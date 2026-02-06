Ptasi Punkt Przyjęć już działa. Pomoc dla dzikich ptaków 24 h/dobę

Ptasi Punkt Przyjęć to ocieplony, w pełni wyposażony budynek zaprojektowany specjalnie dla potrzeb Ptasiego Azylu.
To rozwiązanie, na które czekali zarówno mieszkańcy, jak i wolontariusze. Przy warszawskim zoo, od strony Mostu Gdańskiego, otwarto Ptasi Punkt Przyjęć – innowacyjny obiekt umożliwiający całodobowe przekazywanie dzikich ptaków wymagających pomocy medycznej do Ptasiego Azylu. To projekt unikatowy w skali światowej i ogromne wsparcie dla miejskiej przyrody.
Ptasi Punkt Przyjęć działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dzięki temu nie trzeba już martwić się godzinami dyżurów czy zamkniętą bramą zoo. Punkt znajduje się tuż obok Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Dzikich Ptasi Azyl, ale przekazanie ptaka odbywa się bez wchodzenia na teren ogrodu zoologicznego. Wystarczy zejść schodami ze skarpy w okolicy wejścia od Mostu Gdańskiego.
Nowy pawilon pozwala zachować pełne bezpieczeństwo sanitarne – zarówno dla ptaków, jak i dla zwierząt przebywających na terenie zoo.
Ptasi Punkt Przyjęć to ocieplony, w pełni wyposażony budynek zaprojektowany specjalnie dla potrzeb Ptasiego Azylu. W środku znajdują się boksy dostosowane do ptaków różnych gatunków i rozmiarów – od najmniejszych sikorek po bociany.
Obiekt został podzielony na dwie strefy. Osoby przynoszące ptaki umieszczają je w odpowiednich boksach, a pracownicy Azylu odbierają je po drugiej stronie, dostępnej wyłącznie dla personelu. Pawilon wyposażono w ogrzewanie, wentylację, klimatyzację, instalacje sanitarne oraz monitoring, co pozwala utrzymać wysoki standard opieki i energooszczędność.
Jak podkreślają przedstawiciele miasta, Ptasi Punkt Przyjęć odpowiada na bardzo konkretne potrzeby Warszawy. Do Ptasiego Azylu trafia rocznie ponad 9 tysięcy ptaków, a w sezonie nawet 80 dziennie. Do tej pory pracownicy i wolontariusze musieli pełnić specjalne dyżury przy bramie zoo, by odbierać zwierzęta od mieszkańców.
Nowe rozwiązanie usprawnia pracę zespołu Azylu, poprawia dobrostan ptaków i znacznie ułatwia mieszkańcom niesienie pomocy – także w nagłych sytuacjach.
Ptasi Punkt Przyjęć powstał dzięki środkom z budżetu obywatelskiego. Pomysł zgłosili wolontariusze warszawskiego zoo, a projekt został wybrany głosami Warszawiaków. To przykład tego, jak oddolna inicjatywa i miejskie wsparcie mogą realnie zmieniać rzeczywistość.
W otwarciu punktu udział wzięli m.in. dyrektor ds. Zielonej Warszawy Magdalena Młochowska, dyrektor warszawskiego zoo dr Andrzej G. Kruszewicz oraz kierowniczka Ptasiego Azylu Andżelika Gackowska.
Choć nowy punkt znacząco ułatwia pomoc, pracownicy Azylu przypominają, że nie każdy ptak znaleziony w naturze wymaga interwencji. Zanim zabierzemy zwierzę, warto upewnić się, czy rzeczywiście potrzebuje pomocy lub skonsultować sytuację z Ptasiem Azylem. Na stronie internetowej i w mediach społecznościowych ZOO regularnie pojawiają się materiały edukacyjne, które pomagają podjąć właściwą decyzję.