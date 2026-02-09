Bezpieczeństwo w Wesołej. Jak się przygotować?

Mieszkańcy Wesołej mogą wziąć udział w bezpłatnych warsztatach z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności. Eksperci nauczą uczestników, jak reagować na alarmy, udzielać pierwszej pomocy oraz skutecznie chronić się przed zagrożeniami w sieci.



Wydarzenie odbędzie się 15 lutego 2026 roku w murach Szkoły Podstawowej nr 385 przy ulicy Klimatycznej 1. Zajęcia zaplanowano w godz. 10-13. Warsztaty mają charakter praktyczny, a poprowadzą je profesjonaliści, którzy na co dzień dbają o bezpieczeństwo obywateli – instruktorzy z 18. Stołecznej Brygady Obrony Terytorialnej oraz strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesołej.

Czego nauczą się uczestnicy

Program spotkania obejmuje kluczowe zagadnienia, które mogą okazać się niezbędne w sytuacjach zagrożenia. Instruktorzy wyjaśnią znaczenie poszczególnych sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych. Uczestnicy dowiedzą się również, jak przygotować siebie i swoje najbliższe otoczenie na nieprzewidziane zdarzenia oraz jak sprawnie przeprowadzić ewakuację. Ważnym punktem szkolenia będzie nauka pierwszej pomocy i działań pomocowych.

Foto: mat. pras.

Bezpieczeństwo w świecie cyfrowym

Oprócz umiejętności stricte fizycznych, warsztaty poruszą kwestię bezpieczeństwa w internecie. W dobie powszechnej cyfryzacji umiejętność rozpoznawania dezinformacji i dbania o higienę cyfrową staje się fundamentem nowoczesnej obrony cywilnej. Specjaliści podpowiedzą, jak weryfikować docierające do nas wiadomości i nie ulegać manipulacjom w sieci.