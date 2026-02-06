„Czyste Ferie 2026” w Warszawie. Tysiące policjantów, setki kontroli i twarde efekty

Podczas ferii zimowych warszawska policja ruszyła z akcją „Czyste Ferie 2026”. Na ulice wyszło niemal 2700 funkcjonariuszy. Efekt? Setki kontroli, dziesiątki zatrzymań i ponad 13 kg narkotyków poza obiegiem.



W czasie ferii zimowych bezpieczeństwo dzieci i młodzieży znalazło się w centrum uwagi stołecznych policjantów. W ramach akcji „Czyste Ferie 2026” funkcjonariusze prowadzili codzienne działania na terenie całej aglomeracji warszawskiej. Celem było jedno: ograniczyć przestępczość narkotykową i namierzyć osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości.

Akcja była szeroko zakrojona i dobrze skoordynowana. Wzięło w niej udział aż 2691 policjantów – zarówno z pionu prewencji, jak i operacyjnego. Mundurowi pojawiali się w przestrzeni publicznej, ale też w miejscach wcześniej wytypowanych operacyjnie.

W działaniach uczestniczyło 2056 policjantów prewencji oraz 635 funkcjonariuszy pionu operacyjnego. Pracowali każdego dnia ferii, reagując na wszelkie sygnały łamania prawa. Szczególną uwagę zwracano na sytuacje, w których zachowanie dorosłych mogło stanowić zagrożenie dla nieletnich.

Kontrole obejmowały zarówno ulice, parki i osiedla, jak i lokale czy prywatne nieruchomości. Policjanci sprawdzali miejsca, w których mogło dochodzić do handlu narkotykami lub ukrywania się osób poszukiwanych.