Życie Warszawy
„Wielki Marty” w Wola Parku. Sportowe emocje i sznasa na bilety do kina

Publikacja: 29.01.2026 12:30

O możliwości rozegrania meczu decyduje kolejność zgłoszenia się przy stole ping-pongowym, przy czym jedna drużyna może wystąpić raz dziennie.

Foto: mat. pras.

M.B.
Z okazji premiery filmu „Wielki Marty” Wola Park przygotował dla klientów sportowe wyzwanie oraz konkursy z nagrodami. Na uczestników czekają bilety do Multikina oraz limitowane produkty związane z produkcją filmową.

W terminie od 28 stycznia do 3 lutego przed wejściem do Multikina odbywa się rywalizacja przy stole do tenisa stołowego. Każdego dnia organizatorzy przyznają 10 biletów na seans filmu „Wielki Marty” dla osób biorących udział w sportowych zmaganiach.

Aby przystąpić do gry, należy zgłosić nazwę swojej drużyny w komentarzu pod dedykowanym postem na profilu Wola Parku w serwisie Facebook. O możliwości rozegrania meczu decyduje kolejność zgłoszenia się przy stole ping-pongowym, przy czym jedna drużyna może wystąpić raz dziennie. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc warto zaplanować wizytę z wyprzedzeniem.

Stół do ping ponga w CH Wola Park czeka na uczestników konkursu

Foto: mat. pras.

Kreatywny konkurs online

Oprócz aktywności sportowych przewidziano również propozycje dla osób preferujących rywalizację kreatywną. Wola Park wspólnie z Multikinem zorganizował konkurs internetowy, w którym można zdobyć unikatową odzież z motywem przewodnim filmu. Do wygrania są bluzy oraz czapka, która jest jednym z zaledwie dziesięciu takich egzemplarzy dostępnych w Polsce

Laureaci zostaną wyłonieni przez powołane Jury oraz w drodze głosowania użytkowników sieci. Szczegółowe wytyczne dotyczące udziału znajdują się w mediach społecznościowych centrum handlowego.

Rozrywka i zakupy w jednym miejscu

Centrum Wola Park oferuje dostęp do ponad 200 punktów usługowych i sklepów, a także strefy rozrywkowej z kinem i klubem fitness. Klienci mogą korzystać z parkingu na 3 tys. miejsc oraz udogodnień takich jak stacja rowerowa Veturilo. Integralną częścią kompleksu są Ogrody Ulricha oraz Park Ulricha, które po rewitalizacji służą jako miejsce odpoczynku wśród rzadkich gatunków drzew.

