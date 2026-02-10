-0.6°C
Warszawę czeka kolejny intensywny rok remontów torowisk

Publikacja: 10.02.2026 17:45

Na finiszu jest modernizacja torowiska w ciągu ul. Grójeckiej, którą w zeszłym roku intensywnie zajmowali się robotnicy

Foto: mat. pras.

M.B.
Od kwietnia do końca listopada Warszawiacy muszą się przyszykować na duże remonty torów tramwajowych. W planach Tramwajów Warszawskich jest 36 zadań i prace na niemal 12,5 km torów. Największe utrudnienia przypadną na lato.

Przed nami kolejny sezon remontowy na stołecznych torowiskach. Plan jest ambitny – 36 zadań, prawie 12,5 kilometra toru pojedynczego i prace rozłożone od wiosny aż do późnej jesieni. Największe roboty zaplanowano na miesiące letnie, kiedy ruch pasażerski jest mniejszy, ale i tak kierowcy oraz pasażerowie muszą przygotować się na zmiany.

Mapa remontów torów tramwajowych w 2026 roku

Foto: mat. pras.

Aleje Jerozolimskie i most Poniatowskiego

Jednym z największych wyzwań będzie ciąg Alej Jerozolimskich. Prace obejmą m.in. wymianę przyrządów wyrównawczych na wiadukcie mostu Poniatowskiego, odcinkową wymianę szyn między pl. Starynkiewicza a Rondem Waszyngtona oraz przebudowę skrzyżowania torów na Rondzie Dmowskiego. To oznacza około dwóch miesięcy wyłączenia ruchu tramwajowego w II i III kwartale roku.

Węzeł Kino Femina i Wolska – Solidarności

Spore zmiany czekają też rejon Kina Femina oraz ciąg Wolska – al. „Solidarności”. Zaplanowano remont torowiska na skrzyżowaniu przy Feminie, wymianę rozjazdów i zwrotnic, przebudowę platform przystankowych, przejść dla pieszych w torowisku oraz nawierzchni asfaltowej. Dodatkowo remontowane będą odcinki od Zajezdni Wola do ul. Żelaznej i od Feminy do pl. Bankowego. Całość potrwa około dwóch miesięcy w III kwartale, w dwóch etapach.

Ostatni etap remontu ul. Grójeckiej

Na finiszu jest modernizacja torowiska w ciągu ul. Grójeckiej. Ostatni odcinek, od pl. Narutowicza do pl. Zawiszy, zostanie zamknięty na około miesiąc w III kwartale. To końcówka dużego projektu, który od lat zmienia tę część miasta.

Puławska pod znakiem długiego remontu

Najdłuższe utrudnienia czekają pasażerów na południowym odcinku ul. Puławskiej. Remont torowiska między pętlami Metro Wilanowska i Wyścigi potrwa około 3,5 miesiąca, od III do IV kwartału. Prace będą prowadzone etapami, ale ruch tramwajowy na tym odcinku zostanie czasowo wstrzymany.

Prace skoordynowane z innymi inwestycjami

Remonty torów będą też ściśle powiązane z innymi miejskimi inwestycjami. W II kwartale zaplanowano prace przy przejeździe Towarowa/Grzybowska, skoordynowane z działaniami SZRM, co oznacza około 1,5 miesiąca bez tramwajów. Z kolei w III kwartale, we współpracy z Veolią, wyłączony zostanie ruch tramwajowy w al. Niepodległości między Nowowiejską a Trasą Łazienkowską – na czas remontu komory ciepłowniczej.

Daty jeszcze do ustalenia

Dokładne terminy poszczególnych zamknięć są jeszcze w trakcie uzgodnień. Miasto zapowiada, że szczegółowe informacje będą podawane bliżej rozpoczęcia konkretnych prac. Oprócz dużych inwestycji zaplanowano także wiele mniejszych, krótszych remontów rozrzuconych po całej Warszawie.

Jedno jest pewne – ten sezon będzie intensywny. Za utrudnienia drogowcy i tramwajarze już teraz przepraszają, ale efektem ma być cichsza, bezpieczniejsza i bardziej niezawodna sieć tramwajowa.

