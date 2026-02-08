Skarbówka przestrzega przed oszustami. „Trzeba dokładnie sprawdzać adresy”

Przed oszustami podszywającymi się pod urzędy skarbowe przestrzega Izba Administracji Skarbowej w Warszawie.



Oszuści podszywający się pod urzędy skarbowe wysyłają fałszywe wiadomości e-mail z załącznikami. Próbują w ten sposób wyłudzić poufne informacje, takie jak: dane osobowe, numery kont bankowych, adresy i hasła poczty elektronicznej.

Wiadomości e-mail podszywające się pod urząd skarbowy

Wysyłają oni fałszywe wiadomości e-mail, w których zachęcają do otwarcia załącznika z powiadomieniem od naczelnika urzędu skarbowego. Jest to próba wyłudzenia informacji.

„Prosimy sprawdzać dokładnie adresy, z których przychodzą wiadomości. Jeśli otrzymałeś podejrzaną wiadomość e-mail albo masz wątpliwości co do jej autentyczności, skontaktuj się z infolinią KAS: 22 330 03 30 lub najbliższym urzędem skarbowym” – napisali pracownicy izby skarbowej w komunikacie.

Urzędnicy skarbowi podpowiadają, by zwracać uwagę na adresy e-mail, z których przesyłane są wiadomości oraz podawane adresy stron. Najczęściej różnią się jedną literą od prawidłowych adresów. Przykładowo fałszywy adres to: [email protected], a prawidłowy: [email protected].