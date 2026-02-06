1.1°C
999.2 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Ptasi Punkt Przyjęć już działa. Pomoc dla dzikich ptaków 24 h/dobę

Publikacja: 06.02.2026 07:00

Ptasi Punkt Przyjęć to ocieplony, w pełni wyposażony budynek zaprojektowany specjalnie dla potrzeb P

Ptasi Punkt Przyjęć to ocieplony, w pełni wyposażony budynek zaprojektowany specjalnie dla potrzeb Ptasiego Azylu.

Foto: Szymon Pulcyn

M.B.
Warszawa zrobiła ważny krok dla dzikiej przyrody. Przy Ptasim Azylu w stołecznym ogrodzie zoologicznym ruszył całodobowy Ptasi Punkt Przyjęć – nowoczesne miejsce, gdzie przez całą dobę można bezpiecznie przekazać ptaki potrzebujące pomocy.

To rozwiązanie, na które czekali zarówno mieszkańcy, jak i wolontariusze. Przy warszawskim zoo, od strony Mostu Gdańskiego, otwarto Ptasi Punkt Przyjęć – innowacyjny obiekt umożliwiający całodobowe przekazywanie dzikich ptaków wymagających pomocy medycznej do Ptasiego Azylu. To projekt unikatowy w skali światowej i ogromne wsparcie dla miejskiej przyrody.

Pomoc dla ptaków bez względu na porę

Ptasi Punkt Przyjęć działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dzięki temu nie trzeba już martwić się godzinami dyżurów czy zamkniętą bramą zoo. Punkt znajduje się tuż obok Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Dzikich Ptasi Azyl, ale przekazanie ptaka odbywa się bez wchodzenia na teren ogrodu zoologicznego. Wystarczy zejść schodami ze skarpy w okolicy wejścia od Mostu Gdańskiego.

Nowy pawilon pozwala zachować pełne bezpieczeństwo sanitarne – zarówno dla ptaków, jak i dla zwierząt przebywających na terenie zoo.

Nowoczesny pawilon zaprojektowany z myślą o ptakach

Ptasi Punkt Przyjęć to ocieplony, w pełni wyposażony budynek zaprojektowany specjalnie dla potrzeb Ptasiego Azylu. W środku znajdują się boksy dostosowane do ptaków różnych gatunków i rozmiarów – od najmniejszych sikorek po bociany.

Reklama
Reklama
Nowy pawilon pozwala zachować pełne bezpieczeństwo sanitarne – zarówno dla ptaków, jak i dla zwierzą

Nowy pawilon pozwala zachować pełne bezpieczeństwo sanitarne – zarówno dla ptaków, jak i dla zwierząt przebywających na terenie ZOO.

Foto: Szymon Pulcyn

Obiekt został podzielony na dwie strefy. Osoby przynoszące ptaki umieszczają je w odpowiednich boksach, a pracownicy Azylu odbierają je po drugiej stronie, dostępnej wyłącznie dla personelu. Pawilon wyposażono w ogrzewanie, wentylację, klimatyzację, instalacje sanitarne oraz monitoring, co pozwala utrzymać wysoki standard opieki i energooszczędność.

Realna potrzeba miasta

Jak podkreślają przedstawiciele miasta, Ptasi Punkt Przyjęć odpowiada na bardzo konkretne potrzeby Warszawy. Do Ptasiego Azylu trafia rocznie ponad 9 tysięcy ptaków, a w sezonie nawet 80 dziennie. Do tej pory pracownicy i wolontariusze musieli pełnić specjalne dyżury przy bramie zoo, by odbierać zwierzęta od mieszkańców.

Nowe rozwiązanie usprawnia pracę zespołu Azylu, poprawia dobrostan ptaków i znacznie ułatwia mieszkańcom niesienie pomocy – także w nagłych sytuacjach.

W środku znajdują się boksy dostosowane do ptaków różnych gatunków i rozmiarów – od najmniejszych si

W środku znajdują się boksy dostosowane do ptaków różnych gatunków i rozmiarów – od najmniejszych sikorek po bociany.

Foto: Szymon Pulcyn

Projekt z budżetu obywatelskiego

Ptasi Punkt Przyjęć powstał dzięki środkom z budżetu obywatelskiego. Pomysł zgłosili wolontariusze warszawskiego zoo, a projekt został wybrany głosami Warszawiaków. To przykład tego, jak oddolna inicjatywa i miejskie wsparcie mogą realnie zmieniać rzeczywistość.

Reklama
Reklama

W otwarciu punktu udział wzięli m.in. dyrektor ds. Zielonej Warszawy Magdalena Młochowska, dyrektor warszawskiego zoo dr Andrzej G. Kruszewicz oraz kierowniczka Ptasiego Azylu Andżelika Gackowska.

Ptasi Punkt Przyjęć powstał dzięki środkom z budżetu obywatelskiego. Pomysł zgłosili wolontariusze w

Ptasi Punkt Przyjęć powstał dzięki środkom z budżetu obywatelskiego. Pomysł zgłosili wolontariusze warszawskiego zoo

Foto: Szymon Pulcyn

Pomagajmy mądrze i odpowiedzialnie

Choć nowy punkt znacząco ułatwia pomoc, pracownicy Azylu przypominają, że nie każdy ptak znaleziony w naturze wymaga interwencji. Zanim zabierzemy zwierzę, warto upewnić się, czy rzeczywiście potrzebuje pomocy lub skonsultować sytuację z Ptasiem Azylem. Na stronie internetowej i w mediach społecznościowych ZOO regularnie pojawiają się materiały edukacyjne, które pomagają podjąć właściwą decyzję.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

W czasie ferii funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 13 kilogramów substancji narkotycznych i psychotr
bezpieczeństwo

„Czyste Ferie 2026” w Warszawie. Tysiące policjantów, setki kontroli

Radni Targówka w sprawie Mostu Krasińskiego byli jednomyślni
planowanie miasta

Radni Targówka za Mostem Krasińskiego. W opozycji tylko Żoliborz

Nowe oznakowanie pojawiło się w 350 punktach na terenie całej Warszawy.
przestrzeń miejska

Kod QR w sprawach niecierpiących zwłoki. Którędy do toalety?

Badania wykazały, że pierwotnie budynek miał odcień kremowo-beżowy, imitujący dolomit wenecki.
remont

Wielki remont Muzeum Etnograficznego czas zacząć

Robotnicy pojawią się na terenie gminy Łomianki, gdzie zajmą się usuwaniem drzew znajdujących się mi
drogi

S7 pod Warszawą: rusza kolejny etap prac

Jeszcze w połowie stycznia powiatowy inspektorat w Garwolinie przekonywał, że psy w Sobolewie są w b
zwierzę warszawskie

„Mogliśmy zostać wprowadzeni w błąd”. Wojewoda i lekarze weterynarii po aferze w Sobolewie

Prognozowany jest marznący deszcz, który szybko zamienia nawierzchnie w lodowisko.
prognoza

Gołoledź nie odpuszcza. Ostrzeżenie IMGW przedłużone

Po zatrzymaniu 30-latek usłyszał zarzut złamania sądowych zakazów prowadzenia pojazdów. Decyzją prok
bezpieczeństwo

Jechał mimo trzech zakazów. Policjanci zatrzymali 30-latka

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA