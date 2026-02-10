Warszawę czeka kolejny intensywny rok remontów torowisk

Na finiszu jest modernizacja torowiska w ciągu ul. Grójeckiej, którą w zeszłym roku intensywnie zajmowali się robotnicy
Przed nami kolejny sezon remontowy na stołecznych torowiskach. Plan jest ambitny – 36 zadań, prawie 12,5 kilometra toru pojedynczego i prace rozłożone od wiosny aż do późnej jesieni. Największe roboty zaplanowano na miesiące letnie, kiedy ruch pasażerski jest mniejszy, ale i tak kierowcy oraz pasażerowie muszą przygotować się na zmiany.
Mapa remontów torów tramwajowych w 2026 roku
Jednym z największych wyzwań będzie ciąg Alej Jerozolimskich. Prace obejmą m.in. wymianę przyrządów wyrównawczych na wiadukcie mostu Poniatowskiego, odcinkową wymianę szyn między pl. Starynkiewicza a Rondem Waszyngtona oraz przebudowę skrzyżowania torów na Rondzie Dmowskiego. To oznacza około dwóch miesięcy wyłączenia ruchu tramwajowego w II i III kwartale roku.
Spore zmiany czekają też rejon Kina Femina oraz ciąg Wolska – al. „Solidarności”. Zaplanowano remont torowiska na skrzyżowaniu przy Feminie, wymianę rozjazdów i zwrotnic, przebudowę platform przystankowych, przejść dla pieszych w torowisku oraz nawierzchni asfaltowej. Dodatkowo remontowane będą odcinki od Zajezdni Wola do ul. Żelaznej i od Feminy do pl. Bankowego. Całość potrwa około dwóch miesięcy w III kwartale, w dwóch etapach.
Na finiszu jest modernizacja torowiska w ciągu ul. Grójeckiej. Ostatni odcinek, od pl. Narutowicza do pl. Zawiszy, zostanie zamknięty na około miesiąc w III kwartale. To końcówka dużego projektu, który od lat zmienia tę część miasta.
Najdłuższe utrudnienia czekają pasażerów na południowym odcinku ul. Puławskiej. Remont torowiska między pętlami Metro Wilanowska i Wyścigi potrwa około 3,5 miesiąca, od III do IV kwartału. Prace będą prowadzone etapami, ale ruch tramwajowy na tym odcinku zostanie czasowo wstrzymany.
Remonty torów będą też ściśle powiązane z innymi miejskimi inwestycjami. W II kwartale zaplanowano prace przy przejeździe Towarowa/Grzybowska, skoordynowane z działaniami SZRM, co oznacza około 1,5 miesiąca bez tramwajów. Z kolei w III kwartale, we współpracy z Veolią, wyłączony zostanie ruch tramwajowy w al. Niepodległości między Nowowiejską a Trasą Łazienkowską – na czas remontu komory ciepłowniczej.
Dokładne terminy poszczególnych zamknięć są jeszcze w trakcie uzgodnień. Miasto zapowiada, że szczegółowe informacje będą podawane bliżej rozpoczęcia konkretnych prac. Oprócz dużych inwestycji zaplanowano także wiele mniejszych, krótszych remontów rozrzuconych po całej Warszawie.
Jedno jest pewne – ten sezon będzie intensywny. Za utrudnienia drogowcy i tramwajarze już teraz przepraszają, ale efektem ma być cichsza, bezpieczniejsza i bardziej niezawodna sieć tramwajowa.