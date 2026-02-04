Roma Tower zmieni krajobraz stolicy. Rusza budowa 170-metrowego wieżowca

Projekt Roma Tower otrzymał ostateczne pozwolenie na budowę, co umożliwia rozpoczęcie prac w centrum Warszawy. Inwestycja u zbiegu ulic Nowogrodzkiej i Emilii Plater dostarczy 48 kondygnacji nadziemnych o funkcji mieszkalnej.



Przygotowania do realizacji tego przedsięwzięcia trwały od 2017 roku, kiedy uchwalono plan zagospodarowania dla rejonu ulicy Poznańskiej. Budynek powstanie w miejscu dawnego parkingu i stacji paliw. Za realizację odpowiada konsorcjum firm BBI Development oraz Liebrecht & wooD we współpracy z fundacją Pro Bonum. Prace budowlane mają wystartować w drugim półroczu 2026 roku.

Rozwiązania dla mieszkańców i standardy ekologiczne

Wieżowiec został zaprojektowany z myślą o wysokim standardzie wykończenia oraz funkcjonalnościach niedostępnych dotychczas w tej skali na polskim rynku. Na górnych piętrach obiektu zaplanowano strefę wspólnotową, w której znajdzie się pełnowymiarowy basen, strefa wellness oraz prywatna sala kinowa. Co istotne, funkcja mieszkalna budynku wyklucza najem krótkoterminowy, co ma sprzyjać stabilizacji demograficznej Śródmieścia.

Projekt kładzie duży nacisk na aspekty środowiskowe, ubiegając się o certyfikat BREEAM. W budynku przewidziano system odzysku energii z wentylacji oraz mechanizm wykorzystania wody deszczowej do nawadniania zieleni. Nowoczesny system segregacji odpadów będzie dostępny dla mieszkańców na każdym piętrze wieżowca.