Prywatna historia ikony. Archiwa ujawniają, jaką uczennicą była Kalina Jędrusik

Z okazji 95. rocznicy urodzin legendarnej artystki Archiwa Państwowe udostępniły jej świadectwo dojrzałości z 1949 roku. Dokument zawiera niepublikowaną wcześniej fotografię młodej maturzystki i rzuca nowe światło na datę jej urodzin.



Udostępniony dokument pochodzi z zasobów Archiwum Państwowego w Częstochowie, do którego trafił w 2012 roku jako dar od I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego. To właśnie w tej szkole Kalina Jędrusik 11 maja 1949 roku zdała egzamin dojrzałości na wydziale humanistycznym. Publikacja skanu pozwala zobaczyć przyszłą ikonę popkultury na progu dorosłości, bez późniejszego wizerunku seksbomby lat 60.

Zagadka daty urodzenia i szkolne wyniki

Jednym z najważniejszych aspektów publikacji jest widniejąca na świadectwie data urodzenia: 5 lutego 1931 roku. Informacja ta stanowi istotny głos w trwającej od lat dyskusji biografów, w której często pojawiał się rok 1930. Chociaż świadectwo nie zastępuje aktu urodzenia, jako urzędowy dokument szkolny porządkuje wiedzę o przeszłości artystki.

Zestawienie ocen na świadectwie potwierdza humanistyczne zainteresowania Jędrusik. Z języka polskiego otrzymała ocenę bardzo dobrą, natomiast z historii, biologii i języka niemieckiego stopnie dobre. Przedmioty ścisłe oraz przyrodnicze ukończyła z wynikami dostatecznymi. Na dokumencie widnieje również zdjęcie osiemnastoletniej dziewczyny w szkolnym mundurku, które do tej pory było prezentowane publicznie tylko raz, wiele lat temu.