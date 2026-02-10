Dzielnicowi z Rembertowa sprawdzają pustostany

Niskie temperatury to realne zagrożenie dla zdrowia i życia. Policjanci z Rembertowa regularnie kontrolują miejsca, w których osoby w kryzysie bezdomności szukają schronienia przed zimnem, oferując im niezbędne wsparcie i informacje o pomocy.



Dzielnicowi podczas codziennych obchodów koncentrują się na rejonach, które mogą służyć za tymczasowe schronienie. Mundurowi odwiedzają przede wszystkim opuszczone budynki, altanki na terenach ogródków działkowych oraz klatki schodowe.

Skuteczność działań policji w dużej mierze zależy od współdziałania z innymi instytucjami oraz wrażliwości lokalnej społeczności.

Szczególną uwagę poświęcają również okolicom stacji kolejowej i przystanków komunikacji miejskiej, gdzie często przebywają osoby narażone na wychłodzenie. Działania te nie ograniczają się jedynie do osób bezdomnych – wsparcie kierowane jest także do mieszkańców samotnych i starszych, którzy mogą mieć trudności z przetrwaniem mroźnych dni.

Działania te nie ograniczają się jedynie do osób bezdomnych – wsparcie kierowane jest także do mieszkańców samotnych i starszych Foto: policja

Współpraca dla ratowania życia

Funkcjonariusze reagują na każdy sygnał od mieszkańców, ponieważ to właśnie czujność sąsiedzka często staje się kluczowa w sytuacjach kryzysowych.