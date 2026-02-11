3.9°C
991.4 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Znalezisko w Kinie Tęcza. Historyczny silnik MAN odkryty podczas remontu

Publikacja: 11.02.2026 08:30

Pod koniec stycznia przeprowadzono akcję wyciągania silnika z ziemi przy użyciu dźwigów samochodowyc

Pod koniec stycznia przeprowadzono akcję wyciągania silnika z ziemi przy użyciu dźwigów samochodowych.

Foto: Paweł Arczewski

M.B.
Podczas prac modernizacyjnych przy warszawskim Kinie Tęcza robotnicy natknęli się na unikatowy zabytek techniki. Przedwojenny silnik spalinowy, ukryty przez dekady pod ziemią, został już zabezpieczony i trafił pod opiekę konserwatorów.

Odkrycia dokonano około pół roku temu w trakcie prowadzenia wykopów na zewnątrz budynku. Znaleziony obiekt to maszyna marki MAN, której powstanie datuje się na przełom lat 20. i 30. XX wieku. Specjaliści analizujący znalezisko przypuszczają, że w czasach swojej świetności urządzenie pełniło funkcję napędu dla prądnicy, zapewniając budynkowi niezależne źródło zasilania.

Ekspertyza i plan ochrony zabytku

Z uwagi na nietypowy charakter znaleziska, niezbędne były konsultacje z ekspertami. W proces oceny zaangażowali się konserwatorzy zabytków oraz pracownicy Narodowego Muzeum Techniki. Zgodna opinia specjalistów potwierdziła dużą wartość historyczną obiektu. Zdecydowano, że silnik nie może zostać zutylizowany ani ponownie zasypany – musi zostać poddany profesjonalnemu oczyszczeniu oraz konserwacji. Docelowo ma stać się elementem ekspozycji, przypominającym o technicznej przeszłości tego miejsca.

Zdecydowano, że silnik nie może zostać zutylizowany ani ponownie zasypany – musi zostać poddany prof

Zdecydowano, że silnik nie może zostać zutylizowany ani ponownie zasypany – musi zostać poddany profesjonalnemu oczyszczeniu oraz konserwacji.

Foto: Paweł Arczewski

Skomplikowana operacja logistyczna

Wydobycie tak masywnego urządzenia wymagało precyzyjnego planowania. Pod koniec stycznia przeprowadzono akcję wyciągania silnika z ziemi przy użyciu dźwigów samochodowych. Po pomyślnym zakończeniu operacji zabytek został przekazany Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Żoliborz Centralny. Obecnie maszyna znajduje się w rękach konserwatorów, którzy przygotują ją do roli muzealnego eksponatu.

Reklama
Reklama

Finał prac we wewnątrzach Kina Tęcza

Równolegle do działań związanych z ratowaniem zabytku, modernizacja samego kina wchodzi w ostatnią fazę. Wewnątrz budynku roboty postępują w bardzo szybkim tempie.

Obecnie trwają prace nad wylewaniem posadzek, wykańczaniem tynków oraz montażem kluczowych instalacj

Obecnie trwają prace nad wylewaniem posadzek, wykańczaniem tynków oraz montażem kluczowych instalacji.

Foto: Paweł Arczewski

Obecnie trwają prace nad wylewaniem posadzek, wykańczaniem tynków oraz montażem kluczowych instalacji. W najbliższym czasie ekipy budowlane skupią się na montażu elementów wykończeniowych oraz nowoczesnego wyposażenia technicznego, które pozwoli widzom cieszyć się wysoką jakością projekcji.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Trudne warunki pogodowe oraz śliska jezdnia sprawiły, że ucieczka trwała tylko chwilę.
bezpieczeństwo

Pijany kierowca uciekał przed policją. Finał pościgu w rowie

Nowe władze wybrali m.in. członkowie koła KO Warszawa Wesoła
polityka

Wybory w Koalicji Obywatelskiej. Burmistrzowie biorą władzę

Zatrzymana 40-latka byłą poszukiwana listem gończym
bezpieczeństwo

Zatrzymanie w salonie kosmetycznym. 40-latka trafiła do zakładu karnego

Kompleks Murano to chyba ostatnia tak duża inwestycja w tym rejonie Warszawy
inwestycje

Murano przy ul. Anielewicza nabiera ostatecznego kształtu

Blok przy ulic Mariana Keniga 1 na którego ścianie szczytowej ma powstać mural upamiętniający 50. ro
przestrzeń miejska

Mural dla Ursusa. Konkurs z historią w tle i nagroda 15 tys. zł

Podczas testów mogą pojawić się zarówno modulowane, jak i ciągłe sygnały dźwiękowe, trwające do trze
bezpieczeństwo

Test syreny alarmowej przy ul. Żwirki i Wigury. Co usłyszą mieszkańcy?

Kompleks będzie trzykondygnacyjnym obiektem z ofertą handlową i rozrywkową oraz przestronną antresol
handel

Libretto – nowe centrum handlu i rozrywki na Czerniakowie

Na początku grudnia 2025 roku właściciel Maserati zaparkowanego przy ulicy Figowej przeżył niemiłe z
bezpieczeństwo

Maserati skradzione na Mokotowie. Policja rozbiła duet złodziei

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA