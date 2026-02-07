Nowe mieszkania TBS na Pradze-Północ. Inwestycja przy Jagiellońskiej 47 na półmetku

Na Pradze-Północ zawisła wiecha na nowym budynku TBS Warszawa Północ. Inwestycja przy ul. Jagiellońskiej 47 osiągnęła półmetek prac. W 2027 roku do użytku zostanie oddanych 207 nowoczesnych lokali mieszkalnych dla Warszawiaków.



Budowa siedmiopiętrowego domu wielorodzinnego przy ulicy Jagiellońskiej 47 wkracza w decydującą fazę realizacji. To przedsięwzięcie stanowi istotny element warszawskiej polityki mieszkaniowej, mającej na celu zwiększenie dostępności lokali o wysokim standardzie przy zachowaniu umiarkowanych kosztów najmu. Inwestycja, realizowana przez towarzystwo budownictwa społecznego, łączy w sobie nowoczesne rozwiązania architektoniczne z dbałością o integrację społeczną i ekologię.

Tradycyjna wiecha nad Pragą. Relacja z placu budowy

Na szczycie powstającej konstrukcji oficjalnie zawisła wiecha, co zgodnie z wielowiekową tradycją budowlaną symbolizuje zakończenie najważniejszego i najtrudniejszego etapu prac konstrukcyjnych. Podczas uroczystości na placu budowy przedstawiciele ratusza oraz wykonawcy podkreślali sprawne tempo realizacji inwestycji. Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta Warszawy, zaznaczyła, że od momentu wmurowania kamienia węgielnego minęło zaledwie kilka miesięcy, co potwierdza determinację miasta w szybkim powiększaniu zasobów lokalowych. Sławomir Potapowicz, wiceprzewodniczący Rady m.st. Warszawy, dodał, że inwestycja ta jest dowodem na skuteczną realizację założeń samorządu, która mimo obiektywnych przeszkód rynkowych systematycznie zaspokaja potrzeby różnych grup społecznych.

Dom przy Jagiellońskiej 47 w liczbach

Nowy budynek na Pradze-Północ to obiekt o siedmiu kondygnacjach naziemnych, w którym znajdzie się łącznie 207 mieszkań. Projektanci od samego początku kładli nacisk na pełną inkluzywność, dzięki czemu cała przestrzeń została w pełni dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Poza standardowymi lokalami w budynku przewidziano czternaście mieszkań wspomaganych, które zapewnią bezpieczne warunki do życia osobom wymagającym dodatkowego wsparcia. Istotnym elementem misji społecznej tego projektu jest również wydzielenie jednego lokalu na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej. Pod budynkiem znajdzie się garaż podziemny, a na zewnątrz zaplanowano liczne udogodnienia, w tym place zabaw oraz miejsca dedykowane rowerzystom.