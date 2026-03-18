Skandal w Muzeum Literatury. Ludzie kultury żądają usunięcia radnej KO

Afera podważyła wiarygodność procedur w instytucjach kultury, grożąc unieważnieniem powołania przez wojewodę. Dodatkowo w mediach pojawiły się informacje, że Michalec w lipcu 2025 r. nie uzyskała habilitacji z historii z powodu braku wkładu naukowego.

List otwarty w sprawie Beaty Michalec

W sieci pojawił się list otwarty w sprawie awansu radnej KO. Podpisali go m.in.: Olga Tokarczuk, Michał Rusinek, Hanna Krall, Sylwia Chutnik, Jakub Żulczyk, Jacek Dehnel czy Grzegorz Gauden, pisarz, były redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”.

„Roczne rządy na stanowisku pełniącej obowiązki dyrektora Beaty Michalec – która pierwszy konkurs przegrała, a mimo to Zarząd Województwa Mazowieckiego powierzył jej kierowanie Muzeum Literatury – dobitnie pokazały, że była to decyzja błędna, szkodliwa i nieodpowiedzialna” – czytamy w liście.

Fragment listu

Sygnatariusze dodają, że narasta również głęboki niepokój środowisk literackich i kulturalnych o bezpieczeństwo bezcennych rękopisów, księgozbiorów, dokumentów oraz pamiątek po pisarzach. „Brak merytorycznego nadzoru nad zbiorami ze strony obecnej dyrekcji, połączony z postępującym odpływem wysoko wykwalifikowanej i wyspecjalizowanej kadry, realnie zagraża właściwej opiece nad dziedzictwem narodowym, które Muzeum Literatury jest zobowiązane chronić” – napisali.

Przypominają też, że skutkiem uporu Zarządu Województwa Mazowieckiego w forsowaniu swojej kandydatki na dyrektora, dla której zmieniono regulamin konkursu, by mogła go wygrać, była decyzja Ministry Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wycofaniu się MKiDN ze współprowadzenia tej instytucji.

„W rezultacie obniżono znaczenie i rangę Muzeum Literatury zarówno w kraju, jak i w międzynarodowych kontaktach naukowych i muzealnych. Strukturalne obniżenie prestiżu instytucji oznacza realną i trudną do naprawienia stratę dla polskiej literatury” – napisali.

Ludzie kultury żądają zasadniczej zmiany postawy władz samorządowych województwa mazowieckiego. „Domagamy się, by porzuciły one arbitralną i jednostronną politykę kadrową oraz podjęły rzeczywisty, partnerski dialog ze środowiskiem literackim, a także z dotychczasowym współorganizatorem Muzeum, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To obowiązek wynikający z elementarnej odpowiedzialności za teraźniejszy i przyszły kształt polskiej kultury. Oczekujemy, że instytucje publiczne będą zarządzane w sposób przejrzysty, profesjonalny i z poszanowaniem głosu tych, którzy tworzą dziedzictwo literackie i strzegą go.