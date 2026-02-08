Skarbówka przestrzega przed oszustami. „Trzeba dokładnie sprawdzać adresy”

Oszuści podszywający się pod urzędy skarbowe wysyłają fałszywe wiadomości e-mail z załącznikami.
Oszuści podszywający się pod urzędy skarbowe wysyłają fałszywe wiadomości e-mail z załącznikami. Próbują w ten sposób wyłudzić poufne informacje, takie jak: dane osobowe, numery kont bankowych, adresy i hasła poczty elektronicznej.
Wysyłają oni fałszywe wiadomości e-mail, w których zachęcają do otwarcia załącznika z powiadomieniem od naczelnika urzędu skarbowego. Jest to próba wyłudzenia informacji.
„Prosimy sprawdzać dokładnie adresy, z których przychodzą wiadomości. Jeśli otrzymałeś podejrzaną wiadomość e-mail albo masz wątpliwości co do jej autentyczności, skontaktuj się z infolinią KAS: 22 330 03 30 lub najbliższym urzędem skarbowym” – napisali pracownicy izby skarbowej w komunikacie.
Urzędnicy skarbowi podpowiadają, by zwracać uwagę na adresy e-mail, z których przesyłane są wiadomości oraz podawane adresy stron. Najczęściej różnią się jedną literą od prawidłowych adresów. Przykładowo fałszywy adres to: [email protected], a prawidłowy: [email protected].
Różnice są też przy podawaniu nazwy strony. Fałszywy adres to: www.mazowikie.kas.gov.pl, zaś prawidłowy: www.mazowieckie.kas.gov.pl.
Należy pamiętać, aby nigdy nie podawać nikomu poufnych informacji, zwłaszcza po otrzymaniu podejrzanych wiadomości e-mail czy SMS zawierających prośbę o udostępnienie danych.
Jeżeli otrzymana wiadomość e-mail lub SMS budzi nasze wątpliwości, lub gdy ktoś zadzwonił i podał się za pracownika urzędu skarbowego, żądając wrażliwych informacji, warto zadzwonić i wyjaśnić tę sytuację na infolinii KAS: 22 330 03 30.
Urzędnicy skarbowi zachęcają również do korzystania z platformy CERT, która służy do zgłaszania wszelkich incydentów w zakresie cyberbezpieczeństwa.