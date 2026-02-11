3.9°C
Szykuje się wielkie frezowanie. Na start remontów drogowcy wydadzą 100 mln zł

Publikacja: 11.02.2026 09:10

Budżet remontowy na otwarcie sezonu jest o 60 mln zł wyższy niż rok temu

Foto: mat. pras.

M.B.
Stolica rozpoczyna sezon remontowy z rekordowym budżetem. Już teraz zabezpieczono 100 mln zł na odnowienie co najmniej 40 km dróg. Pierwszy przetarg obejmuje osiem kluczowych ulic, gdzie poprawi się komfort kierowców, pieszych i pasażerów.

Drogowcy nie zamierzają zwalniać tempa i chcą pobić zeszłoroczny wynik, kiedy to udało się odnowić aż 46 km nawierzchni. Jak podkreśla Łukasz Puchalski, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich, tegoroczny start jest wyjątkowo obiecujący, ponieważ budżet na otwarcie sezonu jest o 60 mln zł wyższy niż rok temu. Fundusze te pochodzą nie tylko z decyzji radnych, ale także z oszczędności wypracowanych w poprzednich postępowaniach przetargowych.

Ulica Szwoleżerów będzie remontowana jako jedna z pierwszych w 2026 roku

Foto: mat. pras.

Zmiany na Mokotowie i w Śródmieściu

Jednym z najważniejszych punktów na liście remontowej jest ul. Szwoleżerów. Na odcinku między Czerniakowską a Myśliwiecką pojawi się nowa nawierzchnia, a piesi zyskają wygodniejszy chodnik po południowej stronie. Z myślą o bezpieczeństwie zaplanowano budowę azylu na przejściu dla pieszych przy ul. 29 Listopada. Zmiany obejmą również ul. Madalińskiego oraz Koszykową, gdzie stara kostka na chodnikach zostanie zastąpiona estetycznymi płytami betonowymi.

Nowy asfalt na Pradze oraz Ochocie

Prace obejmą także ul. Szaserów na odcinku do przystanku Garwolińska. Oprócz samej jezdni metamorfozę przejdą perony i zatoki autobusowe. Z kolei na Ochocie frezowanie czeka Al. Jerozolimskie na odcinku od placu Zawiszy do ul. Sokołowskiego Grzymały. Odświeżona zostanie także nawierzchnia na ulicach Krajewskiego, Zajączka oraz Spalinowej, co znacznie ułatwi poruszanie się w tych rejonach miasta.

Ambitne plany na 2026 rok

Ogłoszony właśnie przetarg na pierwsze 7 km dróg to dopiero wstęp do szeroko zakrojonych działań. Miasto planuje już kolejne etapy prac, które obejmą między innymi al. Stanów Zjednoczonych, ul. Łabiszyńską oraz Idzikowskiego. Część zadań zostanie zlecona miejskiemu Zakładowi Remontów i Konserwacji Dróg, co ma przyspieszyć realizację inwestycji i zapewnić sprawne przeprowadzenie prac przed końcem roku.

Źródło: zyciewarszawy.pl

