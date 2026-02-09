-7.3°C
Archeolodzy wracają na teren Pałacu Brühla

Publikacja: 09.02.2026 09:15

Pałac Brühla przed wojną pełnił funkcję siedziby Ministerstwa Spraw Zagranicznych i był uznawany za jedną z najpiękniejszych budowli w mieście.

Foto: mat. pras.

M.B.
Rusza kolejny etap prac związanych z odbudową historycznego centrum stolicy. Archeolodzy przygotowują się do zbadania ponad 8 tys. mkw. terenu, który od zakończenia II wojny światowej pozostawał niedostępny dla badaczy.

W samym centrum Warszawy, na północny zachód od Placu Piłsudskiego, rozpoczęły się intensywne przygotowania do nowych badań terenowych. Obszar dawnego Pałacu Brühla został już ogrodzony i odpowiednio oczyszczony.

Foto: mat. pras.

Dla historyków i mieszkańców to moment szczególny – będą to pierwsze tak kompleksowe wykopaliska w tym miejscu od czasu powojennego uprzątania gruzów. Gdy tylko pogoda na to pozwoli, specjaliści rozpoczną eksplorację terenu, szukając pozostałości dawnej architektury.

Foto: mat. pras.

Ochrona przyrody i formalności

Zanim na miejsce mogli wejść badacze, konieczne było dopełnienie licznych procedur administracyjnych. Inwestor uzyskał niezbędne decyzje środowiskowe, które określają, jak dbać o okoliczną zieleń i zwierzęta.

Foto: mat. arch.

Choć prace wymagają usunięcia drzew i krzewów kolidujących z fundamentami, każda wycięta roślina zostanie zastąpiona nowym nasadzeniem w stosunku jeden do jednego. Szczególną opieką otoczono dęby z Alei Drzew Pamięci – te cenne okazy nie zostaną wycięte, lecz przesadzone w inne bezpieczne miejsce.

Skarby ukryte pod ziemią

Dotychczasowe prace w sąsiedztwie przyniosły sensacyjne efekty. Do tej pory udało się skatalogować niemal 10 tys. zabytkowych przedmiotów. Wśród najciekawszych znalezisk wymienia się fragment tablicy fundacyjnej z Zamku Królewskiego oraz rzeźbę z napisem Chwała.

Foto: mat. pras.

Nowy etap badań ma dostarczyć jeszcze więcej informacji o dawnych technikach budowlanych i materiałach. Dokumentacja tworzona przy użyciu nowoczesnych skanerów 3D pozwoli na niezwykle precyzyjne odtworzenie budynków tak, aby wyglądały identycznie jak w sierpniu 1939 roku.

Zwycięska koncepcja konkursowa autorstwa WXCA Group sp. z o.o.
Rekonstrukcja Pałacu Saskiego
Ruszyły negocjacje w sprawie projektu odbudowy
Historia, która odżywa na nowo

Pałac Brühla przed wojną pełnił funkcję siedziby Ministerstwa Spraw Zagranicznych i był uznawany za jedną z najpiękniejszych budowli w mieście. Został zniszczony przez Niemców pod koniec 1944 roku. Choć o jego odbudowie dyskutowano od dziesięcioleci, dopiero teraz proces ten stał się faktem. Dzisiejsze prace to nie tylko wykopaliska, ale przede wszystkim przywracanie Warszawie utraconego fragmentu jej tożsamości!

