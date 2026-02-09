Archeolodzy wracają na teren Pałacu Brühla

Pałac Brühla przed wojną pełnił funkcję siedziby Ministerstwa Spraw Zagranicznych i był uznawany za jedną z najpiękniejszych budowli w mieście.
W samym centrum Warszawy, na północny zachód od Placu Piłsudskiego, rozpoczęły się intensywne przygotowania do nowych badań terenowych. Obszar dawnego Pałacu Brühla został już ogrodzony i odpowiednio oczyszczony.
Plan wygrodzeń terenu związanych z badaniami poprzedzającymi odbudowę Pałaców Bruhla i Saskiego
Dla historyków i mieszkańców to moment szczególny – będą to pierwsze tak kompleksowe wykopaliska w tym miejscu od czasu powojennego uprzątania gruzów. Gdy tylko pogoda na to pozwoli, specjaliści rozpoczną eksplorację terenu, szukając pozostałości dawnej architektury.
Zdjęcie z lotu ptaka odsłoniętych fundamentów na styku Pałaców Bruhla i Saskiego
Zanim na miejsce mogli wejść badacze, konieczne było dopełnienie licznych procedur administracyjnych. Inwestor uzyskał niezbędne decyzje środowiskowe, które określają, jak dbać o okoliczną zieleń i zwierzęta.
Pałace Saski i Bruhla oraz kamienice przy Królewskiej oraz Plac Piłsudskiego - wizytówka przedwojennej Warszawy
Choć prace wymagają usunięcia drzew i krzewów kolidujących z fundamentami, każda wycięta roślina zostanie zastąpiona nowym nasadzeniem w stosunku jeden do jednego. Szczególną opieką otoczono dęby z Alei Drzew Pamięci – te cenne okazy nie zostaną wycięte, lecz przesadzone w inne bezpieczne miejsce.
Dotychczasowe prace w sąsiedztwie przyniosły sensacyjne efekty. Do tej pory udało się skatalogować niemal 10 tys. zabytkowych przedmiotów. Wśród najciekawszych znalezisk wymienia się fragment tablicy fundacyjnej z Zamku Królewskiego oraz rzeźbę z napisem Chwała.
Jak dotąd jedno z najbardziej symbolicznych odkryć prac archeologicznych prowadzonych na terenie zburzonych Pałaców to fragment rzeżby Chwała, która przeleżała w ziemi od końca II wojny światowej.
Nowy etap badań ma dostarczyć jeszcze więcej informacji o dawnych technikach budowlanych i materiałach. Dokumentacja tworzona przy użyciu nowoczesnych skanerów 3D pozwoli na niezwykle precyzyjne odtworzenie budynków tak, aby wyglądały identycznie jak w sierpniu 1939 roku.
Pałac Brühla przed wojną pełnił funkcję siedziby Ministerstwa Spraw Zagranicznych i był uznawany za jedną z najpiękniejszych budowli w mieście. Został zniszczony przez Niemców pod koniec 1944 roku. Choć o jego odbudowie dyskutowano od dziesięcioleci, dopiero teraz proces ten stał się faktem. Dzisiejsze prace to nie tylko wykopaliska, ale przede wszystkim przywracanie Warszawie utraconego fragmentu jej tożsamości!