Życie Warszawy
Zimne kaloryfery w Ursusie i we Włochach. Lista adresów

Publikacja: 04.02.2026 13:10

Awaria dotyczy rury o średnicy 600 mm, która stanowi główne źródło ciepła dla Ursusa od strony Włoch

Foto: Mateusz Marek/PAP

M.B.
Mieszkańcy ponad pół tysiąca budynków w Warszawie muszą przygotować się na chłodny wieczór i noc. Z powodu awarii magistrali ciepłowniczej we Włochach wstrzymano dostawy ogrzewania, które powrócą dopiero w czwartek rano.

Do uszkodzenia sieci doszło przy ulicy Lechickiej 12. Awaria dotyczy rury o średnicy 600 mm, która stanowi główne źródło ciepła dla Ursusa od strony Włoch. Choć problem zlokalizowano już dwa dni temu, spółka Veolia zdecydowała się na rozpoczęcie naprawy w środę, czekając na nieco wyższe temperatury powietrza, aby przerwa była mniej uciążliwa dla lokatorów.

Setki adresów bez ogrzewania

Przerwa w dostawie energii cieplnej rozpoczęła się w środę, 4 lutego, ok. godz. 9:30. Skutki awarii dotykają łącznie 549 adresów, z czego większość znajduje się na terenie Ursusa. Na liście braków znalazły się budynki przy takich ulicach jak m.in. Kolorowa, Warszawska, Orląt Lwowskich, Zagłoby czy aleje Jerozolimskie.

Problemy nie omijają również obiektów użyteczności publicznej. Brak ciepła zgłosiły dzielnicowe szkoły i przedszkola. Władze Ursusa podjęły już rozmowy z dyrektorami placówek oświatowych, aby zdecydować, czy konieczne będzie zawieszenie zajęć lekcyjnych w najbliższym czasie.

Mieszkańcy wielu dzielnic stoją u progu utraty podstawowej opieki zdrowotnej w najbliższej okolicy
profilaktyka i leczenie
Warszawscy pacjenci tracą podstawową opiekę zdrowotną
Prace potrwają do rana

Ekipy techniczne pracują w trybie ciągłym, aby jak najszybciej usunąć usterkę. Proces naprawy wymaga najpierw odwodnienia sieci, a następnie ponownego napełnienia jej nośnikiem ciepła. Jest to o tyle skomplikowane, że woda w magistrali występuje obecnie w postaci pary o temperaturze sięgającej 120 stopni Celsjusza.

Zgodnie z oficjalnymi zapowiedziami rzecznika spółki Veolia, Pawła Zbiegniewskiego, wznowienie dostaw ciepła do mieszkań i instytucji powinno nastąpić w czwartek, 5 lutego, do godz. 6. Wykonawca zaznacza jednak, że jeśli prace przebiegną sprawnie, ciepło może wrócić do kaloryferów nieco wcześniej.

Lista budynków bez ciepła

Veolia Energia Warszawa S.A. informuje, że w rejonie Warszawa ulica Lechicka 12 nastąpiła przerwa w dostawach ciepła. Poniżej zamieszczamy pełny wykaz budynków objętych wyłączeniem.

1 MAJA 1

1 MAJA 11

1 MAJA 13

1 MAJA 2

1 MAJA 3

1 MAJA 5

1 MAJA 6

1 MAJA 7

1 MAJA 8

1 MAJA 9

1905 ROKU 2

1905 ROKU 3

1905 ROKU 4

ADAMIECKIEGO K. 1

ADAMIECKIEGO K. 10

ADAMIECKIEGO K. 12

ADAMIECKIEGO K. 14

ADAMIECKIEGO K. 16

ADAMIECKIEGO K. 2

ADAMIECKIEGO K. 4

ADAMIECKIEGO K. 6

ADAMIECKIEGO K. 8

BAKALARSKA 15

BAKALARSKA 15A

BAKALARSKA 15B

BAKALARSKA 34

BALBINKI 1

BALBINKI 2

BALBINKI 4

BALBINKI 6

BALBINKI 8

BALICKA 6

BEŁZY W. 17A

BEŁZY W. 3

BOHATERÓW WARSZAWY 11

BOHATERÓW WARSZAWY 12

BOHATERÓW WARSZAWY 13

BOHATERÓW WARSZAWY 17

BOHATERÓW WARSZAWY 3

BOHATERÓW WARSZAWY 5

BOHATERÓW WARSZAWY 6

BOHATERÓW WARSZAWY 7

BOHATERÓW WARSZAWY 8

BOHATERÓW WARSZAWY 9

BORSUCZA 55

BORSUCZA 61

BUDKI SZCZĘŚLIWICKIE 23A

BUDKI SZCZĘŚLIWICKIE 25

BUDKI SZCZĘŚLIWICKIE 25A

BUDKI SZCZĘŚLIWICKIE 27

CHROŚCICKIEGO J. KS. 83

CIERLICKA 1

CIERLICKA 3

CZECHOWICZA J. 5

CZERWCA 1976 R. 1

CZERWCA 1976 R. 1B

CZERWCA 1976 R. 2

CZERWCA 1976 R. 3

CZERWCA 1976 R. 7

CZERWONA DROGA 3

CZERWONA DROGA 5

CZERWONA DROGA 7

DRZYMAŁY M. 1

DRZYMAŁY M. 12

DRZYMAŁY M. 16

DRZYMAŁY M. 8

DZIECI WARSZAWY 33

DZIECI WARSZAWY 35

DZIECI WARSZAWY 37

DZIECI WARSZAWY 38

DZIECI WARSZAWY 39

DZIECI WARSZAWY 40

DZIECI WARSZAWY 40A

DZIECI WARSZAWY 40B

DZIECI WARSZAWY 40C

DZIECI WARSZAWY 42

DZIECI WARSZAWY 45

DĄBKA S. PŁK. 1

DĄBKA S. PŁK. 3

DĄBKA S. PŁK. 5

FAJANSOWA 3

FAJANSOWA 5

GIERDZIEJEWSKIEGO K. 17

GIERDZIEJEWSKIEGO K. 3

GIERDZIEJEWSKIEGO K. 7

GISERSKA 7

GISERSKA 9

HABICHA E. 11

HABICHA E. 12

HABICHA E. 14

HABICHA E. 17

HABICHA E. 19

HABICHA E. 21

HABICHA E. 22

HABICHA E. 23

HABICHA E. 4

HABICHA E. 6

HABICHA E. 7

HABICHA E. 9

HEJNAŁOWA 12

HENNELA T. 10

HENNELA T. 5

HENNELA T. 7

HERBU OKSZA 1

HERBU OKSZA 10

HERBU OKSZA 12

HERBU OKSZA 12A

HERBU OKSZA 14

HERBU OKSZA 17

HERBU OKSZA 18

HERBU OKSZA 19

HERBU OKSZA 21

HERBU OKSZA 24

HERBU OKSZA 26

HERBU OKSZA 29

HERBU OKSZA 3

HERBU OKSZA 9

INSTALATORÓW 17

INSTALATORÓW 23

INSTALATORÓW 5

INSTALATORÓW 5A

INSTALATORÓW 7

INSTALATORÓW 7A

INSTALATORÓW 9

JACKA I AGATKI 2

JACKA I AGATKI 4

JACKA I AGATKI 6

JEROZOLIMSKIE AL. 190

JEROZOLIMSKIE AL. 190D

JEROZOLIMSKIE AL. 200

JEROZOLIMSKIE AL. 226

JEROZOLIMSKIE AL. 226A

JUTRZENKI 100

JUTRZENKI 106C

JUTRZENKI 106D

JUTRZENKI 114A

JUTRZENKI 114B

JUTRZENKI 114C

JUTRZENKI 114E

JUTRZENKI 114F

JUTRZENKI 114H

JUTRZENKI 182

KAROLA TAYLORA 1

KAROLA TAYLORA 2

KAROLA TAYLORA 4

KAROLA TAYLORA 6

KAROLA TAYLORA 7

KENIGA M. 1

KENIGA M. 10

KENIGA M. 11

KENIGA M. 12

KENIGA M. 13

KENIGA M. 14

KENIGA M. 15

KENIGA M. 16

KENIGA M. 17

KENIGA M. 18

KENIGA M. 2

KENIGA M. 20

KENIGA M. 3

KENIGA M. 4

KENIGA M. 5

KENIGA M. 6

KENIGA M. 7

KENIGA M. 8

KENIGA M. 9

KLINKIEROWA 1

KLINKIEROWA 10

KLINKIEROWA 12

KLINKIEROWA 2

KLINKIEROWA 3

KLINKIEROWA 4

KLINKIEROWA 5

KLINKIEROWA 6

KLINKIEROWA 8

KOLOROWA 1

KOLOROWA 10

KOLOROWA 11

KOLOROWA 12

KOLOROWA 13

KOLOROWA 14

KOLOROWA 16

KOLOROWA 17

KOLOROWA 18

KOLOROWA 2

KOLOROWA 20

KOLOROWA 22

KOLOROWA 24

KOLOROWA 26

KOLOROWA 28

KOLOROWA 3

KOLOROWA 4

KOLOROWA 5

KOLOROWA 6

KOLOROWA 7

KOLOROWA 8

KOLOROWA 9

KOMPANII AK „GOPLANA” 9B

KOMPANII AK „KORDIAN” 2

KONIŃSKA 1

KONIŃSKA 11

KONIŃSKA 13

KONIŃSKA 15

KONIŃSKA 2

KONIŃSKA 3

KONIŃSKA 4

KONIŃSKA 5

KONIŃSKA 7

KONIŃSKA 9

KONOTOPSKA 3

KONOTOPSKA 7

KRAKOWIAKÓW 103

KRAKOWIAKÓW 28

KRAKOWIAKÓW 34

KRAKOWIAKÓW 42

KRAKOWIAKÓW 44

KRAKOWIAKÓW 46

KRAKOWIAKÓW 48

KRAKOWIAKÓW 50

KRAKOWIAKÓW 53

KRAKOWIAKÓW 80/98

KRAKOWSKA 169

KRAKOWSKA 257

KRAKOWSKA 263

KRAKOWSKA 264

KRAKOWSKA 266

KRAKOWSKA 279

KRAKOWSKA 281

KRAKOWSKA 289

KRAKOWSKA 291

KRAŃCOWA 57

LALKI 5

LECHICKA 14

LECHICKA 21

LECHICKA 23A

LECHICKA 29

MAGNACKA 1

NURZYŃSKA 2

NURZYŃSKA 4

OBROŃCÓW HELU 1

OBROŃCÓW HELU 2

OBROŃCÓW HELU 3

OBROŃCÓW HELU 4

OBROŃCÓW HELU 5

OBROŃCÓW HELU 6

OBROŃCÓW HELU 7

OBYWATELSKA 1

OBYWATELSKA 11

OBYWATELSKA 13

OBYWATELSKA 3

OBYWATELSKA 5

OBYWATELSKA 7

OBYWATELSKA 9

OGNIOWA 4

ORLĄT LWOWSKICH 22

ORLĄT LWOWSKICH 24

ORLĄT LWOWSKICH 26

ORLĄT LWOWSKICH 28

ORLĄT LWOWSKICH 30

ORLĄT LWOWSKICH 32

ORLĄT LWOWSKICH 34

ORLĄT LWOWSKICH 36

ORLĄT LWOWSKICH 38

ORLĄT LWOWSKICH 40

ORLĄT LWOWSKICH 42

ORLĄT LWOWSKICH 44

ORLĄT LWOWSKICH 46

ORLĄT LWOWSKICH 48

ORLĄT LWOWSKICH 50

ORLĄT LWOWSKICH 52

ORLĄT LWOWSKICH 54

ORLĄT LWOWSKICH 56

ORLĄT LWOWSKICH 60

ORLĄT LWOWSKICH 62

ORLĄT LWOWSKICH 64

ORLĄT LWOWSKICH 66

ORLĄT LWOWSKICH 68

ORLĄT LWOWSKICH 70

ORZECHOWA 3

PLUTONU AK „TORPEDY” 32

PLUTONU AK „TORPEDY” 41

PLUTONU AK „TORPEDY” 47

PODBORSKA 4

POSAG 7 PANIEN 1

POSAG 7 PANIEN 11

POSAG 7 PANIEN 11B

POSAG 7 PANIEN 12

POSAG 7 PANIEN 14

POSAG 7 PANIEN 16

POSAG 7 PANIEN 18

POSAG 7 PANIEN 20

POSAG 7 PANIEN 5

POSAG 7 PANIEN 6

POSAG 7 PANIEN 9

PRZEDPOLE 1

PRZEDPOLE 10

PRZEDPOLE 5

PRZEDPOLE 7

PRZEDPOLE 8

PRZEDPOLE 8A

PRZEDPOLE 9

PRZERWANA 13

PRZERWANA 13A

PRZY FORCIE 12

PRZY FORCIE 2

PUŻAKA K. 1

PUŻAKA K. 3

PUŻAKA K. 5

PUŻAKA K. 7

Przy Torach 1

Przy Torach 3

Przy Torach 4

QUO VADIS 1

RADAROWA 4B

RAKIETNIKÓW 25

RAKIETNIKÓW 33

RAKOWSKA 10

RAKOWSKA 11

RAKOWSKA 12

RAKOWSKA 14

RAKOWSKA 14A

RAKOWSKA 16

RAKOWSKA 3

RAKOWSKA 4

RAKOWSKA 5

RAKOWSKA 5A

RAKOWSKA 8

RAKOWSKA 9

RAKUSZANKI ELŻBIETY 2

RAKUSZANKI ELŻBIETY 4

RAKUSZANKI ELŻBIETY 6

RYNKOWA 8

RÓWNOLEGŁA 4

RÓWNOLEGŁA 4A

SABAŁY 10/12

SABAŁY 16

SABAŁY 18

SABAŁY 20

SABAŁY 24

SABAŁY 8

SILNIKOWA 12

SILNIKOWA 13

SILNIKOWA 14

SILNIKOWA 8

SIŁACZKI 2A

SIŁACZKI 3/9

SKOROSZEWSKA 11

SKOROSZEWSKA 20

SKOROSZEWSKA 20A

SKOROSZEWSKA 3

SKOROSZEWSKA 5C

SKOROSZEWSKA 7

SKOROSZEWSKA 9

SOSNKOWSKIEGO K. GEN. 10

SOSNKOWSKIEGO K. GEN. 11

SOSNKOWSKIEGO K. GEN. 13

SOSNKOWSKIEGO K. GEN. 14

SOSNKOWSKIEGO K. GEN. 16

SOSNKOWSKIEGO K. GEN. 18

SOSNKOWSKIEGO K. GEN. 7

SOSNKOWSKIEGO K. GEN. 9

STARODĘBY 8

SZAMOTY 5

SZANCERA J. M. 11

SZANCERA J. M. 2

SZANCERA J. M. 3

SZANCERA J. M. 4

SZANCERA J. M. 6

SZANCERA J. M. 8

SZANCERA J. M. 9

SZYBKA 7

Stefanii Wilczyńskiej 9

SŁAWKA W. 11

SŁAWKA W. 13

SŁAWKA W. 15

SŁAWKA W. 3/5

SŁAWKA W. 4

SŁAWKA W. 6

SŁAWKA W. 7

SŁAWKA W. 8

SŁAWKA W. 9

SŁOWICZA 1

TOMCIA PALUCHA 10

TOMCIA PALUCHA 12

TOMCIA PALUCHA 14

TOMCIA PALUCHA 2

TOMCIA PALUCHA 35

TOMCIA PALUCHA 37

TOMCIA PALUCHA 39

TOMCIA PALUCHA 4

TOMCIA PALUCHA 6

TOMCIA PALUCHA 8

TRAKTORZYSTÓW 14

TRAKTORZYSTÓW 24A

WAGONOWA 19

WAPOWSKIEGO B. 1

WAPOWSKIEGO B. 2

WAPOWSKIEGO B. 3

WAPOWSKIEGO B. 4

WAPOWSKIEGO B. 6

WARSZAWSKA 15

WARSZAWSKA 17

WARSZAWSKA 27

WARSZAWSKA 29

WARSZAWSKA 31

WARSZAWSKA 33

WARSZAWSKA 35

WARSZAWSKA 37

WARSZAWSKA 39

WARSZAWSKA 41

WARSZAWSKA 43

WARSZAWSKA 45

WARSZAWSKA 47

WARSZAWSKA 49

WARSZAWSKA 51

WARSZAWSKA 53

WARSZAWSKA 55

WARSZAWSKA 57

WARSZAWSKA 59

WARSZAWSKA 61

WARSZAWSKA 63

WIKTORYN 6

WIOSNY LUDÓW 1C

WOJCIECHOWSKIEGO S. 13

WOJCIECHOWSKIEGO S. 17

WOJCIECHOWSKIEGO S. 34

WOJCIECHOWSKIEGO S. 35

WOJCIECHOWSKIEGO S. 36

WOJCIECHOWSKIEGO S. 37

WOJCIECHOWSKIEGO S. 39

WOJCIECHOWSKIEGO S. 40

WOJCIECHOWSKIEGO S. 41

WOJCIECHOWSKIEGO S. 42

WOJCIECHOWSKIEGO S. 44

WOJCIECHOWSKIEGO S. 46

WOJCIECHOWSKIEGO S. 48

WOJCIECHOWSKIEGO S. 50

WOJCIECHOWSKIEGO S. 52

WOJCIECHOWSKIEGO S. 54

WOJCIECHOWSKIEGO S. 56

WOJCIECHOWSKIEGO S. 58

WSCHODU SŁOŃCA 11

WSCHODU SŁOŃCA 11A

WSCHODU SŁOŃCA 13

WSCHODU SŁOŃCA 7

WSCHODU SŁOŃCA 7A

WSCHODU SŁOŃCA 9

WSCHODU SŁOŃCA 9A

WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 12

WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 33

WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 4

ZAGŁOBY 1

ZAGŁOBY 10

ZAGŁOBY 11

ZAGŁOBY 13

ZAGŁOBY 15

ZAGŁOBY 16

ZAGŁOBY 17

ZAGŁOBY 18

ZAGŁOBY 19

ZAGŁOBY 2

ZAGŁOBY 20

ZAGŁOBY 21

ZAGŁOBY 23

ZAGŁOBY 25

ZAGŁOBY 27

ZAGŁOBY 29

ZAGŁOBY 3

ZAGŁOBY 31

ZAGŁOBY 33

ZAGŁOBY 35

ZAGŁOBY 4

ZAGŁOBY 5

ZAGŁOBY 6

ZAGŁOBY 7

ZAGŁOBY 9

ZAKĄTEK 1

ZAKĄTEK 2

ŁOPUSZAŃSKA 26C

ŁOPUSZAŃSKA 32

ŁOPUSZAŃSKA 36

ŁOPUSZAŃSKA 36A

ŁOPUSZAŃSKA 36B

ŁOPUSZAŃSKA 37

ŁOPUSZAŃSKA 38

ŁOPUSZAŃSKA 51

ŁOPUSZAŃSKA 51A

ŁOPUSZAŃSKA 53

ŁOPUSZAŃSKA 53A

ŁOPUSZAŃSKA 53B

ŁOPUSZAŃSKA 55

ŁOPUSZAŃSKA 55A

ŁOPUSZAŃSKA 57

ŁOPUSZAŃSKA 57A

ŁOPUSZAŃSKA 72

ŁOPUSZAŃSKA 95

Lidl przy metrze Szwedzka w kompleksie dawnej Polleny-Urody
handel

Zakupy w zabytkowych wnętrzach przy metrze Szwedzka

Publikacja skanu pozwala zobaczyć przyszłą ikonę popkultury na progu dorosłości, bez późniejszego wi
dokumenty

Archiwa ujawniają, jaką uczennicą była Kalina Jędrusik

Film przedstawiający stereotypowych mieszkańców warszawskich dzielnic bije rekordy popularności w me
jak nas widzą

Królowa z Targówka i elita z Wilanowa. Warszawa w zwierciadle AI

Duża część miejskich i dzielnicowych radnych zatrudniona jest w samorządowych i państwowych spółkach
polityka

Radny Paweł Lech odszedł z Koalicji Obywatelskiej. „Pierwsze koty za płoty”?

Prace przy naprawianiu uszkodzonej sieci ciepłowniczej dobiegają końca
sieć ciepłownicza

Grzeją się kaloryfery w Ursusie i Włochach. Awaria została usunięta

Festiwal "Ogrody Muzyczne"
rozstrzygnięcie konkursu

Największe warszawskie festiwale z trzyletnim dofinansowaniem

Kamienice przy ul. Brzeskiej widziane z bazaru Różyckiego, na wprost kamienica Menachema Rotlewiego
Czyja Warszawa

Prywatyzacja kamienic na Brzeskiej „lekiem na całe zło”? Ratusz milczy a deweloperzy działają

Nagroda za rozwiązania zapewniające dostępność za rok 2025 - Centrum Aktywności Międzypokoleniowej n
plebiscyt

Najlepsza architektura Warszawy. Ruszyła 12. edycja konkursu

