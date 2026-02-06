„Czyste Ferie 2026” w Warszawie. Tysiące policjantów, setki kontroli i twarde efekty

W czasie ferii funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 13 kilogramów substancji narkotycznych i psychotropowych.
W czasie ferii zimowych bezpieczeństwo dzieci i młodzieży znalazło się w centrum uwagi stołecznych policjantów. W ramach akcji „Czyste Ferie 2026” funkcjonariusze prowadzili codzienne działania na terenie całej aglomeracji warszawskiej. Celem było jedno: ograniczyć przestępczość narkotykową i namierzyć osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości.
Akcja była szeroko zakrojona i dobrze skoordynowana. Wzięło w niej udział aż 2691 policjantów – zarówno z pionu prewencji, jak i operacyjnego. Mundurowi pojawiali się w przestrzeni publicznej, ale też w miejscach wcześniej wytypowanych operacyjnie.
W działaniach uczestniczyło 2056 policjantów prewencji oraz 635 funkcjonariuszy pionu operacyjnego. Pracowali każdego dnia ferii, reagując na wszelkie sygnały łamania prawa. Szczególną uwagę zwracano na sytuacje, w których zachowanie dorosłych mogło stanowić zagrożenie dla nieletnich.
Kontrole obejmowały zarówno ulice, parki i osiedla, jak i lokale czy prywatne nieruchomości. Policjanci sprawdzali miejsca, w których mogło dochodzić do handlu narkotykami lub ukrywania się osób poszukiwanych.
Efekty akcji są konkretne. W trakcie „Czystych Ferii 2026” zatrzymano 224 osoby. Wśród nich było 67 osób podejrzanych o przestępstwa narkotykowe. Usłyszały one łącznie 63 zarzuty, głównie na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Równolegle prowadzono intensywne działania poszukiwawcze. Policjanci zatrzymali 144 osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości – w tym osoby ścigane listami gończymi, nakazami doprowadzenia oraz nieletnich przebywających poza kontrolą instytucjonalną.
Podczas akcji przeprowadzono 174 przeszukania oraz skontrolowano 879 miejsc potencjalnie związanych z obrotem narkotykami. Bilans robi wrażenie – funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 13 kilogramów substancji narkotycznych i psychotropowych.
Wśród nich znalazły się m.in. marihuana, amfetamina, mefedron, MDMA, kokaina, metamfetamina, heroina, LSD oraz produkty z THC, takie jak olejki, żelki czy ciastka.
„Czyste Ferie 2026” to nie była wyłącznie akcja nastawiona na zatrzymania. Policjanci podkreślają jej prewencyjny i rozpoznawczy charakter. Zebrane informacje i doświadczenia mają pomóc w jeszcze skuteczniejszym planowaniu kolejnych działań wymierzonych w przestępczość narkotykową.
Stołeczna policja zapowiada, że podobne inicjatywy będą kontynuowane. Bezpieczeństwo mieszkańców – zwłaszcza dzieci i młodzieży – pozostaje jednym z kluczowych priorytetów, a Warszawa ma pozostać miejscem, w którym można czuć się spokojnie także w czasie ferii.