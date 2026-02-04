PKP PLK i Politechnika Warszawska łączą siły. Nowe perspektywy dla inżynierów

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej podpisały porozumienie o współpracy. Studenci zyskają unikalną szansę na praktyczną naukę zawodu i udział w wielkich inwestycjach kolejowych.



Oficjalne dokumenty zostały podpisane 2 lutego 2026 roku. Decyzja ta jest jasnym sygnałem, że branża kolejowa chce mocniej związać się ze światem nauki, aby wspólnie kształcić kadry gotowe na technologiczne wyzwania przyszłości. Jak zauważają przedstawiciele obu stron, nowoczesne kolejnictwo to dziś nie tylko tory, ale przede wszystkim innowacje i cyfryzacja.

Praktyka idzie w parze z teorią

Głównym celem porozumienia jest przygotowanie studentów do realnej pracy na rynku. Współpraca nie ograniczy się jedynie do teorii przekazywanej w salach wykładowych. Planowane są konkretne działania, takie jak organizacja staży oraz praktyk zawodowych, które pozwolą przyszłym inżynierom poznać branżę od środka.

Istotnym elementem umowy jest również kształcenie dualne oraz wsparcie dla najbardziej uzdolnionych osób. Eksperci z PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. będą mieli realny wpływ na to, czego uczą się studenci, uczestnicząc w tworzeniu programów studiów i specjalistycznych szkoleń. Dzięki temu wiedza zdobywana na uczelni będzie bezpośrednio odpowiadać potrzebom współczesnego transportu.

Inwestycja w kadry to lepsza kolej

Zacieśnienie relacji z Politechniką Warszawską to element szerszej strategii PKP PLK. Realizacja ogromnych projektów infrastrukturalnych w całej Polsce wymaga stałego dopływu wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Firma chce budować stabilne zaplecze kadrowe, oferując młodym ludziom dostęp do najnowszych procesów inwestycyjnych.