1.1°C
999.2 hPa
Życie Warszawy
„Czyste Ferie 2026” w Warszawie. Tysiące policjantów, setki kontroli i twarde efekty

Publikacja: 06.02.2026 15:15

W czasie ferii funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 13 kilogramów substancji narkotycznych i psychotr

W czasie ferii funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 13 kilogramów substancji narkotycznych i psychotropowych.

Foto: policja

M.B.
Podczas ferii zimowych warszawska policja ruszyła z akcją „Czyste Ferie 2026”. Na ulice wyszło niemal 2700 funkcjonariuszy. Efekt? Setki kontroli, dziesiątki zatrzymań i ponad 13 kg narkotyków poza obiegiem.

W czasie ferii zimowych bezpieczeństwo dzieci i młodzieży znalazło się w centrum uwagi stołecznych policjantów. W ramach akcji „Czyste Ferie 2026” funkcjonariusze prowadzili codzienne działania na terenie całej aglomeracji warszawskiej. Celem było jedno: ograniczyć przestępczość narkotykową i namierzyć osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości.

Foto: policja

Akcja była szeroko zakrojona i dobrze skoordynowana. Wzięło w niej udział aż 2691 policjantów – zarówno z pionu prewencji, jak i operacyjnego. Mundurowi pojawiali się w przestrzeni publicznej, ale też w miejscach wcześniej wytypowanych operacyjnie.

Tysiące funkcjonariuszy na ulicach

W działaniach uczestniczyło 2056 policjantów prewencji oraz 635 funkcjonariuszy pionu operacyjnego. Pracowali każdego dnia ferii, reagując na wszelkie sygnały łamania prawa. Szczególną uwagę zwracano na sytuacje, w których zachowanie dorosłych mogło stanowić zagrożenie dla nieletnich.

Kontrole obejmowały zarówno ulice, parki i osiedla, jak i lokale czy prywatne nieruchomości. Policjanci sprawdzali miejsca, w których mogło dochodzić do handlu narkotykami lub ukrywania się osób poszukiwanych.

Foto: policja

Zatrzymania i zarzuty

Efekty akcji są konkretne. W trakcie „Czystych Ferii 2026” zatrzymano 224 osoby. Wśród nich było 67 osób podejrzanych o przestępstwa narkotykowe. Usłyszały one łącznie 63 zarzuty, głównie na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Równolegle prowadzono intensywne działania poszukiwawcze. Policjanci zatrzymali 144 osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości – w tym osoby ścigane listami gończymi, nakazami doprowadzenia oraz nieletnich przebywających poza kontrolą instytucjonalną.

Ponad 13 kilogramów narkotyków zabezpieczonych

Podczas akcji przeprowadzono 174 przeszukania oraz skontrolowano 879 miejsc potencjalnie związanych z obrotem narkotykami. Bilans robi wrażenie – funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 13 kilogramów substancji narkotycznych i psychotropowych.

Wśród nich znalazły się m.in. marihuana, amfetamina, mefedron, MDMA, kokaina, metamfetamina, heroina, LSD oraz produkty z THC, takie jak olejki, żelki czy ciastka.

