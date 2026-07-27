Modernizacja zabytkowego Kina Tęcza przy ul. Suzina dobiegła końca. Po niemal dwóch latach prac budowlanych dawna kotłownia staje się nowoczesną przestrzenią kultury na Żoliborzu. Otwarcie kina, które stanie się siedzibą Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy, zaplanowano na listopad.



Kino Tęcza będzie miejscem pokazów filmowych, wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i społecznych – zgodnie z tym, jak wyobrażali sobie tę przestrzeń jej założyciele jeszcze przed II wojną światową. Obecnie trwa wyposażanie obiektu i przygotowania do otwarcia.

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Nowoczesna sala kinowa w kinie Tęcza

Cały budynek przeszedł gruntowny remont, w wyniku którego m.in. powstała nowoczesna sala kinowa na 145 osób z dźwiękiem w jakości Dolby Atmos. Ale zainstalowano w niej także projektor 35 mm, dzięki któremu będzie można zobaczyć filmy dostępne tylko na tradycyjnej taśmie filmowej.

Z kolei na fasadę obiektu powróciły dwa kultowe neony zaprojektowane w XX wieku przez Magdalenę Byczyńską. Tuż przy wejściu do kina gotowe jest już sgraffito inspirowane rysunkami Andrzeja Wajdy.

Gotowy jest też zazieleniony dziedziniec, który będzie miejscem spotkań sąsiedzkich, warsztatów dla dzieci, wystaw czy pokazów plenerowych w otoczeniu zieleni. W nowym Kinie Tęcza będzie działać również kawiarnia. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz materiałów o niskim wpływie na środowisko, budynek kina będzie energooszczędny.

Nowe życie Kina Tęcza

Budynek kina Tęcza powstał w 1929 r. jako kotłownia centralnego ogrzewania dla budowanego wówczas osiedla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Po wojnie przez wiele lat działało w nim kino.

Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy już teraz zaprasza na kolejną odsłonę pokazów plenerowych z cyklu HALO, KINO TĘCZA.

W grudniu 2020 r. miasto stołeczne Warszawa, Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Żoliborz Centralny i Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy porozumiały się co do jego dalszych losów. Zdecydowano wówczas, że kino Tęcza zostanie odnowione i swoją siedzibę zorganizuje w nim CKF.

Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy już teraz zaprasza na kolejną odsłonę pokazów plenerowych z cyklu HALO, KINO TĘCZA. Po raz drugi bezpłatne pokazy odbywają się na dziedzińcu Parku im. Żołnierzy Żywiciela.

W ramach letniego cyklu HALO, KINO TĘCZA na Żoliborzu do końca wakacji będzie można zobaczyć zarówno klasykę Andrzeja Wajdy, m.in. „Ziemię obiecaną”, „Kanał” i „Wszystko na sprzedaż”, jak i filmy prezentowane we współpracy z warszawskimi festiwalami filmowymi, takie jak „Writing with Fire”, „Alyam, Alyam” czy „Miodowy miesiąc”. Pokazy odbywają się we wtorki i czwartki – w lipcu o godz. 21:00, a w sierpniu o 20:30. Wstęp na wszystkie seanse jest bezpłatny.