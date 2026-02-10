Walentynkowy prezent pod gwiazdami. Vouchery na „Sen nocy letniej” już w sprzedaży

Bilet na przedstawienie to obietnica letniego wieczoru w Ogrodach Zamku Królewskiego przy Arkadach Kubickiego, gdzie teatr spotka się z naturą, zapachem zieleni i magią nocy.
Walentynki są już w tę sobotę, a jeśli ktoś szuka prezentu z efektem „wow”, Warszawa podsuwa gotowe rozwiązanie. Do sprzedaży trafiła limitowana pula voucherów na spektakl „Sen nocy letniej” w reżyserii Jakuba Krofty, który otworzy nowy, letni projekt teatralny „Szekspir pod Gwiazdami”. To zaproszenie na romantyczny wieczór pod rozgwieżdżonym niebem – w jednym z najpiękniejszych miejsc w stolicy.
Voucher na „Sen nocy letniej” to coś więcej niż bilet. To obietnica letniego wieczoru w Ogrodach Zamku Królewskiego przy Arkadach Kubickiego, gdzie teatr spotka się z naturą, zapachem zieleni i magią nocy. Spektakl będzie grany od 11 lipca do 19 sierpnia 2026 roku, od wtorku do soboty, na plenerowej scenie w samym sercu Warszawy.
Limitowana edycja voucherów dostępna jest już teraz na stronie www.szekspirpodgwiazdami.pl – i wszystko wskazuje na to, że to jeden z bardziej oryginalnych pomysłów na walentynkowy prezent w tym roku.
„Szekspir pod Gwiazdami” to nowy, cykliczny projekt artystyczny, który ma na stałe wpisać się w wakacyjny krajobraz kulturalny stolicy. Jego inauguracją będzie premiera „Snu nocy letniej” – najbardziej romantycznej komedii Williama Szekspira. Premiera zaplanowana jest na 11 lipca 2026 roku.
To historia o miłości, która wymyka się rozsądkowi, o zauroczeniu, zazdrości i emocjach silniejszych niż logika. Idealna na letni wieczór – lekka, zmysłowa i pełna magii.
Na scenie pojawi się wyjątkowa obsada, złożona z aktorów, którzy na co dzień nie spotykają się w jednym teatrze. W spektaklu zagrają m.in. Małgorzata Kożuchowska i Anita Sokołowska (wymiennie), Grzegorz Małecki, Bartosz Bielenia, Dobromir Dymecki, Anna Smołowik, a także Julia Totoszko, Wojciech Solarz czy Sebastian Perdek.
Spektakl połączy teatr dramatyczny z muzyką wykonywaną na żywo, choreografią i baśniową oprawą wizualną. Plenerowa scena, światło, kostiumy i nocna atmosfera mają stworzyć oniryczny świat, w którym granica między snem a jawą przestaje istnieć.
Jeśli więc w tym roku Walentynki mają być inne niż zwykle, voucher na „Sen nocy letniej” może okazać się strzałem w dziesiątkę.