Bezpieczeństwo w Wesołej. Jak się przygotować?

Instruktorami na warsztatach będą instruktorzy z 18. Stołecznej Brygady Obrony Terytorialnej oraz strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesołej.
Wydarzenie odbędzie się 15 lutego 2026 roku w murach Szkoły Podstawowej nr 385 przy ulicy Klimatycznej 1. Zajęcia zaplanowano w godz. 10-13. Warsztaty mają charakter praktyczny, a poprowadzą je profesjonaliści, którzy na co dzień dbają o bezpieczeństwo obywateli – instruktorzy z 18. Stołecznej Brygady Obrony Terytorialnej oraz strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesołej.
Program spotkania obejmuje kluczowe zagadnienia, które mogą okazać się niezbędne w sytuacjach zagrożenia. Instruktorzy wyjaśnią znaczenie poszczególnych sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych. Uczestnicy dowiedzą się również, jak przygotować siebie i swoje najbliższe otoczenie na nieprzewidziane zdarzenia oraz jak sprawnie przeprowadzić ewakuację. Ważnym punktem szkolenia będzie nauka pierwszej pomocy i działań pomocowych.
Oprócz umiejętności stricte fizycznych, warsztaty poruszą kwestię bezpieczeństwa w internecie. W dobie powszechnej cyfryzacji umiejętność rozpoznawania dezinformacji i dbania o higienę cyfrową staje się fundamentem nowoczesnej obrony cywilnej. Specjaliści podpowiedzą, jak weryfikować docierające do nas wiadomości i nie ulegać manipulacjom w sieci.
Udział w szkoleniu jest całkowicie darmowy, jednak oferta skierowana jest wyłącznie do osób pełnoletnich. Ze względu na warsztatowy charakter spotkania liczba miejsc jest ograniczona, dlatego warto pospieszyć się z decyzją – o wpisaniu na listę decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapisy przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00. Można zgłosić się telefonicznie pod numerem 22 443 11 82 lub wysłać wiadomość e-mail na adres [email protected]. To dobra okazja, by w swobodnej atmosferze zdobyć wiedzę, która może mieć ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa całej lokalnej społeczności.