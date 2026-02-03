Całodobowe punkty ciepła dłużej. Warszawa walczy z silnym mrozem

Zimowa akcja wsparcia została przedłużona w związku z utrzymującymi się silnymi mrozami
Utrzymujące się mrozy mobilizują warszawskie służby do intensywnego działania. Miasto uruchomiło nie tylko ogrzewane namioty, ale również autobusy grzewcze oraz przygotowało setki miejsc w schroniskach dla osób w kryzysie bezdomności. Władze apelują do warszawiaków o szczególną czujność i reagowanie na sytuacje zagrażające życiu lub zdrowiu innych osób.
W dniach 3 i 4 lutego pięć namiotów wystawionych przez Państwową Straż Pożarną przechodzi na system pracy całodobowej. Są to punkty, w których dzięki współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji serwowane są ciepłe napoje. Miejsca te zlokalizowano w kluczowych węzłach komunikacyjnych:
Według dostępnych prognoz bardzo niskie temperatury mają się utrzymywać również w nadchodzącym czasie. Miasto Stołeczne Warszawa informuje, że pozostaje w stałej gotowości i na bieżąco monitoruje sytuację pogodową. Służby miejskie kładą duży nacisk na szybką wymianę informacji i reagowanie na wszelkie zagrożenia wynikające z mrozu.
Kluczowym elementem systemu pomocy pozostaje aktywność obywatelska. Szybka reakcja mieszkańców w przypadku zauważenia osób potrzebujących pomocy może zapobiec tragediom wywołanym wychłodzeniem organizmu.