Roma Tower zmieni krajobraz stolicy. Rusza budowa 170-metrowego wieżowca

Nowe oblicze Roma Tower nie jest znane, ale pewne jest to, że gmach znacącząco zmieni oblicze okolicy i wpłynie na cały warszawski skyline.
Przygotowania do realizacji tego przedsięwzięcia trwały od 2017 roku, kiedy uchwalono plan zagospodarowania dla rejonu ulicy Poznańskiej. Budynek powstanie w miejscu dawnego parkingu i stacji paliw. Za realizację odpowiada konsorcjum firm BBI Development oraz Liebrecht & wooD we współpracy z fundacją Pro Bonum. Prace budowlane mają wystartować w drugim półroczu 2026 roku.
Wieżowiec został zaprojektowany z myślą o wysokim standardzie wykończenia oraz funkcjonalnościach niedostępnych dotychczas w tej skali na polskim rynku. Na górnych piętrach obiektu zaplanowano strefę wspólnotową, w której znajdzie się pełnowymiarowy basen, strefa wellness oraz prywatna sala kinowa. Co istotne, funkcja mieszkalna budynku wyklucza najem krótkoterminowy, co ma sprzyjać stabilizacji demograficznej Śródmieścia.
Projekt kładzie duży nacisk na aspekty środowiskowe, ubiegając się o certyfikat BREEAM. W budynku przewidziano system odzysku energii z wentylacji oraz mechanizm wykorzystania wody deszczowej do nawadniania zieleni. Nowoczesny system segregacji odpadów będzie dostępny dla mieszkańców na każdym piętrze wieżowca.
Inwestycja Roma Tower wiąże się z szerokim zakresem prac modernizacyjnych w najbliższym sąsiedztwie. Inwestor, we współpracy z władzami miasta, sfinansuje remont fragmentów ulic Emilii Plater oraz Nowogrodzkiej. Plan zakłada stworzenie nowej infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, a także nasadzenia drzew i niskiej roślinności, co łącznie ma kosztować ponad 20 mln zł.
Wsparcie finansowe płynące z projektu obejmuje również obiekty sakralne i historyczne. Trwają już prace przy rewitalizacji Ogrodów św. Barbary, gdzie przywrócono dawny układ parku. W dalszych etapach przewidziano renowację kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła oraz zabytkowej kaplicy i wikariatki.
Pełna prezentacja inwestycji wraz z aktualnymi wizualizacjami zostanie udostępniona jeszcze w bieżącym roku.