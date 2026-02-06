Ptasi Punkt Przyjęć już działa. Pomoc dla dzikich ptaków 24 h/dobę

Warszawa zrobiła ważny krok dla dzikiej przyrody. Przy Ptasim Azylu w stołecznym ogrodzie zoologicznym ruszył całodobowy Ptasi Punkt Przyjęć – nowoczesne miejsce, gdzie przez całą dobę można bezpiecznie przekazać ptaki potrzebujące pomocy.



To rozwiązanie, na które czekali zarówno mieszkańcy, jak i wolontariusze. Przy warszawskim zoo, od strony Mostu Gdańskiego, otwarto Ptasi Punkt Przyjęć – innowacyjny obiekt umożliwiający całodobowe przekazywanie dzikich ptaków wymagających pomocy medycznej do Ptasiego Azylu. To projekt unikatowy w skali światowej i ogromne wsparcie dla miejskiej przyrody.

Pomoc dla ptaków bez względu na porę

Ptasi Punkt Przyjęć działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dzięki temu nie trzeba już martwić się godzinami dyżurów czy zamkniętą bramą zoo. Punkt znajduje się tuż obok Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Dzikich Ptasi Azyl, ale przekazanie ptaka odbywa się bez wchodzenia na teren ogrodu zoologicznego. Wystarczy zejść schodami ze skarpy w okolicy wejścia od Mostu Gdańskiego.

Nowy pawilon pozwala zachować pełne bezpieczeństwo sanitarne – zarówno dla ptaków, jak i dla zwierząt przebywających na terenie zoo.

Nowoczesny pawilon zaprojektowany z myślą o ptakach

Ptasi Punkt Przyjęć to ocieplony, w pełni wyposażony budynek zaprojektowany specjalnie dla potrzeb Ptasiego Azylu. W środku znajdują się boksy dostosowane do ptaków różnych gatunków i rozmiarów – od najmniejszych sikorek po bociany.