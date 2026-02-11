Znalezisko w Kinie Tęcza. Historyczny silnik MAN odkryty podczas remontu

Podczas prac modernizacyjnych przy warszawskim Kinie Tęcza robotnicy natknęli się na unikatowy zabytek techniki. Przedwojenny silnik spalinowy, ukryty przez dekady pod ziemią, został już zabezpieczony i trafił pod opiekę konserwatorów.



Odkrycia dokonano około pół roku temu w trakcie prowadzenia wykopów na zewnątrz budynku. Znaleziony obiekt to maszyna marki MAN, której powstanie datuje się na przełom lat 20. i 30. XX wieku. Specjaliści analizujący znalezisko przypuszczają, że w czasach swojej świetności urządzenie pełniło funkcję napędu dla prądnicy, zapewniając budynkowi niezależne źródło zasilania.

Ekspertyza i plan ochrony zabytku

Z uwagi na nietypowy charakter znaleziska, niezbędne były konsultacje z ekspertami. W proces oceny zaangażowali się konserwatorzy zabytków oraz pracownicy Narodowego Muzeum Techniki. Zgodna opinia specjalistów potwierdziła dużą wartość historyczną obiektu. Zdecydowano, że silnik nie może zostać zutylizowany ani ponownie zasypany – musi zostać poddany profesjonalnemu oczyszczeniu oraz konserwacji. Docelowo ma stać się elementem ekspozycji, przypominającym o technicznej przeszłości tego miejsca.

Foto: Paweł Arczewski

Skomplikowana operacja logistyczna

Wydobycie tak masywnego urządzenia wymagało precyzyjnego planowania. Pod koniec stycznia przeprowadzono akcję wyciągania silnika z ziemi przy użyciu dźwigów samochodowych. Po pomyślnym zakończeniu operacji zabytek został przekazany Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Żoliborz Centralny. Obecnie maszyna znajduje się w rękach konserwatorów, którzy przygotują ją do roli muzealnego eksponatu.