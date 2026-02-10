Walentynkowy prezent pod gwiazdami. Vouchery na „Sen nocy letniej” już w sprzedaży

Zamiast kwiatów i czekoladek – teatr pod gwiazdami. Z okazji Walentynek ruszyła sprzedaż limitowanych voucherów na spektakl „Sen nocy letniej”, który latem 2026 roku zagości w Ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie.



Walentynki są już w tę sobotę, a jeśli ktoś szuka prezentu z efektem „wow”, Warszawa podsuwa gotowe rozwiązanie. Do sprzedaży trafiła limitowana pula voucherów na spektakl „Sen nocy letniej” w reżyserii Jakuba Krofty, który otworzy nowy, letni projekt teatralny „Szekspir pod Gwiazdami”. To zaproszenie na romantyczny wieczór pod rozgwieżdżonym niebem – w jednym z najpiękniejszych miejsc w stolicy.

Teatr idealny na prezent walentynkowy

Voucher na „Sen nocy letniej” to coś więcej niż bilet. To obietnica letniego wieczoru w Ogrodach Zamku Królewskiego przy Arkadach Kubickiego, gdzie teatr spotka się z naturą, zapachem zieleni i magią nocy. Spektakl będzie grany od 11 lipca do 19 sierpnia 2026 roku, od wtorku do soboty, na plenerowej scenie w samym sercu Warszawy.

Limitowana edycja voucherów dostępna jest już teraz na stronie www.szekspirpodgwiazdami.pl – i wszystko wskazuje na to, że to jeden z bardziej oryginalnych pomysłów na walentynkowy prezent w tym roku.