Życie Warszawy
Nowe mieszkania TBS na Pradze-Północ. Inwestycja przy Jagiellońskiej 47 na półmetku

Publikacja: 07.02.2026 10:46

W nowej inwestycji na północnej Pradze znajdzie się 207 mieszkań z niskimi czynszami

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
Na Pradze-Północ zawisła wiecha na nowym budynku TBS Warszawa Północ. Inwestycja przy ul. Jagiellońskiej 47 osiągnęła półmetek prac. W 2027 roku do użytku zostanie oddanych 207 nowoczesnych lokali mieszkalnych dla Warszawiaków.

Budowa siedmiopiętrowego domu wielorodzinnego przy ulicy Jagiellońskiej 47 wkracza w decydującą fazę realizacji. To przedsięwzięcie stanowi istotny element warszawskiej polityki mieszkaniowej, mającej na celu zwiększenie dostępności lokali o wysokim standardzie przy zachowaniu umiarkowanych kosztów najmu. Inwestycja, realizowana przez towarzystwo budownictwa społecznego, łączy w sobie nowoczesne rozwiązania architektoniczne z dbałością o integrację społeczną i ekologię.

Tradycyjna wiecha nad Pragą. Relacja z placu budowy

Na szczycie powstającej konstrukcji oficjalnie zawisła wiecha, co zgodnie z wielowiekową tradycją budowlaną symbolizuje zakończenie najważniejszego i najtrudniejszego etapu prac konstrukcyjnych. Podczas uroczystości na placu budowy przedstawiciele ratusza oraz wykonawcy podkreślali sprawne tempo realizacji inwestycji. Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta Warszawy, zaznaczyła, że od momentu wmurowania kamienia węgielnego minęło zaledwie kilka miesięcy, co potwierdza determinację miasta w szybkim powiększaniu zasobów lokalowych. Sławomir Potapowicz, wiceprzewodniczący Rady m.st. Warszawy, dodał, że inwestycja ta jest dowodem na skuteczną realizację założeń samorządu, która mimo obiektywnych przeszkód rynkowych systematycznie zaspokaja potrzeby różnych grup społecznych.

Wizualizacja budynku TBS przy ul. Jagiellońskiej

Dom przy Jagiellońskiej 47 w liczbach

Nowy budynek na Pradze-Północ to obiekt o siedmiu kondygnacjach naziemnych, w którym znajdzie się łącznie 207 mieszkań. Projektanci od samego początku kładli nacisk na pełną inkluzywność, dzięki czemu cała przestrzeń została w pełni dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Poza standardowymi lokalami w budynku przewidziano czternaście mieszkań wspomaganych, które zapewnią bezpieczne warunki do życia osobom wymagającym dodatkowego wsparcia. Istotnym elementem misji społecznej tego projektu jest również wydzielenie jednego lokalu na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej. Pod budynkiem znajdzie się garaż podziemny, a na zewnątrz zaplanowano liczne udogodnienia, w tym place zabaw oraz miejsca dedykowane rowerzystom.

Technologiczny eko-flagowiec. Innowacje na Jagiellońskiej

Inwestycja przy Jagiellońskiej 47 wyróżnia się na mapie Warszawy zastosowaniem zaawansowanych technologii proekologicznych. Jednym z najbardziej innowacyjnych rozwiązań jest użycie specjalnej farby ekologicznej na elewacji, która posiada właściwości pochłaniania smogu i oczyszczania powietrza w najbliższym otoczeniu. Budynek będzie charakteryzował się wysoką energooszczędnością dzięki hybrydowemu systemowi grzewczemu. Ciepło dostarczane z sieci miejskiej będzie wspomagane przez powietrzne pompy ciepła służące do przygotowania ciepłej wody użytkowej, a na dachu zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna. Ważnym aspektem inwestycji jest również troska o przyrodę, ponieważ projekt zakłada zachowanie istniejącego starodrzewu oraz utworzenie mini parku z tyłu budynku, co stworzy zieloną enklawę dla przyszłych najemców.

Wizualizacja osiedla TBS przy ul. Jagiellońskiej

Gwarancja niskich czynszów

Całkowity koszt budowy nowego domu wynosi blisko 70 milionów złotych. Inwestycja jest finansowana w całości z budżetu miasta stołecznego Warszawy przy znacznym wsparciu z Funduszu Dopłat w ramach programu Banku Gospodarstwa Krajowego. Takie rozwiązanie finansowe jest kluczowe dla przyszłych lokatorów, ponieważ brak konieczności spłaty komercyjnego kredytu bankowego przez TBS pozwala na ustalenie stawek czynszu na poziomie znacznie niższym niż rynkowy. Od 2018 roku Warszawa pozyskała z bezzwrotnego wsparcia BGK około 410 milionów złotych, co umożliwia realizację ambitnych planów mieszkaniowych bez nadmiernego obciążania budżetów domowych przyszłych mieszkańców.

Harmonogram prac i przyszłość TBS

Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem prac, generalny wykonawca, firma ZAB-BUD, planuje doprowadzić budynek do stanu surowego zamkniętego do końca pierwszego kwartału 2026 roku. Całkowite zakończenie realizacji inwestycji wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie przewidziane jest na pierwszy kwartał 2027 roku. Oznacza to, że pierwsi lokatorzy będą mogli odebrać klucze do swoich mieszkań jeszcze w tym samym roku. Projekt przy Jagiellońskiej to jednak tylko część szerszej strategii TBS Warszawa Północ. Spółka aktywnie przygotowuje i realizuje kolejne inwestycje przy ulicach Kolskiej, Połczyńskiej czy Pomorskiej, które wraz z niedawno ukończonymi budynkami przy ulicy Rudnickiego zwiększą zasób lokalowy o blisko dziewięćset nowych mieszkań w różnych częściach miasta.

