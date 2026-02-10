-0.6°C
Życie Warszawy
Walentynkowy prezent pod gwiazdami. Vouchery na „Sen nocy letniej” już w sprzedaży

Publikacja: 10.02.2026 17:00

Bilet na przedstawienie to obietnica letniego wieczoru w Ogrodach Zamku Królewskiego przy Arkadach Kubickiego, gdzie teatr spotka się z naturą, zapachem zieleni i magią nocy.

Foto: Marcin Włodarczyk

M.B.
Zamiast kwiatów i czekoladek – teatr pod gwiazdami. Z okazji Walentynek ruszyła sprzedaż limitowanych voucherów na spektakl „Sen nocy letniej”, który latem 2026 roku zagości w Ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie.

Walentynki są już w tę sobotę, a jeśli ktoś szuka prezentu z efektem „wow”, Warszawa podsuwa gotowe rozwiązanie. Do sprzedaży trafiła limitowana pula voucherów na spektakl „Sen nocy letniej” w reżyserii Jakuba Krofty, który otworzy nowy, letni projekt teatralny „Szekspir pod Gwiazdami”. To zaproszenie na romantyczny wieczór pod rozgwieżdżonym niebem – w jednym z najpiękniejszych miejsc w stolicy.

Teatr idealny na prezent walentynkowy

Voucher na „Sen nocy letniej” to coś więcej niż bilet. To obietnica letniego wieczoru w Ogrodach Zamku Królewskiego przy Arkadach Kubickiego, gdzie teatr spotka się z naturą, zapachem zieleni i magią nocy. Spektakl będzie grany od 11 lipca do 19 sierpnia 2026 roku, od wtorku do soboty, na plenerowej scenie w samym sercu Warszawy.

Limitowana edycja voucherów dostępna jest już teraz na stronie www.szekspirpodgwiazdami.pl – i wszystko wskazuje na to, że to jeden z bardziej oryginalnych pomysłów na walentynkowy prezent w tym roku.

W spektaklu zagrają m.in. Małgorzata Kożuchowska i Anita Sokołowska (wymiennie), Grzegorz Małecki, Bartosz Bielenia, Dobromir Dymecki, Anna Smołowik, a także Julia Totoszko, Wojciech Solarz czy Sebastian Perdek.

Foto: mat. pras.

„Sen nocy letniej” otworzy nowy projekt kulturalny Warszawy

„Szekspir pod Gwiazdami” to nowy, cykliczny projekt artystyczny, który ma na stałe wpisać się w wakacyjny krajobraz kulturalny stolicy. Jego inauguracją będzie premiera „Snu nocy letniej” – najbardziej romantycznej komedii Williama Szekspira. Premiera zaplanowana jest na 11 lipca 2026 roku.

To historia o miłości, która wymyka się rozsądkowi, o zauroczeniu, zazdrości i emocjach silniejszych niż logika. Idealna na letni wieczór – lekka, zmysłowa i pełna magii.

Gwiazdy na jednej scenie

Na scenie pojawi się wyjątkowa obsada, złożona z aktorów, którzy na co dzień nie spotykają się w jednym teatrze. W spektaklu zagrają m.in. Małgorzata Kożuchowska i Anita Sokołowska (wymiennie), Grzegorz Małecki, Bartosz Bielenia, Dobromir Dymecki, Anna Smołowik, a także Julia Totoszko, Wojciech Solarz czy Sebastian Perdek.

