Całodobowe punkty ciepła dłużej. Warszawa walczy z silnym mrozem

W związku z ekstremalnie niskimi temperaturami pięć ogrzewanych namiotów w kluczowych punktach stolicy będzie działać całodobowo 3 i 4 lutego. Mieszkańcy mogą tam liczyć niezmiennie na schronienie oraz gorącą kawę i herbatę.



Utrzymujące się mrozy mobilizują warszawskie służby do intensywnego działania. Miasto uruchomiło nie tylko ogrzewane namioty, ale również autobusy grzewcze oraz przygotowało setki miejsc w schroniskach dla osób w kryzysie bezdomności. Władze apelują do warszawiaków o szczególną czujność i reagowanie na sytuacje zagrażające życiu lub zdrowiu innych osób.

Całodobowe namioty w strategicznych lokalizacjach

W dniach 3 i 4 lutego pięć namiotów wystawionych przez Państwową Straż Pożarną przechodzi na system pracy całodobowej. Są to punkty, w których dzięki współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji serwowane są ciepłe napoje. Miejsca te zlokalizowano w kluczowych węzłach komunikacyjnych: