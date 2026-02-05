Urodziny Pragi 2026. Miłość, bliskość i przyjaźń na 378. urodziny dzielnicy

Wielkimi krokami zbliża się czas, gdy stołeczna Praga będzie świętować swoje 378. urodziny. Od 10 do 17 lutego 2026 dzielnica zamieni się w scenę pełną miłości, spotkań i lokalnych historii.



To już 16 lat, odkąd oddolna inicjatywa społeczników przerodziła się w jedną z ciekawszych i nowych miejskich tradycji Warszawy. 10 lutego 2026 roku minie 378 lat od chwili, gdy król Władysław IV nadał Pradze prawa miejskie. Z tej okazji cała dzielnica znów zaprasza do wspólnego świętowania – głośno, różnorodnie i bardzo po prasku.

Miłość jako motyw przewodni

Tegoroczne Urodziny Pragi odbywają się pod hasłem „Miłość, bliskość i przyjaźń”. To nie tylko romantyczne uniesienia, ale też sąsiedzkość, wspólnota i relacje, które od lat budują charakter prawobrzeżnej Warszawy. Program wydarzeń jest rozciągnięty aż na osiem dni i wypełniony atrakcjami dla osób w każdym wieku.

Spacery, historia i lokalne opowieści

Urodzinowy tydzień zaczyna się jeszcze przed oficjalną inauguracją. W programie znalazły się spacery po Nowej i Starej Pradze, prowadzone przez znanych i lubianych praskich przewodników. To okazja, by zajrzeć na podwórka kamienic, poznać fabryczną przeszłość dzielnicy i odkryć historie, których próżno szukać w podręcznikach.

Nie zabraknie też spotkań varsavianistycznych, wykładów o rodzinie Wedlów, gwarowych opowieści na Winklu czy rozmów o historii Pragi opowiedzianej przez ludzi, którzy naprawdę ją znają.