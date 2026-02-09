Archeolodzy wracają na teren Pałacu Brühla

Rusza kolejny etap prac związanych z odbudową historycznego centrum stolicy. Archeolodzy przygotowują się do zbadania ponad 8 tys. mkw. terenu, który od zakończenia II wojny światowej pozostawał niedostępny dla badaczy.



W samym centrum Warszawy, na północny zachód od Placu Piłsudskiego, rozpoczęły się intensywne przygotowania do nowych badań terenowych. Obszar dawnego Pałacu Brühla został już ogrodzony i odpowiednio oczyszczony.

Plan wygrodzeń terenu związanych z badaniami poprzedzającymi odbudowę Pałaców Bruhla i Saskiego Foto: mat. pras.

Dla historyków i mieszkańców to moment szczególny – będą to pierwsze tak kompleksowe wykopaliska w tym miejscu od czasu powojennego uprzątania gruzów. Gdy tylko pogoda na to pozwoli, specjaliści rozpoczną eksplorację terenu, szukając pozostałości dawnej architektury.

Zdjęcie z lotu ptaka odsłoniętych fundamentów na styku Pałaców Bruhla i Saskiego Foto: mat. pras.

Ochrona przyrody i formalności

Zanim na miejsce mogli wejść badacze, konieczne było dopełnienie licznych procedur administracyjnych. Inwestor uzyskał niezbędne decyzje środowiskowe, które określają, jak dbać o okoliczną zieleń i zwierzęta.