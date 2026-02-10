Dzielnicowi z Rembertowa sprawdzają pustostany

Mundurowi odwiedzają przede wszystkim opuszczone budynki, altanki na terenach ogródków działkowych oraz klatki schodowe.
Dzielnicowi podczas codziennych obchodów koncentrują się na rejonach, które mogą służyć za tymczasowe schronienie. Mundurowi odwiedzają przede wszystkim opuszczone budynki, altanki na terenach ogródków działkowych oraz klatki schodowe.
Szczególną uwagę poświęcają również okolicom stacji kolejowej i przystanków komunikacji miejskiej, gdzie często przebywają osoby narażone na wychłodzenie. Działania te nie ograniczają się jedynie do osób bezdomnych – wsparcie kierowane jest także do mieszkańców samotnych i starszych, którzy mogą mieć trudności z przetrwaniem mroźnych dni.
Skuteczność działań policji w dużej mierze zależy od współdziałania z innymi instytucjami oraz wrażliwości lokalnej społeczności. Funkcjonariusze reagują na każdy sygnał od mieszkańców, ponieważ to właśnie czujność sąsiedzka często staje się kluczowa w sytuacjach kryzysowych.
Szybka informacja przekazana odpowiednim służbom pozwala na natychmiastowe dotarcie z pomocą tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna, i zapobiega tragicznym skutkom niskich temperatur.
W przypadku zauważenia osoby, której życie lub zdrowie może być zagrożone z powodu mrozu, należy niezwłocznie skorzystać z numeru alarmowego 112. Policjanci przypominają również o istnieniu specjalnej, całodobowej infolinii o numerze 987. Jest ona bezpłatna i dedykowana wszystkim mieszkańcom województwa mazowieckiego. Pod tym numerem można uzyskać szczegółowe informacje o placówkach pomocowych, jadłodajniach oraz noclegowniach dostępnych dla osób potrzebujących wsparcia w tym trudnym okresie.
Apel o czujność dotyczy nie tylko pomocy ludziom, ale również zwierzętom, które równie dotkliwie odczuwają skutki zimy. Reagowanie na cudzą krzywdę lub trudną sytuację bytową jest wyrazem empatii i społecznej odpowiedzialności. Pamiętajmy, że jeden telefon wykonany w odpowiednim momencie może uratować komuś życie. Nie bójmy się zgłaszać naszych spostrzeżeń, ponieważ w starciu z silnym mrozem liczy się każda minuta.