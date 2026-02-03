Liberty Tower: Nowy symbol luksusu na mapie warszawskiej Woli

Smukłą bryłę wieżowca podkreślą liczne przeszklenia, otwierające wnętrza na panoramę stolicy.
Inwestycja powstaje w sercu dynamicznie rozwijającej się dzielnicy, gdzie nowoczesna architektura biurowa łączy się z prestiżową funkcją mieszkalną. Za projekt Liberty Tower odpowiada Cavatina Group we współpracy z renomowanym międzynarodowym biurem architektonicznym Epstein.
Wieżowiec będzie liczył 43 kondygnacje naziemne, na których znajdzie się 587 apartamentów.
Koncepcja Liberty Tower opiera się na idei „wertykalnego miasta”, która zakłada skupienie wielu funkcji życiowych w obrębie jednego obiektu. Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji szereg ekskluzywnych udogodnień, takich jak:
Deweloper podkreśla, że celem inwestycji jest zdjęcie z barków lokatorów codziennych decyzji i zapewnienie im najwyższego standardu życia w centrum metropolii bez konieczności rezygnowania z prywatności.
Wśród udogodnień dla mieszkańców znajdzie się reprezentacyjne lobby z usługą całodobowego concierge
Inwestor przewidział lokale o zróżnicowanych powierzchniach, aby odpowiedzieć na potrzeby różnych grup odbiorców:
Realizacją projektu zajmuje się spółka Resi Capital z Grupy Cavatina, która posiada bogate doświadczenie na polskim rynku nieruchomości, zarządzając portfelem ponad 2000 lokali w miastach takich jak Wrocław, Łódź czy Katowice.
Osoby zainteresowane zakupem mogą odwiedzić salon sprzedaży zlokalizowany przy ulicy Chmielnej 89.