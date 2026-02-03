"Otwarte historie" w Muzeum Powstania Warszawskiego. Nowy cykl dla seniorów

Muzeum Powstania Warszawskiego inicjuje projekt "Otwarte historie", dedykowany osobom powyżej 60. roku życia. Program obejmuje wykłady i warsztaty łączące wiedzę o historycznej Warszawie z nauką snucia pasjonujących opowieści o własnych losach.



Projekt pod nazwą Otwarte historie. Opowiadaj. Ucz się. Zadziwiaj rozpocznie się 11 lutego. Inicjatywa jest skierowana do mieszkanek i mieszkańców stolicy w wieku senioralnym, którzy chcą zgłębić dzieje miasta, II wojny światowej oraz Powstania Warszawskiego. Oprócz tematów historycznych, uczestnicy będą mieli okazję poznać zasady tworzenia interesujących narracji.

W części warsztatowej przewidziano praktyczne zajęcia z pisania angażujących tekstów oraz bezpiecznego dzielenia się wspomnieniami w rodzinnej przestrzeni cyfrowej. Program ma na celu nie tylko rozwój umiejętności pisarskich, ale także cyfrowych, co pozwoli uczestnikom utrwalić osobiste historie dla przyszłych pokoleń.

Harmonogram wykładów i bezpłatne spotkania

Pierwsze wydarzenia zaplanowano na środę, 11 lutego, w Audytorium Jana Nowaka-Jeziorańskiego. W godz. 11-12.30 odbędą się dwa wykłady. Katarzyna Utracka przybliży temat Skrytek konspiracyjnej Warszawy, natomiast Zuzanna Mazurek podpowie, Jak interesująco opowiadać. Na te spotkania wstęp dla wszystkich chętnych jest wolny.