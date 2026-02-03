"Otwarte historie" w Muzeum Powstania Warszawskiego. Nowy cykl dla seniorów

Inicjatywa jest skierowana do mieszkanek i mieszkańców stolicy w wieku senioralnym.
Projekt pod nazwą Otwarte historie. Opowiadaj. Ucz się. Zadziwiaj rozpocznie się 11 lutego. Inicjatywa jest skierowana do mieszkanek i mieszkańców stolicy w wieku senioralnym, którzy chcą zgłębić dzieje miasta, II wojny światowej oraz Powstania Warszawskiego. Oprócz tematów historycznych, uczestnicy będą mieli okazję poznać zasady tworzenia interesujących narracji.
W części warsztatowej przewidziano praktyczne zajęcia z pisania angażujących tekstów oraz bezpiecznego dzielenia się wspomnieniami w rodzinnej przestrzeni cyfrowej. Program ma na celu nie tylko rozwój umiejętności pisarskich, ale także cyfrowych, co pozwoli uczestnikom utrwalić osobiste historie dla przyszłych pokoleń.
Pierwsze wydarzenia zaplanowano na środę, 11 lutego, w Audytorium Jana Nowaka-Jeziorańskiego. W godz. 11-12.30 odbędą się dwa wykłady. Katarzyna Utracka przybliży temat Skrytek konspiracyjnej Warszawy, natomiast Zuzanna Mazurek podpowie, Jak interesująco opowiadać. Na te spotkania wstęp dla wszystkich chętnych jest wolny.
Kontynuacją cyklu będą zajęcia warsztatowe, które odbędą się w sobotę, 14 lutego, w godz. 11:30-13. Spotkanie pod tytułem Jak porywać tłumy, czyli storytelling po polsku poprowadzi Zuzanna Mazurek. W przeciwieństwie do wykładów, na tę część obowiązują wcześniejsze zgłoszenia pod adresem mailowym [email protected].
Dodatkowe informacje na temat całego cyklu oraz szczegóły dotyczące kolejnych spotkań można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Muzeum Powstania Warszawskiego.