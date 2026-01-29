„Wielki Marty” w Wola Parku. Sportowe emocje i sznasa na bilety do kina

Z okazji premiery filmu „Wielki Marty” Wola Park przygotował dla klientów sportowe wyzwanie oraz konkursy z nagrodami. Na uczestników czekają bilety do Multikina oraz limitowane produkty związane z produkcją filmową.



W terminie od 28 stycznia do 3 lutego przed wejściem do Multikina odbywa się rywalizacja przy stole do tenisa stołowego. Każdego dnia organizatorzy przyznają 10 biletów na seans filmu „Wielki Marty” dla osób biorących udział w sportowych zmaganiach.

Aby przystąpić do gry, należy zgłosić nazwę swojej drużyny w komentarzu pod dedykowanym postem na profilu Wola Parku w serwisie Facebook. O możliwości rozegrania meczu decyduje kolejność zgłoszenia się przy stole ping-pongowym, przy czym jedna drużyna może wystąpić raz dziennie. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc warto zaplanować wizytę z wyprzedzeniem.

Stół do ping ponga w CH Wola Park czeka na uczestników konkursu Foto: mat. pras.

Kreatywny konkurs online

Oprócz aktywności sportowych przewidziano również propozycje dla osób preferujących rywalizację kreatywną. Wola Park wspólnie z Multikinem zorganizował konkurs internetowy, w którym można zdobyć unikatową odzież z motywem przewodnim filmu. Do wygrania są bluzy oraz czapka, która jest jednym z zaledwie dziesięciu takich egzemplarzy dostępnych w Polsce.