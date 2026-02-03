-0.8°C
Liberty Tower: Nowy symbol luksusu na mapie warszawskiej Woli

Publikacja: 03.02.2026 17:35

Smukłą bryłę wieżowca podkreślą liczne przeszklenia, otwierające wnętrza na panoramę stolicy.

Foto: mat. pras.

Mateusz Błażkow
Przy ulicy Grzybowskiej 54 rozpoczęła się budowa 140-metrowego wieżowca, który zaoferuje mieszkańcom nie tylko spektakularne widoki, ale także prywatną salę kinową i strefę spa. Liberty Tower ma stać się nowym centrum luksusu.

Inwestycja powstaje w sercu dynamicznie rozwijającej się dzielnicy, gdzie nowoczesna architektura biurowa łączy się z prestiżową funkcją mieszkalną. Za projekt Liberty Tower odpowiada Cavatina Group we współpracy z renomowanym międzynarodowym biurem architektonicznym Epstein.

Budynek został zaprojektowany z dbałością o harmonijne proporcje, a jego smukłą bryłę podkreślą liczne przeszklenia, otwierające wnętrza na panoramę stolicy.

Wieżowiec będzie liczył 43 kondygnacje naziemne, na których znajdzie się 587 apartamentów.

Foto: mat. pras.

Komfort życia w pionowym mieście

Koncepcja Liberty Tower opiera się na idei „wertykalnego miasta”, która zakłada skupienie wielu funkcji życiowych w obrębie jednego obiektu. Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji szereg ekskluzywnych udogodnień, takich jak:

  • reprezentacyjne lobby z całodobową obsługą concierge,
  • prywatna strefa wellness & spa oraz nowoczesna siłownia i fitness,
  • kameralna sala kinowa oraz elegancki salon cygarowy.

Deweloper podkreśla, że celem inwestycji jest zdjęcie z barków lokatorów codziennych decyzji i zapewnienie im najwyższego standardu życia w centrum metropolii bez konieczności rezygnowania z prywatności.

Wśród udogodnień dla mieszkańców znajdzie się reprezentacyjne lobby z usługą całodobowego concierge

Foto: mat. pras.

Parametry techniczne i oferta apartamentów

Wieżowiec będzie liczył 43 kondygnacje naziemne, na których znajdzie się 587 apartamentów. Inwestor przewidział lokale o zróżnicowanych powierzchniach, aby odpowiedzieć na potrzeby różnych grup odbiorców:

  • najmniejsze jednostki o metrażu od 26 mkw.,
  • przestronne apartamenty o powierzchni do 124 mkw.,
  • pięciopoziomowy parking podziemny z 267 miejscami postojowymi.

