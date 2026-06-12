Zbliża się koniec głosowania w warszawskim budżecie obywatelskim. Mieszkańcy stolicy mają czas do najbliższego poniedziałku, 15 czerwca, aby zdecydować o podziale ponad 130 milionów złotych.



Mieszkańcy Warszawy decydują o przeznaczeniu funduszy z kasy miasta na rok 2027. Do rozdysponowania jest kwota przekraczająca 130 milionów złotych. Udział w procesie decyzyjnym może wziąć każdy, kto mieszka w stolicy. Urząd Miasta przypomina, że prawo głosu przysługuje również osobom niepełnoletnim oraz nieposiadającym meldunku w Warszawie. Dotychczas swoje karty wyborcze przekazało ponad 25 tysięcy osób.

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Dwa sposoby na oddanie głosu

Głosowanie potrwa do poniedziałku, 15 czerwca, włącznie. Mieszkańcy mają do wyboru dwie metody partycypacji. Pierwszą jest platforma internetowa bo.um.warszawa.pl, na której formularze można wypełniać do godziny 23:59 ostatniego dnia. Drugą opcję stanowi osobista wizyta w urzędzie wybranej dzielnicy. W poniedziałek urzędnicy będą prowadzić specjalne dyżury pomocowe. Wsparcie techniczne i merytoryczne można uzyskać także drogą elektroniczną pod adresem [email protected].

Pod względem dotychczasowej frekwencji liderami są cztery warszawskie dzielnice: Wesoła, Rembertów, Białołęka oraz Włochy.

Struktura projektów i zasady wyboru

W tegorocznej edycji pod głosowanie poddano blisko 1200 propozycji. Oferta obejmuje zarówno zadania infrastrukturalne (tzw. projekty twarde), jak i inicjatywy społeczne, warsztaty czy wydarzenia kulturalne (projekty miękkie).

Każdy uczestnik może zagłosować tylko jeden raz, ale w ramach swojego formularza ma prawo wskazać maksymalnie 15 projektów. Są one podzielone na trzy poziomy:

• do 5 projektów miejskich (ogólnomiejskich, dotyczących więcej niż jednej dzielnicy) – ogółem do wyboru są 74 propozycje,

• do 5 projektów dzielnicowych – łącznie zgłoszono 430 pomysłów,

• do 5 projektów lokalnych – wybieranych w granicach jednej dzielnicy, spośród 681 propozycji (z wyjątkiem dzielnic Wesoła i Rembertów, gdzie nie wyznaczono obszarów lokalnych).

Wszystkie szczegółowe opisy zgłoszonych zadań zostały opublikowane na oficjalnej stronie internetowej warszawskiego budżetu obywatelskiego. Wybrane przez mieszkańców inwestycje i działania poznamy na początku wakacji. Oficjalne ogłoszenie wyników oraz listy zwycięskich projektów zaplanowano na 1 lipca. Ich realizacja nastąpi w 2027 roku.