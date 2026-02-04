Zimne kaloryfery w Ursusie i we Włochach. Lista adresów

Awaria dotyczy rury o średnicy 600 mm, która stanowi główne źródło ciepła dla Ursusa od strony Włoch.
Do uszkodzenia sieci doszło przy ulicy Lechickiej 12. Awaria dotyczy rury o średnicy 600 mm, która stanowi główne źródło ciepła dla Ursusa od strony Włoch. Choć problem zlokalizowano już dwa dni temu, spółka Veolia zdecydowała się na rozpoczęcie naprawy w środę, czekając na nieco wyższe temperatury powietrza, aby przerwa była mniej uciążliwa dla lokatorów.
Przerwa w dostawie energii cieplnej rozpoczęła się w środę, 4 lutego, ok. godz. 9:30. Skutki awarii dotykają łącznie 549 adresów, z czego większość znajduje się na terenie Ursusa. Na liście braków znalazły się budynki przy takich ulicach jak m.in. Kolorowa, Warszawska, Orląt Lwowskich, Zagłoby czy aleje Jerozolimskie.
Problemy nie omijają również obiektów użyteczności publicznej. Brak ciepła zgłosiły dzielnicowe szkoły i przedszkola. Władze Ursusa podjęły już rozmowy z dyrektorami placówek oświatowych, aby zdecydować, czy konieczne będzie zawieszenie zajęć lekcyjnych w najbliższym czasie.
Ekipy techniczne pracują w trybie ciągłym, aby jak najszybciej usunąć usterkę. Proces naprawy wymaga najpierw odwodnienia sieci, a następnie ponownego napełnienia jej nośnikiem ciepła. Jest to o tyle skomplikowane, że woda w magistrali występuje obecnie w postaci pary o temperaturze sięgającej 120 stopni Celsjusza.
Zgodnie z oficjalnymi zapowiedziami rzecznika spółki Veolia, Pawła Zbiegniewskiego, wznowienie dostaw ciepła do mieszkań i instytucji powinno nastąpić w czwartek, 5 lutego, do godz. 6. Wykonawca zaznacza jednak, że jeśli prace przebiegną sprawnie, ciepło może wrócić do kaloryferów nieco wcześniej.
Veolia Energia Warszawa S.A. informuje, że w rejonie Warszawa ulica Lechicka 12 nastąpiła przerwa w dostawach ciepła. Poniżej zamieszczamy pełny wykaz budynków objętych wyłączeniem.
Ulice:
1 MAJA 1
1 MAJA 11
1 MAJA 13
1 MAJA 2
1 MAJA 3
1 MAJA 5
1 MAJA 6
1 MAJA 7
1 MAJA 8
1 MAJA 9
1905 ROKU 2
1905 ROKU 3
1905 ROKU 4
ADAMIECKIEGO K. 1
ADAMIECKIEGO K. 10
ADAMIECKIEGO K. 12
ADAMIECKIEGO K. 14
ADAMIECKIEGO K. 16
ADAMIECKIEGO K. 2
ADAMIECKIEGO K. 4
ADAMIECKIEGO K. 6
ADAMIECKIEGO K. 8
BAKALARSKA 15
BAKALARSKA 15A
BAKALARSKA 15B
BAKALARSKA 34
BALBINKI 1
BALBINKI 2
BALBINKI 4
BALBINKI 6
BALBINKI 8
BALICKA 6
BEŁZY W. 17A
BEŁZY W. 3
BOHATERÓW WARSZAWY 11
BOHATERÓW WARSZAWY 12
BOHATERÓW WARSZAWY 13
BOHATERÓW WARSZAWY 17
BOHATERÓW WARSZAWY 3
BOHATERÓW WARSZAWY 5
BOHATERÓW WARSZAWY 6
BOHATERÓW WARSZAWY 7
BOHATERÓW WARSZAWY 8
BOHATERÓW WARSZAWY 9
BORSUCZA -
BORSUCZA 55
BORSUCZA 61
BUDKI SZCZĘŚLIWICKIE 23A
BUDKI SZCZĘŚLIWICKIE 25
BUDKI SZCZĘŚLIWICKIE 25A
BUDKI SZCZĘŚLIWICKIE 27
CHROŚCICKIEGO J. KS. 83
CIERLICKA 1
CIERLICKA 3
CZECHOWICZA J. 5
CZERWCA 1976 R. 1
CZERWCA 1976 R. 1B
CZERWCA 1976 R. 2
CZERWCA 1976 R. 3
CZERWCA 1976 R. 7
CZERWONA DROGA 3
CZERWONA DROGA 5
CZERWONA DROGA 7
DRZYMAŁY M. 1
DRZYMAŁY M. 12
DRZYMAŁY M. 16
DRZYMAŁY M. 8
DYREKCYJNA -
DZIECI WARSZAWY 33
DZIECI WARSZAWY 35
DZIECI WARSZAWY 37
DZIECI WARSZAWY 38
DZIECI WARSZAWY 39
DZIECI WARSZAWY 40
DZIECI WARSZAWY 40A
DZIECI WARSZAWY 40B
DZIECI WARSZAWY 40C
DZIECI WARSZAWY 42
DZIECI WARSZAWY 45
DĄBKA S. PŁK. 1
DĄBKA S. PŁK. 3
DĄBKA S. PŁK. 5
FAJANSOWA 3
FAJANSOWA 5
GIERDZIEJEWSKIEGO K. 17
GIERDZIEJEWSKIEGO K. 3
GIERDZIEJEWSKIEGO K. 7
GISERSKA 7
GISERSKA 9
HABICHA E. -
HABICHA E. 11
HABICHA E. 12
HABICHA E. 14
HABICHA E. 17
HABICHA E. 19
HABICHA E. 21
HABICHA E. 22
HABICHA E. 23
HABICHA E. 4
HABICHA E. 6
HABICHA E. 7
HABICHA E. 9
HEJNAŁOWA 12
HENNELA T. 10
HENNELA T. 5
HENNELA T. 7
HERBU OKSZA 1
HERBU OKSZA 10
HERBU OKSZA 12
HERBU OKSZA 12A
HERBU OKSZA 14
HERBU OKSZA 17
HERBU OKSZA 18
HERBU OKSZA 19
HERBU OKSZA 21
HERBU OKSZA 24
HERBU OKSZA 26
HERBU OKSZA 29
HERBU OKSZA 3
HERBU OKSZA 9
INSTALATORÓW 17
INSTALATORÓW 23
INSTALATORÓW 5
INSTALATORÓW 5A
INSTALATORÓW 7
INSTALATORÓW 7A
INSTALATORÓW 9
JACKA I AGATKI 2
JACKA I AGATKI 4
JACKA I AGATKI 6
JEROZOLIMSKIE AL. 190
JEROZOLIMSKIE AL. 190D
JEROZOLIMSKIE AL. 200
JEROZOLIMSKIE AL. 226
JEROZOLIMSKIE AL. 226A
JUTRZENKI -
JUTRZENKI 100
JUTRZENKI 106C
JUTRZENKI 106D
JUTRZENKI 114A
JUTRZENKI 114B
JUTRZENKI 114C
JUTRZENKI 114E
JUTRZENKI 114F
JUTRZENKI 114H
JUTRZENKI 182
KAROLA TAYLORA 1
KAROLA TAYLORA 2
KAROLA TAYLORA 4
KAROLA TAYLORA 6
KAROLA TAYLORA 7
KENIGA M. 1
KENIGA M. 10
KENIGA M. 11
KENIGA M. 12
KENIGA M. 13
KENIGA M. 14
KENIGA M. 15
KENIGA M. 16
KENIGA M. 17
KENIGA M. 18
KENIGA M. 2
KENIGA M. 20
KENIGA M. 3
KENIGA M. 4
KENIGA M. 5
KENIGA M. 6
KENIGA M. 7
KENIGA M. 8
KENIGA M. 9
KLINKIEROWA 1
KLINKIEROWA 10
KLINKIEROWA 12
KLINKIEROWA 2
KLINKIEROWA 3
KLINKIEROWA 4
KLINKIEROWA 5
KLINKIEROWA 6
KLINKIEROWA 8
KOLOROWA 1
KOLOROWA 10
KOLOROWA 11
KOLOROWA 12
KOLOROWA 13
KOLOROWA 14
KOLOROWA 16
KOLOROWA 17
KOLOROWA 18
KOLOROWA 2
KOLOROWA 20
KOLOROWA 22
KOLOROWA 24
KOLOROWA 26
KOLOROWA 28
KOLOROWA 3
KOLOROWA 4
KOLOROWA 5
KOLOROWA 6
KOLOROWA 7
KOLOROWA 8
KOLOROWA 9
KOMPANII AK „GOPLANA” 9B
KOMPANII AK „KORDIAN” 2
KONIŃSKA 1
KONIŃSKA 11
KONIŃSKA 13
KONIŃSKA 15
KONIŃSKA 2
KONIŃSKA 3
KONIŃSKA 4
KONIŃSKA 5
KONIŃSKA 7
KONIŃSKA 9
KONOTOPSKA -
KONOTOPSKA 3
KONOTOPSKA 7
KRAKOWIAKÓW -
KRAKOWIAKÓW 103
KRAKOWIAKÓW 28
KRAKOWIAKÓW 34
KRAKOWIAKÓW 42
KRAKOWIAKÓW 44
KRAKOWIAKÓW 46
KRAKOWIAKÓW 48
KRAKOWIAKÓW 50
KRAKOWIAKÓW 53
KRAKOWIAKÓW 80/98
KRAKOWSKA 169
KRAKOWSKA 257
KRAKOWSKA 263
KRAKOWSKA 264
KRAKOWSKA 266
KRAKOWSKA 279
KRAKOWSKA 281
KRAKOWSKA 289
KRAKOWSKA 291
KRAŃCOWA 57
LALKI 5
LECHICKA 14
LECHICKA 21
LECHICKA 23A
LECHICKA 29
MAGNACKA 1
NURZYŃSKA 2
NURZYŃSKA 4
OBROŃCÓW HELU 1
OBROŃCÓW HELU 2
OBROŃCÓW HELU 3
OBROŃCÓW HELU 4
OBROŃCÓW HELU 5
OBROŃCÓW HELU 6
OBROŃCÓW HELU 7
OBYWATELSKA 1
OBYWATELSKA 11
OBYWATELSKA 13
OBYWATELSKA 3
OBYWATELSKA 5
OBYWATELSKA 7
OBYWATELSKA 9
OGNIOWA 4
ORLĄT LWOWSKICH 22
ORLĄT LWOWSKICH 24
ORLĄT LWOWSKICH 26
ORLĄT LWOWSKICH 28
ORLĄT LWOWSKICH 30
ORLĄT LWOWSKICH 32
ORLĄT LWOWSKICH 34
ORLĄT LWOWSKICH 36
ORLĄT LWOWSKICH 38
ORLĄT LWOWSKICH 40
ORLĄT LWOWSKICH 42
ORLĄT LWOWSKICH 44
ORLĄT LWOWSKICH 46
ORLĄT LWOWSKICH 48
ORLĄT LWOWSKICH 50
ORLĄT LWOWSKICH 52
ORLĄT LWOWSKICH 54
ORLĄT LWOWSKICH 56
ORLĄT LWOWSKICH 60
ORLĄT LWOWSKICH 62
ORLĄT LWOWSKICH 64
ORLĄT LWOWSKICH 66
ORLĄT LWOWSKICH 68
ORLĄT LWOWSKICH 70
ORZECHOWA 3
PLUTONU AK „TORPEDY” 32
PLUTONU AK „TORPEDY” 41
PLUTONU AK „TORPEDY” 47
PODBORSKA 4
POSAG 7 PANIEN -
POSAG 7 PANIEN 1
POSAG 7 PANIEN 11
POSAG 7 PANIEN 11B
POSAG 7 PANIEN 12
POSAG 7 PANIEN 14
POSAG 7 PANIEN 16
POSAG 7 PANIEN 18
POSAG 7 PANIEN 20
POSAG 7 PANIEN 5
POSAG 7 PANIEN 6
POSAG 7 PANIEN 9
PRZEDPOLE 1
PRZEDPOLE 10
PRZEDPOLE 5
PRZEDPOLE 7
PRZEDPOLE 8
PRZEDPOLE 8A
PRZEDPOLE 9
PRZERWANA 13
PRZERWANA 13A
PRZY FORCIE 12
PRZY FORCIE 2
PUŻAKA K. 1
PUŻAKA K. 3
PUŻAKA K. 5
PUŻAKA K. 7
Przy Torach 1
Przy Torach 3
Przy Torach 4
QUO VADIS 1
RADAROWA 4B
RAKIETNIKÓW 25
RAKIETNIKÓW 33
RAKOWSKA 10
RAKOWSKA 11
RAKOWSKA 12
RAKOWSKA 14
RAKOWSKA 14A
RAKOWSKA 16
RAKOWSKA 3
RAKOWSKA 4
RAKOWSKA 5
RAKOWSKA 5A
RAKOWSKA 8
RAKOWSKA 9
RAKUSZANKI ELŻBIETY 2
RAKUSZANKI ELŻBIETY 4
RAKUSZANKI ELŻBIETY 6
RYNKOWA 8
RÓWNOLEGŁA 4
RÓWNOLEGŁA 4A
SABAŁY 10/12
SABAŁY 16
SABAŁY 18
SABAŁY 20
SABAŁY 24
SABAŁY 8
SILNIKOWA 12
SILNIKOWA 13
SILNIKOWA 14
SILNIKOWA 8
SIŁACZKI 2A
SIŁACZKI 3/9
SKOROSZEWSKA 11
SKOROSZEWSKA 20
SKOROSZEWSKA 20A
SKOROSZEWSKA 3
SKOROSZEWSKA 5C
SKOROSZEWSKA 7
SKOROSZEWSKA 9
SOSNKOWSKIEGO K. GEN. 10
SOSNKOWSKIEGO K. GEN. 11
SOSNKOWSKIEGO K. GEN. 13
SOSNKOWSKIEGO K. GEN. 14
SOSNKOWSKIEGO K. GEN. 16
SOSNKOWSKIEGO K. GEN. 18
SOSNKOWSKIEGO K. GEN. 7
SOSNKOWSKIEGO K. GEN. 9
STARODĘBY 8
SZAMOTY 5
SZANCERA J. M. 11
SZANCERA J. M. 2
SZANCERA J. M. 3
SZANCERA J. M. 4
SZANCERA J. M. 6
SZANCERA J. M. 8
SZANCERA J. M. 9
SZYBKA 7
Stefanii Wilczyńskiej 9
SŁAWKA W. 11
SŁAWKA W. 13
SŁAWKA W. 15
SŁAWKA W. 3/5
SŁAWKA W. 4
SŁAWKA W. 6
SŁAWKA W. 7
SŁAWKA W. 8
SŁAWKA W. 9
SŁOWICZA 1
TOMCIA PALUCHA 10
TOMCIA PALUCHA 12
TOMCIA PALUCHA 14
TOMCIA PALUCHA 2
TOMCIA PALUCHA 35
TOMCIA PALUCHA 37
TOMCIA PALUCHA 39
TOMCIA PALUCHA 4
TOMCIA PALUCHA 6
TOMCIA PALUCHA 8
TRAKTORZYSTÓW 14
TRAKTORZYSTÓW 24A
WAGONOWA 19
WAPOWSKIEGO B. 1
WAPOWSKIEGO B. 2
WAPOWSKIEGO B. 3
WAPOWSKIEGO B. 4
WAPOWSKIEGO B. 6
WARSZAWSKA 15
WARSZAWSKA 17
WARSZAWSKA 27
WARSZAWSKA 29
WARSZAWSKA 31
WARSZAWSKA 33
WARSZAWSKA 35
WARSZAWSKA 37
WARSZAWSKA 39
WARSZAWSKA 41
WARSZAWSKA 43
WARSZAWSKA 45
WARSZAWSKA 47
WARSZAWSKA 49
WARSZAWSKA 51
WARSZAWSKA 53
WARSZAWSKA 55
WARSZAWSKA 57
WARSZAWSKA 59
WARSZAWSKA 61
WARSZAWSKA 63
WIKTORYN 6
WIOSNY LUDÓW 1C
WOJCIECHOWSKIEGO S. 13
WOJCIECHOWSKIEGO S. 17
WOJCIECHOWSKIEGO S. 34
WOJCIECHOWSKIEGO S. 35
WOJCIECHOWSKIEGO S. 36
WOJCIECHOWSKIEGO S. 37
WOJCIECHOWSKIEGO S. 39
WOJCIECHOWSKIEGO S. 40
WOJCIECHOWSKIEGO S. 41
WOJCIECHOWSKIEGO S. 42
WOJCIECHOWSKIEGO S. 44
WOJCIECHOWSKIEGO S. 46
WOJCIECHOWSKIEGO S. 48
WOJCIECHOWSKIEGO S. 50
WOJCIECHOWSKIEGO S. 52
WOJCIECHOWSKIEGO S. 54
WOJCIECHOWSKIEGO S. 56
WOJCIECHOWSKIEGO S. 58
WSCHODU SŁOŃCA 11
WSCHODU SŁOŃCA 11A
WSCHODU SŁOŃCA 13
WSCHODU SŁOŃCA 7
WSCHODU SŁOŃCA 7A
WSCHODU SŁOŃCA 9
WSCHODU SŁOŃCA 9A
WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 12
WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 33
WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 4
ZAGŁOBY 1
ZAGŁOBY 10
ZAGŁOBY 11
ZAGŁOBY 13
ZAGŁOBY 15
ZAGŁOBY 16
ZAGŁOBY 17
ZAGŁOBY 18
ZAGŁOBY 19
ZAGŁOBY 2
ZAGŁOBY 20
ZAGŁOBY 21
ZAGŁOBY 23
ZAGŁOBY 25
ZAGŁOBY 27
ZAGŁOBY 29
ZAGŁOBY 3
ZAGŁOBY 31
ZAGŁOBY 33
ZAGŁOBY 35
ZAGŁOBY 4
ZAGŁOBY 5
ZAGŁOBY 6
ZAGŁOBY 7
ZAGŁOBY 9
ZAKĄTEK 1
ZAKĄTEK 2
ŁOPUSZAŃSKA 26C
ŁOPUSZAŃSKA 32
ŁOPUSZAŃSKA 36
ŁOPUSZAŃSKA 36A
ŁOPUSZAŃSKA 36B
ŁOPUSZAŃSKA 37
ŁOPUSZAŃSKA 38
ŁOPUSZAŃSKA 51
ŁOPUSZAŃSKA 51A
ŁOPUSZAŃSKA 53
ŁOPUSZAŃSKA 53A
ŁOPUSZAŃSKA 53B
ŁOPUSZAŃSKA 55
ŁOPUSZAŃSKA 55A
ŁOPUSZAŃSKA 57
ŁOPUSZAŃSKA 57A
ŁOPUSZAŃSKA 72
ŁOPUSZAŃSKA 95