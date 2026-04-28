Styczniowy wypadek na skrzyżowaniu ulic Grochowskiej i Zamienieckiej, w którym zginęło dziecko, stał się impulsem do zmian. W miejscu tragedii stanął fotoradar, a miasto zapowiada radykalną przebudowę niebezpiecznego punktu.



Na Pradze-Południe, w miejscu dramatycznego wypadku sprzed kilku miesięcy, zamontowano system automatycznej kontroli prędkości. Jak informuje w oficjalnym komunikacie stołeczny ratusz, instalacja urządzenia na skrzyżowaniu ulic Grochowskiej i Zamienieckiej ma na celu „doraźnie ograniczyć prędkość pojazdów i podnieść bezpieczeństwo drogowe w tym rejonie”.

Echa tragedii na Placu Szembeka

Podjęcie kroków dyscyplinujących kierowców jest bezpośrednią reakcją na wydarzenia z 19 stycznia 2026 roku. W godzinach popołudniowego szczytu doszło tam do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W wyniku uderzenia jeden z pojazdów dachował i wjechał w grupę pieszych oczekujących przy przejściu. Ofiarą śmiertelną wypadku był 6-letni chłopiec.

Tragedia wywołała ogromne poruszenie wśród mieszkańców i szybką zapowiedź działań ze strony władz. „Urządzenie ma wyegzekwować jazdę z dozwoloną prędkością” – podkreśla Urząd m.st. Warszawy, dodając, że fotoradar rejestruje obecnie auta jadące w stronę Wawra.

Zasoby z Mostu Poniatowskiego

W celu przyspieszenia prac, miasto zdecydowało się na relokację istniejącej infrastruktury. Urządzenie przy ul. Zamienieckiej zostało przeniesione z Mostu Poniatowskiego. Było to możliwe dzięki „dobrej współpracy Zarządu Dróg Miejskich z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego i Policją”.

Lokalizacja na Grochowskiej to jedynie etap przejściowy. Jak wynika z dokumentacji ratusza, w 2027 roku Tramwaje Warszawskie przeprowadzą gruntowną przebudowę skrzyżowania. Na podstawie audytu bezpieczeństwa ZDM zaplanowano:

• wprowadzenie bezkolizyjnego lewoskrętu w ul. Zamieniecką (od strony ronda Wiatraczna),

• zwężenie południowej jezdni do dwóch pasów ruchu,

• zmianę organizacji na prawym pasie w stronę Wawra, który stanie się pasem wyłącznie do skrętu.

Zmiany w całym mieście

Pojawienie się fotoradaru na Grochowskiej wpisuje się w szerszą strategię poprawy bezpieczeństwa w stolicy. Urząd zapowiada inwestycje w kolejne urządzenia, m.in. na Trasie Łazienkowskiej i ul. Wóycickiego. Jednocześnie systemy kontroli ewoluują – na Moście Poniatowskiego oraz w tunelu Wisłostrady punktowe fotoradary zostaną zastąpione przez odcinkowy pomiar prędkości, co ma zapewnić skuteczniejszy nadzór nad płynnością i tempem jazdy na dłuższych dystansach.