-0.8°C
1003.3 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Radny Paweł Lech odszedł z Koalicji Obywatelskiej. „Pierwsze koty za płoty”?

Publikacja: 05.02.2026 10:20

Duża część miejskich i dzielnicowych radnych zatrudniona jest w samorządowych i państwowych spółkach

Duża część miejskich i dzielnicowych radnych zatrudniona jest w samorządowych i państwowych spółkach.

Foto: YouTube/Rada Warszawy

rbi
Klub Koalicji Obywatelskiej w Radzie Warszawy stracił radnego. Paweł Lech nie wytrzymał i rzucił partyjną legitymacją. W samej KO pojawiają się głosy, że za jego przykładem pójdą inni.

„Jak zapewne część z Państwa wie złożyłem rezygnację z członkostwa w Klubie Radnych Koalicji Obywatelskiej w Radzie m.st. Warszawy i w partii Koalicja Obywatelska” – ogłosił Paweł Lech w mediach społecznościowych. „Tak jak popierałem i broniłem wielu programów realizowanych przez KO w Warszawie i w Polsce, to jednak coraz częściej, w mojej ocenie, wiele z nich obronić się niestety nie da” – dodał.

Paweł Lech jest radnym Warszawy od 1994 roku

Paweł Lech jest radnym Warszawy od 1994 roku

Foto: mat. pras.

Tajemnicą Poliszynela jest to, że radny Lech nie był w najlepszych stosunkach z warszawskim kierownictwem partii. Był jednym z „niepokornych” działaczy, który nie chciał podporządkować się partyjnemu zamordyzmowi.

„Jak zapewne część z Państwa wie zostałem ukarany zawieszeniem w prawach członka Klubu KO w Radzie Warszawy za to, że chodziłem komentować bieżące wydarzenia polityczne do TV Republika i wPolsce24. Zawsze broniłem decyzji i działań rządu Donalda Tuska, choć nie ze wszystkimi się do końca się zgadzałem” – napisał.

Nie chcesz kłopotów? Głosuj, jak partia każe

Polecane
Radni musieli podejmować uchwałę przedłużającą stary program, bo inaczej nie byłoby możliwe podpisyw
administracja
Urzędnicy nie tworzą dokumentów na czas. Radni mają dość
Reklama
Reklama

Zapytaliśmy o opinię na ten temat kilkoro działaczy Koalicji Obywatelskiej. Nikt z nich nie chciał wypowiedzieć się pod nazwiskiem. Usłyszeliśmy jednak, że większość działaczy zazdrości radnemu Lechowi tej decyzji.

– On zrobił to, co wielu z nas chodzi po głowie – mówi jedna z radnych Warszawy z KO. – Niby funkcja radnego powinna być poważna i prestiżowa, jednak tak naprawdę jesteśmy tylko żołnierzami, którzy wykonują polecenia kilku osób z kierownictwa partii. Nie możemy nawet z nimi dyskutować, bo od razu zaczynają się „naciski” – tłumaczy.

Polecane
Rada dzielnicy wniosła o wprowadzenie zakazu zwężania ulic oraz likwidowania miejsc parkingowych na
samorząd
Dzielnice buntują się przeciw Rafałowi Trzaskowskiemu. „Wnosimy o zakaz zwężania ulic”

Na czym polegają te naciski? Radni, którzy nie zgadzają się z decyzjami kierownictwa dostają sugestie, że w przyszłych wyborach mogą już nie znaleźć się na partyjnej liście lub otrzymać dalekie miejsce, z którego ciężko będzie wejść do rady. Ten problem mogłyby rozwiązać okręgi jednomandatowe, ale wówczas duże partie straciłyby „bat” na niepokornych radnych. Nie zanosi się więc na zmianę ordynacji wyborczej.

Duża część miejskich i dzielnicowych radnych zatrudniona jest w samorządowych i państwowych spółkach. Kierownictwo przypomina im, że wystarczy jeden telefon, a będą musieli szukać pracy.

– Oczywiście to wszystko mówione jest w delikatny sposób, z uśmiechem i fałszywą troską – tłumaczy jeden z radnych. – Jednak przekaz jest jasny: jeśli nie chcesz kłopotów w pracy, rób dokładnie to, co każe partia. Problem w tym, że często partia chce czegoś innego niż moi wyborcy. A to przecież ich reprezentuję w radzie – dodaje.

Reklama
Reklama
sylwetka
Samorządowiec z Grochowa, który zmienia prawobrzeżną Warszawę

Paweł Lech od ponad trzech dekad aktywnie kształtuje stolicę. Od harcerskiej pasji, przez nowatorskie podejście do edukacji, aż po konkretne zmiany w komunikacji miejskiej i infrastrukturze rowerowej dla warszawiaków.

Początki drogi społecznej Pawła Lecha sięgają 1976 roku, kiedy wstąpił do harcerstwa. To właśnie tam, jako wieloletni instruktor, szlifował swoje umiejętności pracy z ludźmi i rozwijał pasję społecznikowską. Edukację odebrał na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie na Wydziale Pedagogicznym zajmował się nowatorskim jak na tamte czasy tematem integracji dzieci niepełnosprawnych w szkołach masowych. To wrażliwe podejście do drugiego człowieka przeniosło się później na grunt samorządowy, gdzie od 1994 roku nieprzerwanie reprezentuje interesy mieszkańców.

Droga przez szczeble samorządu

Kariera polityczna Pawła Lecha jest ściśle związana z Pragą-Południe i prawobrzeżną częścią Warszawy. Zaczynał w lokalnym Forum Mieszkańców, by przez lata pełnić funkcje w Radzie Powiatu Warszawskiego oraz Radzie Miasta. Jego aktywność nie ograniczała się tylko do sali obrad. Przewodniczył ważnym komisjom, w tym Komisji Zdrowia, Sportu czy specjalnemu zespołowi zajmującemu się przygotowaniami do Euro 2012. Doświadczenie to zaowocowało również zaproszeniem do współpracy z Kancelarią Prezydenta Bronisława Komorowskiego, gdzie jako społeczny doradca pracował nad zmianami w ustawach samorządowych.

Inicjator zmian dla uczniów i rowerzystów

Mieszkańcy Warszawy codziennie korzystają z rozwiązań, których był pomysłodawcą. To właśnie on stał za projektem wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej dla uczniów szkół podstawowych, co znacząco odciążyło domowe budżety wielu rodzin. Jego pasja do aktywności fizycznej przełożyła się na konkretne projekty infrastrukturalne. Już w latach 90. projektował jedne z pierwszych ścieżek rowerowych w mieście, między innymi tę wzdłuż kanału Wystawowego, oraz zabiegał o powstanie kładki pod mostem Łazienkowskim.

Pasja do gór i aktywnego wypoczynku

Prywatnie to człowiek, który nie potrafi usiedzieć w miejscu. Wolne chwile Lech spędza na rowerowej jeździe na orientację lub podróżując z rodziną przyczepą campingową. Jego największą miłością są jednak góry. Poza polskimi Tatrami, które zna doskonale, na swoim koncie ma zdobycie prestiżowych szczytów, takich jak Mont Blanc, Elbrus czy krawędź Kilimandżaro. Paweł Lech przemierzył najsłynniejsze trasy trekkingowe w Patagonii i wokół Annapurny, udowadniając, że wytrwałość z pracy samorządowej idzie w parze z tą potrzebną na górskich szlakach.

Czy Koalicja Obywatelska straci więcej radnych?

Coraz częściej z szeregów Koalicji Obywatelskiej słychać więc gniewne pomruki. Na razie anonimowe. – Twarz ma się tylko jedną, a przez decyzje władz partii coraz częściej ją tracę – przyznaje jedna z radnych. – Coraz częściej ludzie spotykani w różnych sytuacjach pytają mnie o uzasadnienie takich a nie innych decyzji rady. Tymczasem ja nie umiem ich uzasadnić, co więcej – zupełnie się z nimi nie zgadzam. Na razie się nie odzywam, ale nie wykluczam, że zrobię to, co Paweł – dodaje.

Podobnie uważa radny jednej z prawobrzeżnych dzielnic. – Nie może być tak, że na nasze zebranie przychodzi partyjny działacz i nakazuje nam głosować wbrew temu, co jest dobre dla naszej dzielnicy – mówi. – To jest moja pierwsza i ostatnia kadencja. Nie mam pewności, że dotrwam do końca w barwach KO.

Radni skarżą się także na autorytarny styl rządzenia warszawską partią. – Prawdopodobnie więcej demokracji jest w Komunistycznej Partii Chin – mówi radny jednej z południowych dzielnic. – Za każdym razem, gdy wypowiem swoje zdanie nawet na wewnętrznym, partyjnym czacie, jestem wzywany na rozmowy „dyscyplinujące”. Są one po prostu groteskowe, jak z serialu „Alternatywy 4”. Władze dzielnicy tłumaczą mi, jak bardzo się na mnie zawiodły i jak bardzo jestem niewdzięczny. Partia chce wpływać na moje działania, na moje poglądy, na to, co publikuję w mediach społecznościowych itp.

Polecane
Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski jest przeciwny referendum w sprawie ograniczenia nocnej sprzeda
Nocna prohibicja
„Dalszy ciąg niemocy i kompromitacji”. Radni Warszawy o zakazie sprzedaży alkoholu

Czy w takim razie za Pawłem Lechem podąży większa liczba niezadowolonych? – W tej chwili jeszcze nie, ale atmosfera powoli zaczyna się zagęszczać – mówi jeden z radnych Warszawy. – Udajemy, że wszystko jest dobrze, ale rozmawiam z kolegami – to idzie w bardzo złym kierunku. Problem w tym, że nasze kierownictwo trochę odpłynęło od rzeczywistości i zamiast podejmować mądre decyzje, bawi się w politykę. Przykładem są niezrozumiałe przepychanki, jak ta z uchwałą prohibicyjną. Dyplomatycznie mówiąc, bierzemy w nich udział z coraz mniejszym zapałem – dodaje.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Lidl przy metrze Szwedzka w kompleksie dawnej Polleny-Urody
handel

Zakupy w zabytkowych wnętrzach przy metrze Szwedzka

Publikacja skanu pozwala zobaczyć przyszłą ikonę popkultury na progu dorosłości, bez późniejszego wi
dokumenty

Archiwa ujawniają, jaką uczennicą była Kalina Jędrusik

Film przedstawiający stereotypowych mieszkańców warszawskich dzielnic bije rekordy popularności w me
jak nas widzą

Królowa z Targówka i elita z Wilanowa. Warszawa w zwierciadle AI

Prace przy naprawianiu uszkodzonej sieci ciepłowniczej dobiegają końca
sieć ciepłownicza

Grzeją się kaloryfery w Ursusie i Włochach. Awaria została usunięta

Festiwal "Ogrody Muzyczne"
rozstrzygnięcie konkursu

Największe warszawskie festiwale z trzyletnim dofinansowaniem

Kamienice przy ul. Brzeskiej widziane z bazaru Różyckiego, na wprost kamienica Menachema Rotlewiego
Czyja Warszawa

Prywatyzacja kamienic na Brzeskiej „lekiem na całe zło”? Ratusz milczy a deweloperzy działają

Nagroda za rozwiązania zapewniające dostępność za rok 2025 - Centrum Aktywności Międzypokoleniowej n
plebiscyt

Najlepsza architektura Warszawy. Ruszyła 12. edycja konkursu

W czwartek czekają nas opady śniegu, które mogą zamienić się w deszcz w niektórych regionach.
prognoza

Uwaga na gołoledź. Trudne warunki na drogach i chodnikach w czwartek

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA