługują wszystkie kluczowe punkty stolicy: Warszawę Wschodnią, Centralną oraz Zachodnią. Drugi kurs z Warszawy zaplanowano na 14:28 (przyjazd o 16:45). Z kolei pasażerowie wracający z Poznania mają do dyspozycji połączenia o 10:11 oraz 18:11.

Komfort za ułamek ceny

Największym wstrząsem dla rynku są jednak stawki. W dniu debiutu potwierdziły się zapowiedzi o agresywnej polityce cenowej – bilety na trasę Warszawa-Poznań można kupić już za 27 złotych. Nawet w przypadku rezerwacji z mniejszym wyprzedzeniem, ceny oscylujące wokół 40–60 złotych stanowią sensowną alternatywę dla pociągów Pendolino czy EIC, gdzie kwoty te bywają kilkukrotnie wyższe.