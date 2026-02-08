Po raz szesnasty Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy ogłasza konkurs na udział w produkcji filmowej. Podstawowe kryterium dla zgłaszanych projektów to powiązanie produkcji z Warszawą i województwem mazowieckim. Łączny budżet konkursu to ponad trzy miliony złotych.



Budżet konkursu pochodzi ze środków samorządu województwa mazowieckiego oraz Warszawy i wynosi łącznie 3,2 mln zł brutto.

Koproducent z wkładem finansowym

Mazowiecki Instytut Kultury, operator Funduszu, będzie uczestniczył w projektach wyłonionych w wyniku konkursu jako koproducent z wkładem finansowym. Środki uzyskane w wyniku konkursu muszą być wydatkowane w 2026 roku.

Termin składania wniosków upływa 19 lutego o godz. 16:00. Wnioski składa się w formie elektronicznej wyłącznie za pośrednictwem formularza aplikacyjnego pod rygorem nieważności.

Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy

MWFF jest finansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy, Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckiego Instytutu Kultury.

W ramach corocznego konkursu wsparł ponad 120 filmów, w tym takie tytuły jak: „Zimna wojna”, „Fuga”, „Ostatnia rodzina”, „Body/Ciało”, „Symfonia Fabryki Ursus”, „Wszystkie nieprzespane noce”, „Ikar. Legenda Mietka Kosza”, „Czarny młyn”, „Film balkonowy”, “Chopin, Chopin” czy “Wielka Warszawska”.