Zakupy w zabytkowych wnętrzach przy metrze Szwedzka

Publikacja: 05.02.2026 11:30

Lidl przy metrze Szwedzka w kompleksie dawnej Polleny-Urody

Foto: mat. pras.

M.B.
Mieszkańcy Pragi-Północ zyskali nową możliwość robienia zakupów. Tuż przy stacji metra Szwedzka otwarto sklep sieci Lidl, który łączy nowoczesne funkcje handlowe z historyczną architekturą dawnej fabryki.

Inwestycja zlokalizowana na terenie dawnej fabryki Pollena-Uroda wzbogaciła się o kluczowy punkt usługowy. Sklep Lidl Polska zajął parter zabytkowego budynku Magazynu Centralnego, oferując około 970 mkw. powierzchni sprzedaży. To duże udogodnienie nie tylko dla osób wynajmujących mieszkania w tej inwestycji, ale również dla całej lokalnej społeczności. Wejście do sklepu znajduje się bezpośrednio od strony ulicy Strzeleckiej, a klienci przyjeżdżający samochodami mogą korzystać z parkingu podziemnego.

Kompleks Bohema w danych zabudowaniach fabryki Pollena-Uroda

Foto: mat. pras.

Historia połączona z nowoczesnością

Obiekt jest częścią wielofunkcyjnego projektu BOHEMA – Strefa Praga. Właściciel terenu, firma AFI Poland, zadbał o to, aby nowa placówka handlowa harmonijnie wpisała się w zabytkowy charakter miejsca. Kompleks ten wyróżnia się na mapie Warszawy wysokimi standardami ekologicznymi – budynki uzyskały certyfikat BREEAM na poziomie Excellent z wynikiem 77,5 proc. Jest to obecnie najwyższa nota przyznana ukończonemu kompleksowi mieszkalnemu w Polsce.

Nie tylko zakupy spożywcze

Otwarcie Lidla to tylko jeden z elementów rozwoju oferty handlowo-usługowej w tym rejonie. Na terenie kompleksu działają już inne punkty, takie jak drogeria Hebe, klinika urody, salon fryzjerski oraz studia jogi i pilatesu. Kolejne nowości zaplanowano na drugą połowę 2026 roku. Wówczas w historycznym budynku Pudełkarni swoją działalność rozpocznie włoska restauracja Semolino.

Rozwiązania mieszkaniowe i biurowe

Cała inwestycja przy metrze Szwedzka oferuje 371 w pełni wyposażonych lokali w ramach usługi zakwaterowania AFI Home, w tym unikatowe soft-lofty. Uzupełnieniem funkcji mieszkalnych i handlowych są kameralne biurowce AFI Bohema, zapewniające ponad 4 tys. m2 powierzchni do pracy.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

