Życie Warszawy
Urodziny Pragi 2026. Miłość, bliskość i przyjaźń na 378. urodziny dzielnicy

Publikacja: 05.02.2026 18:30

Tradycja świętowania praw miejskich Pragi ma już 16 lat

M.B.
Wielkimi krokami zbliża się czas, gdy stołeczna Praga będzie świętować swoje 378. urodziny. Od 10 do 17 lutego 2026 dzielnica zamieni się w scenę pełną miłości, spotkań i lokalnych historii.

To już 16 lat, odkąd oddolna inicjatywa społeczników przerodziła się w jedną z ciekawszych i nowych miejskich tradycji Warszawy. 10 lutego 2026 roku minie 378 lat od chwili, gdy król Władysław IV nadał Pradze prawa miejskie. Z tej okazji cała dzielnica znów zaprasza do wspólnego świętowania – głośno, różnorodnie i bardzo po prasku.

Miłość jako motyw przewodni

Tegoroczne Urodziny Pragi odbywają się pod hasłem „Miłość, bliskość i przyjaźń”. To nie tylko romantyczne uniesienia, ale też sąsiedzkość, wspólnota i relacje, które od lat budują charakter prawobrzeżnej Warszawy. Program wydarzeń jest rozciągnięty aż na osiem dni i wypełniony atrakcjami dla osób w każdym wieku.

Spacery, historia i lokalne opowieści

Urodzinowy tydzień zaczyna się jeszcze przed oficjalną inauguracją. W programie znalazły się spacery po Nowej i Starej Pradze, prowadzone przez znanych i lubianych praskich przewodników. To okazja, by zajrzeć na podwórka kamienic, poznać fabryczną przeszłość dzielnicy i odkryć historie, których próżno szukać w podręcznikach.

Nie zabraknie też spotkań varsavianistycznych, wykładów o rodzinie Wedlów, gwarowych opowieści na Winklu czy rozmów o historii Pragi opowiedzianej przez ludzi, którzy naprawdę ją znają.

historia
WIelki krok podwarszawskiej wsi

Praga, wieś istniejąca już od XV wieku, zrobiła wielki krok i stała się samodzielnym miastem, oddzielonym od Warszawy nurtem Wisły. Jej ówczesne granice rozciągały się od dzisiejszych ulic Stefana Okrzei i Ząbkowskiej aż po plac Józefa Hallera, a od rzeki po linię wyznaczaną mniej więcej przez ulice Inżynierską, Markowską i Brzeską.

Warsztaty, sztuka i działania sąsiedzkie

Urodziny Pragi to prawdziwy festiwal aktywności. W planie są warsztaty kaligrafii, ceramiki, rysunku, szydełkowania, pracy z pamiątkami rodzinnymi i tworzenia lokalnego archiwum wspomnień. Wiele z tych wydarzeń powstaje w ramach oddolnych projektów społeczno-artystycznych, co tylko podkreśla ich autentyczny charakter.

Dla najmłodszych przygotowano warsztaty rodzinne, bale karnawałowe i zajęcia w muzeum, a dla dorosłych – kreatywne spotkania, warsztaty kulinarne i artystyczne.

Muzyka, taniec i wspólne śpiewanie

Muzyczna strona Urodzin Pragi jest jak sama dzielnica – różnorodna i pełna emocji. Koncerty lokalnych artystów, jubileusz „Cała Praga Śpiewa”, potańcówki, wspólne śpiewanie na Winklu czy klubowe imprezy do późnej nocy sprawią, że Praga będzie tętnić życiem od rana do wieczora.

Szczególne miejsce zajmują wydarzenia oparte na wspólnym byciu razem: śpiewy, tańce i koncerty, w których publiczność staje się częścią wydarzenia.

Randki, przyjaźnie i miłość po prasku

W duchu hasła przewodniego pojawią się także wydarzenia randkowe – od slow datingu w muzeum, przez walentynkowe spotkania międzykulturowe, aż po warsztaty dla par. Miłość na Pradze ma wiele twarzy i każda z nich znajdzie tu swoją przestrzeń.

Wielki finał z sercem

Kulminacją obchodów będzie finałowy pochód „Serduszkowa fala miłości na Pradze”. Sąsiedzki spacer z muzyką, ciepłą herbatą i wspólnym zdjęciem ma symbolicznie połączyć wszystkich uczestników urodzinowych wydarzeń. To moment, który najlepiej pokazuje, czym są Urodziny Pragi – wspólnotą, radością i lokalną dumą.

Praga świętuje razem

Urodziny Pragi 2026 to kilkadziesiąt wydarzeń rozrzuconych po całej dzielnicy: w muzeach, bibliotekach, kawiarniach, domach kultury i na ulicach. Wiele z nich jest bezpłatnych, otwartych i dostępnych bez względu na wiek czy doświadczenie.

Szczegóły obchodów znaleźć można na stronie ich organizatora.

Źródło: zyciewarszawy.pl

