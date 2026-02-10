Warszawę czeka kolejny intensywny rok remontów torowisk

Od kwietnia do końca listopada Warszawiacy muszą się przyszykować na duże remonty torów tramwajowych. W planach Tramwajów Warszawskich jest 36 zadań i prace na niemal 12,5 km torów. Największe utrudnienia przypadną na lato.



Przed nami kolejny sezon remontowy na stołecznych torowiskach. Plan jest ambitny – 36 zadań, prawie 12,5 kilometra toru pojedynczego i prace rozłożone od wiosny aż do późnej jesieni. Największe roboty zaplanowano na miesiące letnie, kiedy ruch pasażerski jest mniejszy, ale i tak kierowcy oraz pasażerowie muszą przygotować się na zmiany.

Mapa remontów torów tramwajowych w 2026 roku Foto: mat. pras.

Aleje Jerozolimskie i most Poniatowskiego

Jednym z największych wyzwań będzie ciąg Alej Jerozolimskich. Prace obejmą m.in. wymianę przyrządów wyrównawczych na wiadukcie mostu Poniatowskiego, odcinkową wymianę szyn między pl. Starynkiewicza a Rondem Waszyngtona oraz przebudowę skrzyżowania torów na Rondzie Dmowskiego. To oznacza około dwóch miesięcy wyłączenia ruchu tramwajowego w II i III kwartale roku.

Węzeł Kino Femina i Wolska – Solidarności

Spore zmiany czekają też rejon Kina Femina oraz ciąg Wolska – al. „Solidarności”. Zaplanowano remont torowiska na skrzyżowaniu przy Feminie, wymianę rozjazdów i zwrotnic, przebudowę platform przystankowych, przejść dla pieszych w torowisku oraz nawierzchni asfaltowej. Dodatkowo remontowane będą odcinki od Zajezdni Wola do ul. Żelaznej i od Feminy do pl. Bankowego. Całość potrwa około dwóch miesięcy w III kwartale, w dwóch etapach.