Życie Warszawy
PKP PLK i Politechnika Warszawska łączą siły. Nowe perspektywy dla inżynierów

Publikacja: 04.02.2026 20:00

Głównym celem porozumienia jest przygotowanie studentów do realnej pracy na rynku.

Foto: mat. pras.

M.B.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej podpisały porozumienie o współpracy. Studenci zyskają unikalną szansę na praktyczną naukę zawodu i udział w wielkich inwestycjach kolejowych.

Oficjalne dokumenty zostały podpisane 2 lutego 2026 roku. Decyzja ta jest jasnym sygnałem, że branża kolejowa chce mocniej związać się ze światem nauki, aby wspólnie kształcić kadry gotowe na technologiczne wyzwania przyszłości. Jak zauważają przedstawiciele obu stron, nowoczesne kolejnictwo to dziś nie tylko tory, ale przede wszystkim innowacje i cyfryzacja.

Praktyka idzie w parze z teorią

Głównym celem porozumienia jest przygotowanie studentów do realnej pracy na rynku. Współpraca nie ograniczy się jedynie do teorii przekazywanej w salach wykładowych. Planowane są konkretne działania, takie jak organizacja staży oraz praktyk zawodowych, które pozwolą przyszłym inżynierom poznać branżę od środka.

