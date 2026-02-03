-0.8°C
1003.1 hPa
Życie Warszawy
Reklama

"Otwarte historie" w Muzeum Powstania Warszawskiego. Nowy cykl dla seniorów

Publikacja: 03.02.2026 17:05

Inicjatywa jest skierowana do mieszkanek i mieszkańców stolicy w wieku senioralnym.

Inicjatywa jest skierowana do mieszkanek i mieszkańców stolicy w wieku senioralnym.

Foto: materiały prasowe / MPW

M.B.
Muzeum Powstania Warszawskiego inicjuje projekt "Otwarte historie", dedykowany osobom powyżej 60. roku życia. Program obejmuje wykłady i warsztaty łączące wiedzę o historycznej Warszawie z nauką snucia pasjonujących opowieści o własnych losach.

Projekt pod nazwą Otwarte historie. Opowiadaj. Ucz się. Zadziwiaj rozpocznie się 11 lutego. Inicjatywa jest skierowana do mieszkanek i mieszkańców stolicy w wieku senioralnym, którzy chcą zgłębić dzieje miasta, II wojny światowej oraz Powstania Warszawskiego. Oprócz tematów historycznych, uczestnicy będą mieli okazję poznać zasady tworzenia interesujących narracji.

W części warsztatowej przewidziano praktyczne zajęcia z pisania angażujących tekstów oraz bezpiecznego dzielenia się wspomnieniami w rodzinnej przestrzeni cyfrowej. Program ma na celu nie tylko rozwój umiejętności pisarskich, ale także cyfrowych, co pozwoli uczestnikom utrwalić osobiste historie dla przyszłych pokoleń.

Polecane
Za spektakularną metamorfozą stoją architekci Piotr Pamięta z pracowni p:am oraz Michał Waśkiewicz z
infrastruktura dydaktyczna
Nauka w barwach mosiądzu i drewna. Spektakularna metamorfoza Auli Świętosławskiego na UW

Harmonogram wykładów i bezpłatne spotkania

Pierwsze wydarzenia zaplanowano na środę, 11 lutego, w Audytorium Jana Nowaka-Jeziorańskiego. W godz. 11-12.30 odbędą się dwa wykłady. Katarzyna Utracka przybliży temat Skrytek konspiracyjnej Warszawy, natomiast Zuzanna Mazurek podpowie, Jak interesująco opowiadać. Na te spotkania wstęp dla wszystkich chętnych jest wolny.

Polecane
Nominację otrzymała ekspozycja przedstawiająca miniatury m.in. Pałacu na Wyspie z Muzeum Łazienki Kr
promocja miasta
Warszawa w finale. Miniatury z Mini-Europe walczą o nagrodę
Reklama
Reklama

Praktyczne warsztaty ze storytellingu

Kontynuacją cyklu będą zajęcia warsztatowe, które odbędą się w sobotę, 14 lutego, w godz. 11:30-13. Spotkanie pod tytułem Jak porywać tłumy, czyli storytelling po polsku poprowadzi Zuzanna Mazurek. W przeciwieństwie do wykładów, na tę część obowiązują wcześniejsze zgłoszenia pod adresem mailowym [email protected].

Dodatkowe informacje na temat całego cyklu oraz szczegóły dotyczące kolejnych spotkań można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Muzeum Powstania Warszawskiego.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Muaythai, czyli tajski boks, to jedna z najstarszych sztuk walki na świecie.
7 lutego

Legenda Ligi Muaythai w Blue City

Projekt ma pomóc w zrozumieniu, że cisza nie jest jedynie brakiem hałasu, lecz istotnym warunkiem za
17, 19, 21 lutego

Projekt Ciszej. Jak odnaleźć spokój w zgiełku Warszawy

Udział we wszystkich spotkaniach, konsultacjach i szkoleniach jest bezpłatny
9-26 lutego

UrsynLab wspiera przedsiębiorców. Szkolenia i eksperci

Zajęcia prowadzą doświadczeni instruktorzy, którzy wspierają zarówno osoby stawiające pierwsze kroki
od 31 stycznia

Ursynowski Nordic Walking 2026. Bezpłatne marsze w Lesie Kabackim

O możliwości rozegrania meczu decyduje kolejność zgłoszenia się przy stole ping-pongowym, przy czym
28 stycznia – 3 lutego

„Wielki Marty” w Wola Parku. Sportowe emocje i sznasa na bilety do kina

Dzieło w reżyserii Barbary Wiśniewskiej i z muzyką Cezarego Duchnowskiego opowiada o jednym z najwię
do 3 lutego

„Operę o Warszawie” można obejrzeć wciąż za darmo

W programie finału znalazły się m.in. warsztaty K-POP Dance prowadzone przez Koreańską Szkołę Tańca
do 31 stycznia

Ferie w rytmie K-POP. Tydzień koreańskiej popkultury dla fanów

Jednym z filarów projektu są zimowe aktywności pod gołym niebem.
wypoczynek w regionie

Nie taki mróz straszny. Mazowsze pokazuje zimową ofertę turystyczną

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA