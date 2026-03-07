Sprawdź swoją siłę na Ursynowie. Zawody UCSiR Strong

Rywalizacja w wyciskaniu sztangi to jedna z najbardziej rozpoznawalnych konkurencji w świecie fitnessu i kulturystyki.
Rywalizacja w wyciskaniu sztangi to jedna z najbardziej rozpoznawalnych konkurencji w świecie fitnessu i kulturystyki. Nadchodzące zawody pod nazwą UCSiR Strong dają szansę na sportowe zmierzenie się z innymi pasjonatami w profesjonalnych warunkach. Całość odbędzie się w sali wielofunkcyjnej Arena Active Club, która znajduje się przy ulicy Pileckiego 122 na warszawskim Ursynowie.
Turniej zaplanowano na sobotę, 7 marca 2026 roku. Główne zmagania zawodników będą trwały w godzinach 15:00–19:00. Rywalizacja będzie prowadzona w oparciu o zasady określone w regulaminie przygotowanym przez organizatora.
Dla osób, które nie zdążyły zapisać się wcześniej, przewidziano dodatkową pulę miejsc, o ile nie zostanie wyczerpany limit zgłoszeń. Rejestracja uzupełniająca będzie prowadzona bezpośrednio w dniu zawodów w godz. 14–15 w recepcji klubu Arena Active Club.
Dokładne zasady dotyczące techniki wyciskania oraz kategorii wagowych można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji w zakładce dedykowanej wydarzeniu.