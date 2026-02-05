-0.8°C
1003.3 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Prywatna historia ikony. Archiwa ujawniają, jaką uczennicą była Kalina Jędrusik

Publikacja: 05.02.2026 11:10

Publikacja skanu pozwala zobaczyć przyszłą ikonę popkultury na progu dorosłości, bez późniejszego wi

Publikacja skanu pozwala zobaczyć przyszłą ikonę popkultury na progu dorosłości, bez późniejszego wizerunku seksbomby lat 60.

Foto: mat. arch.

M.B.
Z okazji 95. rocznicy urodzin legendarnej artystki Archiwa Państwowe udostępniły jej świadectwo dojrzałości z 1949 roku. Dokument zawiera niepublikowaną wcześniej fotografię młodej maturzystki i rzuca nowe światło na datę jej urodzin.

Udostępniony dokument pochodzi z zasobów Archiwum Państwowego w Częstochowie, do którego trafił w 2012 roku jako dar od I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego. To właśnie w tej szkole Kalina Jędrusik 11 maja 1949 roku zdała egzamin dojrzałości na wydziale humanistycznym. Publikacja skanu pozwala zobaczyć przyszłą ikonę popkultury na progu dorosłości, bez późniejszego wizerunku seksbomby lat 60.

Zagadka daty urodzenia i szkolne wyniki

Jednym z najważniejszych aspektów publikacji jest widniejąca na świadectwie data urodzenia: 5 lutego 1931 roku. Informacja ta stanowi istotny głos w trwającej od lat dyskusji biografów, w której często pojawiał się rok 1930. Chociaż świadectwo nie zastępuje aktu urodzenia, jako urzędowy dokument szkolny porządkuje wiedzę o przeszłości artystki.

Jednym z najważniejszych aspektów publikacji jest widniejąca na świadectwie data urodzenia: 5 lutego

Jednym z najważniejszych aspektów publikacji jest widniejąca na świadectwie data urodzenia: 5 lutego 1931 roku.

Foto: mat. arch.

Zestawienie ocen na świadectwie potwierdza humanistyczne zainteresowania Jędrusik. Z języka polskiego otrzymała ocenę bardzo dobrą, natomiast z historii, biologii i języka niemieckiego stopnie dobre. Przedmioty ścisłe oraz przyrodnicze ukończyła z wynikami dostatecznymi. Na dokumencie widnieje również zdjęcie osiemnastoletniej dziewczyny w szkolnym mundurku, które do tej pory było prezentowane publicznie tylko raz, wiele lat temu.

Zestawienie ocen na świadectwie potwierdza humanistyczne zainteresowania Kaliny Jędrusik.

Zestawienie ocen na świadectwie potwierdza humanistyczne zainteresowania Kaliny Jędrusik.

Foto: mat. arch.

Reklama
Reklama

Archiwalne perły dostępne dla każdego

Decyzja o upublicznieniu pełnego skanu świadectwa w rocznicę urodzin artystki ma na celu pokazanie historii poprzez autentyczne źródła. Dyrektor Archiwum Państwowego w Częstochowie podkreśla, że dokument został poddany konserwacji i jest zachowany w bardzo dobrym stanie. Dzięki temu odbiorcy mogą zapoznać się z nim w wysokiej jakości, poznając realia edukacji w powojennej Polsce.

Kalina Jędrusik, znana jako wszechstronna aktorka i piosenkarka, w szkolnych dokumentach jawi się jako skromna maturzystka. Archiwa Państwowe poprzez takie inicjatywy chcą zbliżyć współczesną publiczność do postaci kształtujących polską kulturę, przypominając, że każda wielka kariera miała swój początek w szkolnej ławce.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Lidl przy metrze Szwedzka w kompleksie dawnej Polleny-Urody
handel

Zakupy w zabytkowych wnętrzach przy metrze Szwedzka

Film przedstawiający stereotypowych mieszkańców warszawskich dzielnic bije rekordy popularności w me
jak nas widzą

Królowa z Targówka i elita z Wilanowa. Warszawa w zwierciadle AI

Duża część miejskich i dzielnicowych radnych zatrudniona jest w samorządowych i państwowych spółkach
polityka

Radny Paweł Lech odszedł z KO. „Pierwsze koty za płoty”?

Prace przy naprawianiu uszkodzonej sieci ciepłowniczej dobiegają końca
sieć ciepłownicza

Grzeją się kaloryfery w Ursusie i Włochach. Awaria została usunięta

Festiwal "Ogrody Muzyczne"
rozstrzygnięcie konkursu

Największe warszawskie festiwale z trzyletnim dofinansowaniem

Kamienice przy ul. Brzeskiej widziane z bazaru Różyckiego, na wprost kamienica Menachema Rotlewiego
Czyja Warszawa

Prywatyzacja kamienic na Brzeskiej „lekiem na całe zło”? Ratusz milczy a deweloperzy działają

Nagroda za rozwiązania zapewniające dostępność za rok 2025 - Centrum Aktywności Międzypokoleniowej n
plebiscyt

Najlepsza architektura Warszawy. Ruszyła 12. edycja konkursu

W czwartek czekają nas opady śniegu, które mogą zamienić się w deszcz w niektórych regionach.
prognoza

Uwaga na gołoledź. Trudne warunki na drogach i chodnikach w czwartek

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA