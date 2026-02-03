Liberty Tower: Nowy symbol luksusu na mapie warszawskiej Woli

Przy ulicy Grzybowskiej 54 rozpoczęła się budowa 140-metrowego wieżowca, który zaoferuje mieszkańcom nie tylko spektakularne widoki, ale także prywatną salę kinową i strefę spa. Liberty Tower ma stać się nowym centrum luksusu.



Inwestycja powstaje w sercu dynamicznie rozwijającej się dzielnicy, gdzie nowoczesna architektura biurowa łączy się z prestiżową funkcją mieszkalną. Za projekt Liberty Tower odpowiada Cavatina Group we współpracy z renomowanym międzynarodowym biurem architektonicznym Epstein.

Budynek został zaprojektowany z dbałością o harmonijne proporcje, a jego smukłą bryłę podkreślą liczne przeszklenia, otwierające wnętrza na panoramę stolicy.

Wieżowiec będzie liczył 43 kondygnacje naziemne, na których znajdzie się 587 apartamentów. Foto: mat. pras.

Komfort życia w pionowym mieście

Koncepcja Liberty Tower opiera się na idei „wertykalnego miasta”, która zakłada skupienie wielu funkcji życiowych w obrębie jednego obiektu. Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji szereg ekskluzywnych udogodnień, takich jak: